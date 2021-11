As catro IXPs dos viños de Galicia alíanse para “medrar xuntas”

Seis Grupos de Desenvolvemento Rural (GDR) e quince adegas das catro Indicacións Xeográficas Protexidas (IXP) xuntan os seus esforzos nun proxecto de cooperación que se presenta o vindeiro 4 de novembro ás 17.30 no Pazo da Cultura de Pontevedra para “dinamizar o sector vitivinícola e contribuír a súa consolidación e crecemento futuro“.

As IXP galegas relacionadas co sector vitícola queren apoiarse e unir forzas para medrar xuntas. Os obxectivos do proxecto son dinamizar os operadores e establecer canles de colaboración entre elas, impulsando o sector vitivinícola en cada un dos territorios; contribuír a consolidar e aumentar o número de marcas comerciais; mellorar as canles de divulgación, promoción e comercialización dos viños así como a formación en proxección e comercialización dos elaboradores, favorecendo un maior coñecemento das IXP e unha mellor percepción social das propias comarcas amparadas.

As accións que se levarán a cabo

Entre as accións previstas no proxecto está a celebración de xornadas de dinamización e Túneles do Viño ligados a cada un dos GDR. As xornadas perseguirán a dinamización, divulgación e animación interna, abordando retos de futuro, a dinamización da viticultura e a procura dunha mellor percepción social e coñecemento das IXP, dos seus viños e dos territorios.

Os Túneles do Viño son outra das actividades contempladas no proxecto. Parellas ás xornadas, realizaranse no territorio de cada unha das IXP de viño galegas e funcionarán como espazo de mostra, promoción e degustación de todas as referencias de viño amparadas baixo o selo das IXP. Realizaranse varias catas ao longo do día co obxectivo de facilitar a participación de diferentes perfís sociais: institucional, canle HORECA, sector vitivinícola e outros axentes.

Ademais, co obxectivo de impulsar o potencial enoturístico das comarcas que inclúen as IXPs, traballarase tamén na identificación dos elementos, contidos e actividades de interese enoturístico, creando unha rede de establecementos colaboradores coas IXP a partires dun receitario de menús enogastronómicos. Complétase esta acción coa elaboración dun documento-guía de adaptación das adegas ao enoturismo que lles permita aos operadores das IXP crear e mellorar nas súas instalacións zonas de exposición de viños, cata ou degustación.

Tamén se traballará o posicionamento dixital das IXP mediante a construción dunha plataforma web promocional, unha campaña publicitaria e a elaboración dun plan de comunicación.

Presentación e Túnel do Viño en Pontevedra

A primeira xornada de dinamización, que servirá como acto de presentación do proxecto, celebrarase o xoves 4 de novembro ás 17.30h horas no Pazo da Cultura de Pontevedra e contará cun espazo para a divulgación, centrado na calidade dos viños amparados polas IXP, a cargo da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), e unha mesa redonda.

Na mesa redonda abordaranse a importancia dos recursos enoturísticos, as oportunidades de mercado, os novos modelos de consumo e a caracterización oceánica e ribeirá dos viños das indicacións galegas. Participarán Luís Paadín (profesor e Técnico de Viticultura e Enoloxía da Universidade de Vigo), Antonio Portela (experto en cata de viños, viticultura e enoloxía) e Rafa Quintía (antropólogo e economista).

O primeiro dos túneles, correspondente á IXP Ribeiras do Morrazo, realizarase en Pontevedra o sábado 20 de novembro de 2021 na nova sede do grupo coordinador, GDR Pontevedra Morrazo no lugar de Os Campos nº 19 de Mourente.

Nesta ligazón podes descargar o dossier con toda a información do proxecto.