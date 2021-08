Catas, xornadas formativas e sorteos para lembrar a Feira do Viño de Monterrei

Data inicio: 11/08/2021

Data fin: 15/08/2021

Lugar: Monterrei, España

O Consello Regulador da Denominación de Orixe (DO) Monterei progama un calendario alternativo de actividades para os próximos días, para conmemorar a Feira do Viño de Monterrei, que decidiron suspender debido ás circunstancias sanitarias actuais e ao incremento de casos positivos de Covid-19 na comarca.

Devandito calendario contempla accións formativas, catas ou sorteos, entre outras actividades. “Queriamos que a Feira do Viño de Monterrei fose lembrada, porque sen dúbida é unha celebración especial para todos os que conformamos Monterrei”, destaca a presidenta do C.R.D.O. Monterrei, Lara Da Silva Rodríguez.

Este é o segundo ano consecutivo que se viron obrigados a suspender a Feira. O ano pasado decidiron trasladala unicamente ás redes sociais e neta edición apostaron por dar un paso máis e organizaron distintas propostas. “Organizamos actividades presenciais para animar aos visitantes e aos nosos consumidores habituais a coñecer, en distintas tipoloxías de cata, un pouco máis dos nosos brancos e tintos. Iso si, nunha contorna segura e reducida, onde a máxima é respectar os protocolos sanitarios esixidos. Todo iso, tamén pensado no apoio á nosa hostalaría, que será este ano o principal escaparate do noso produto e onde animamos ao consumidor a gozar este fin de semana”, concreta Da Silva.

As actividades arrincan o mércores 11 de agosto coa xornada teórico-práctica de dixitalización en viticultura ‘Apoio á toma de decisións en viñedo’, organizada polo Inorde en colaboración o D.O. Monterrei e o Concello de Monterrei, no marco do proxecto europeo Rede Agriconect 4.0. Esta acción celebrarase na leira experiemental do Inorde en Monterrei, e está destinada a profesionais do sector vitivinícola.

Ao longo de catro horas (de 10.00 a 14.00 horas) abordaranse cuestións como a recollida de datos meteorolóxicos, modelos de predición de enfermidades fúnxicas en viñedo, caderno de explotación dixital, mapas de vexetación ou a xestión de recursos hídricos, entre outras cuestións.

Na xornada do 13 de agosto, terá lugar a cata ‘Aromas e sabores. Harmonías de froitas e viños’. Será ás 18.00 horas na Casa Rural O Retiro do Conde, e estará impartida por Luís Miguel López, director técnico do Consello Regulador. Nela buscarase identificar os aromas froiteiros nos brancos e tintos de Monterrei, e para iso realizaranse combinacións con froitas e as diferentes elaboracións vitivinícolas da zona. Esta cata está destinada a un máximo de 10 participantes, que deben formalizar a súa inscrición previa na mesma.

O 14 de agosto, o territorio da D.O. Monterrei acollerá o Tren Turístico da Ruta do Viño Monterrei, organizado por Turismo de Galicia coa colaboración de Inorde, D.Ou. Monterrei e Asociación Ruta do Viño Monterrei. Ao longo desa mañá, os participantes nesta iniciativa, ademais de visitar o Castelo de Monterrei, asistirán a unha pequena actividade promocional realizada por Natalia González, técnica de promoción do Consello Regulador.

Os asistentes recibirán información sobre a historia e tradición vitivinícola de Monterrei, características de solo e clima, variedades de uva ou elaboracións de viño, entre outras cuestións. Ademais, os participantes poderán degustar os brancos e tintos que se elaboran na denominación. Terá lugar no viñedo do Inorde en Monterrei.

Durante os días 14 e 15 de agosto tamén se programará a actividade ‘Catas verticais de anadas da D.O. Monterrei. O potencial de garda?. Esta actividade articúlase en catro sesións, dúas por xornada, e ten como obxectivo dar a coñecer o potencial de envellecemento dos viños de Monterrei, xa que permitirá catar viños da colleita actual así como de tres cultivas anteriores (non consecutivas), tanto en brancos como en tintos.

A actividade realizarase no Antigo Hospital de Peregrinos (Castelo de Monterrei), a cargo do catador Luís Paadín, nos seguintes horarios: 12.00 e 18.00 horas (tanto o sábado 14 como o domingo 15 de agosto). Cada unha das catro sesións está destinada a un máximo de 10 participantes, que deben formalizar a súa inscrición previa na mesma.

A inscrición tanto na cata ‘Aromas e sabores. Harmonías de froitas e viños’ como en ‘Catas verticais de anadas da D.O. Monterrei. O potencial de garda’ debe realizarse no correo electrónico [email protected], antes do 13 de agosto ás 10.00 horas. Para poder acceder, ademais da devandita inscrición, requírese confirmación da reserva por parte do Consello Regulador, xa que as prazas son limitadas. Así mesmo, e no cumprimento das medidas COVID- 19, esixirase aos participantes unha PCR negativa ou certificado de vacinación para poder participar nestas actividades de cata.

Durante a fin de semana do 14 e 15 de agosto, volverase a promover o concurso #BrindoconDOMonterrei. Levarase a cabo nas redes sociais Facebook e Instagram, e ten por obxecto que se suban fotos de brindes con viño da denominación, etiquetando á D.O. Monterrei e usando o hastag #BrindoconDOMonterrei. Entre os participantes sortearanse packs de viño xenérico. O concurso iníciase ás 00.00 do 14 de agosto e conclúe ás 23.59 do 15 de agosto.

Actividades complementarias no territorio do D.O. Monterrei

O Museo de Verín acolle a exposición ‘O viño nos camiños de Santiago’, que realiza un percorrido polas diferentes pegadas que a cultura do viño deixou na súa interacción cos diferentes camiños de Santiago. Todo iso a través de fotografías e textos, entre os que se inclúe o Códice Calixtino, que no seu Libro V contén numerosas referencias ao viño. Os horarios de visita son de mércores a sábado, de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 20.00 horas, e os domingos de 11.00 a 14.00 horas.

En Oímbra atópase a Ruta dos lagares rupestres e Adega-Lagar As Barrocas. É o municipio de Galicia que posúe máis lagares rupestres documentados, e conta cunha ruta sinalizada, que permite descubrir estas estruturas, e na que se pode coñecer de primeira man un lagar reconstruído (Xan Preto). Na devandita ruta tamén se atopa a Adega-Lagar As Barrocas (para visitala débese contactar previamente co Concello de Oímbra).