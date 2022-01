Celébrase a primeira edición do Día da Loita da Veciñanza Comuneira na Defensa do Monte Veciñal

Mazaricos foi o lugar escollido para celebrar a primeira edición do Día da Loita da Veciñanza Comuneira do Monte Veciñal. O evento foi promovido pola Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais e o Instituto Galego de Terras Comunitarias para recoñecer o labor que moitos homes e mulleres fixeron pola defensa dos montes veciñais en Galicia, desde fai xeracións. Ao remate do acto plantáronse dous carballos como homenaxe.

Arredor de 80 persoas asistiron ao evento, que arrancou cunha xornada na Casa de Cultura e rematou cunha ofrenda floral no monumento do monte veciñal de Eirón, o cal rememora a morte no 1963 de Xosé Esperante, ‘Che de Pedro’, durante as mobilizacións a favor desta forma tradicional de propiedade. Nos actos interveu o alcalde de Mazaricos, Juan Blanco, e os fillos do recoñecido veciño de Eirón.