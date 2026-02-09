Inicio / Leite / Central de Frades organiza unha xornada formativa para abordar os retos actuais da gandería

Central de Frades organiza unha xornada formativa para abordar os retos actuais da gandería

Expertos do ámbito veterinario e agronómico abordarán xestión de persoal, bioseguridade, normativa de fertilización e deseño de instalacións gandeiras

Campo Galego
Ir a los comentarios
Central de Frades organiza unha xornada formativa para abordar os retos actuais da gandería

A Cooperativa Central de Frades, en colaboración coas ADSG de Gando Vacún de Frades, Mesía e Boimorto, organiza o vindeiro xoves 12 de febreiro unha xornada formativa gratuíta dirixida a persoas gandeiras, técnicas e profesionais do sector, que se celebrará na Finca Restaurante O’Cadaval.

A xornada ten como obxectivo ofrecer unha visión práctica e actualizada sobre algúns dos principais desafíos aos que se enfrontan hoxe as explotacións gandeiras, combinando contidos técnicos, normativos e de xestión empresarial.

O programa dará comezo coa intervención do veterinario Antonio Souto Ferraz, do servizo técnico de Rumiantes de HIPRA, abrirá a xornada cun relatorio centrado na xestión de persoal nas explotacións gandeiras, un dos aspectos máis complexos do día a día das granxas.

A continuación, o enxeñeiro agrónomo Manuel Crespo, director de especialidades do Grupo Soaga, abordará a nutrición vexetal, facendo fincapé na normativa de fertilización vixente e nas tecnoloxías que marcarán o futuro do sector.

O seguinte en intervir será o profesor e investigador da Facultade de Veterinaria da Universidade Complutense de Madrid Alberto Díez Guerrier que analizará as enfermidades emerxentes e a importancia da bioseguridade como ferramenta clave para a prevención e protección das explotacións.

A xornada pecharase cunha sesión dedicada ao deseño de instalacións gandeiras, na que Alberto Jurado, responsable de instalacións gandeiras do Grupo COVAP, exporá os puntos clave para mellorar a funcionalidade, o benestar animal e a eficiencia produtiva das granxas.

A participación é gratuíta, pero require inscrición previa. As persoas interesadas poden anotarse a través do seu veterinario ou veterinaria da ADSG ou contactando coa cooperativa no teléfono 981 69 21 05.
cartaz

Publicacións relacionadas

Novas de empresa

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Solicitamos o seu permiso para obter datos estadísticos da súa navegación nesta esta web, en cumprimiento do Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta o uso das cookies. OK | Máis información