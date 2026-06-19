Central Lechera Asturiana supera os 1.000 millóns en vendas e incrementa un 16 % os seus beneficios en 2025

A Asemblea de Central Lechera Asturiana SAT aprobou este xoves as contas correspondentes ao exercicio 2025 cun respaldo do 91,32 % dos votos. Os resultados consolidan a boa evolución do grupo, que superou por primeira vez os 1.000 millóns de euros de facturación e mellorou significativamente a súa rendibilidade.
O importe neto da cifra de negocio do Grupo Central Lechera Asturiana —integrado por CAPSA, ASA, ASEAGRO, CLAS Gestión e BIOGASTUR— alcanzou os 1.012 millóns de euros, un 1,6 % máis que no exercicio anterior. O incremento estivo impulsado pola evolución positiva do mercado lácteo, especialmente en produtos como a nata e a manteiga, cuxas vendas creceron un 14 % e un 10 %, respectivamente.
A rendibilidade tamén experimentou unha mellora destacada. O EBITDA do grupo situouse nos 65,9 millóns de euros, fronte aos 56,6 millóns rexistrados en 2024, o que representa un aumento do 16 %. A compañía atribúe este avance á eficiencia operativa e á fortaleza das súas marcas nos diferentes segmentos do mercado.
O grupo mantén unha sólida estrutura cooperativa formada por 6.481 socios, dos que 780 son activos, e unha cadra de persoal composta por 1.337 traballadores. Durante 2025 recolleu arredor de 827 millóns de litros de leite, consolidando a súa capacidade produtiva e de abastecemento.
Máis alá dos resultados económicos, Central Lechera Asturiana reivindica o seu papel como motor do desenvolvemento rural. A cooperativa continúa sendo o principal comprador de leite dos gandeiros asturianos, concentrando arredor do 80 % das adquisicións realizadas na comunidade. Ademais, mantívose como a empresa que mellor remunera aos produtores, cun prezo un 8,12 % superior á media estatal.
A entidade destaca que o seu modelo cooperativo permite impulsar explotacións máis eficientes, rendibles e sostibles, favorecendo tamén a incorporación de novas xeracións ao sector gandeiro e contribuíndo á fixación de poboación no territorio.
No ámbito industrial, o grupo conta con nove plantas repartidas entre Asturias, Galicia, Castela e León, Madrid e Cataluña, consolidando unha estrutura produtiva que abrangue toda a cadea de valor, desde a produción ata a comercialización.
A principal empresa do grupo, CAPSA Food, pechou o exercicio cunha facturación de 935,7 millóns de euros e mantivo o liderado no mercado español de leite, nata e manteiga. A compañía está presente en 52 países e destacou durante 2025 polo lanzamento dun novo iogur de longa duración, co que busca abrir novas oportunidades comerciais en África, Latinoamérica e Asia.
Pola súa banda, ASA ampliou a súa oferta coa adquisición da planta de mesturas húmidas da Espina. A pesar dunha lixeira redución da facturación ata os 68,4 millóns de euros debido á caída dos prezos das materias primas, a empresa acadou un resultado récord grazas ás melloras operativas e á diversificación do catálogo de produtos.
Outro dos fitos do exercicio foi o avance de BIOGASTUR, que puxo en funcionamento a súa planta de produción de biometano, duplicando practicamente a súa facturación, que pasou de 3,5 millóns de euros en 2024 a 6,5 millóns en 2025. A instalación reforza a aposta do grupo pola sustentabilidade e a economía circular.