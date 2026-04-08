Catálogo actualizado dos mellores touros de raza Frisoa

Na web de CONAFE e en SINBAD, xa están dispoñibles as valoracións nacionais de vacún leiteiro de raza frisoa, tanto xenómicas como tradicionais, así como as probas internacionais MACE e G-MACE de abril 2026, que se poden consultar no buscador de touros e aqueles touros debidamente rexistrados en CONAFE a través de SINBAD.
Tamén se actualizaron os valores no programa de axustes CONAFEMAT, polo que o servizo de axustes de CONAFE xa traballa con estas probas actualizadas.
Coas avaliacións de abril 2026 modifícase o calendario habitual de avaliacións tradicionais, adiantando a valoración que se realizaba en xuño. Este ano, por tanto, non haberá publicación en xuño, pero si en agosto, na que se actualizarán as probas xenómicas e as internacionais.
Alén do cambio no calendario de publicación, outra importante novidade na avaliación é o cambio de base xenética, que se traslada ás vacas nadas en 2016.
Os novos caracteres de Metano (MET), que cambia a súa definición e escala de publicación, e de Inxesta de Materia Seca (IMS) -novidade nesta avaliación-, non teñen cambio de base porque é a primeira vez que se presentan, pero a diferenza entre as vacas de 2015 e 2016 é de 1 gramo ao día en metano e 17 gramos ao día en inxesta.
Con estes novos caracteres calcúlase o Índice de Redución de Consumo (IRC), que está composto por Inxesta de Materia Seca, Metano e Capacidade. Estes tres caracteres entran cun peso negativo, polo que un valor máis alto de IRC estaría relacionado con animais que consomen menos, teñen menos emisións e menos necesidades de mantemento por un menor tamaño. Pola súa banda, o IMS e o MET, ao expresarse nas unidades do carácter un valor máis alto indica máis consumo e máis emisións.
Datos utilizados
Para realizar a avaliación xenética tradicional de abril 2026 utilizáronse os datos dispoñibles a finais de febreiro.
Respecto á avaliación xenómica, a poboación de referencia aumenta ata 44.583 touros xenotipados con proba de descendencia, polo menos en produción. O número de animais genotipados e avaliados foi de 302.637, incluíndo a poboación española, formada por 3.853 machos con código ESP e 252.284 femias.
O valor media dos 100 mellores touros probados españois sitúase nos 1.174 e o dos 100 mellores touros xenómicos españois alcanza os 1.253. Hai que lembrar que os resultados das avaliacións xenéticas non son comparables a avaliacións previas, moito menos nesta ocasión co cambio de escala.
As persoas interesadas en consultar a metodoloxía destas probas, así como os resultados completos das mesmas, poden facelo no apartado de Avaliacións Xenéticas de a páxina web de CONAFE. Na sección Info de o apartado de Avaliacións xenéticas atópanse os documentos “Metodoloxía Avaliacións Xenéticas” e “Metodoloxía Avaliacións Xenómicas”.
