A castaña non é un froito seco: o sector dos produtores esixe o seu paso á neveira

A Asociación Galega das Castañas e dos Soutos lanzou hoxe un informe técnico e unha campaña de concienciación baixo o título “A Castaña: Froita Fresca ou Froito Seco?”, co obxectivo de corrixir o que considera unha incoherencia histórica na comercialización deste produto: a súa clasificación errónea como froito seco imperecedoiro.
A entidade advirte de que tratar a castaña como se fose unha noz ou unha améndoa, expoñéndoa a temperatura ambiente nos supermercados, provoca unha rápida degradación do produto. Segundo os datos recollidos no informe, esta mala praxe provoca que “ata o 50% das castañas compradas polos consumidores rematen no lixo por non presentar condicións de salubridade”.
Unha froita fresca, non un froito seco
Aínda que a súa aparencia externa (cuncha dura e cor marrón) leva a confusión, a castaña é biolóxica e normativamente unha froita fresca. A diferenza dos froitos secos, que apenas teñen auga, a castaña posúe unha humidade de entre o 45% e o 50% e compórtase como un órgano vivo cunha respiración activa.
“Ao romperse a cadea de frío no punto de venda, actívanse fungos e procesosde descomposición. É un fallo sistémico: estamos a tratar un produto vivo comose fose madeira”, explican dende a Asociación. A normativa internacional da UNECE (Comisión Económica das Nacións Unidas para Europa) xa a clasifica dentro da categoría de hortalizas e froitas frescas, esixindo a súa conservación en frío.
Alianza contra o desperdicio
No contexto da actual Lei de Prevención das Perdas e o Desperdicio Alimentario, a Asociación considera “inaceptable” manter a castaña fóra de refrixeración. Por iso, estableceron unha fronte común coa Associação de Agricultores para Valorizar o Futuro (Agrifuturo) de Valpaços (Portugal). Ambas as entidades lanzan unha campaña visual con lemas como “Non me confundas: Fruto seco NON, Castaña fresca SÍ”, para educar tanto ao consumidor como ás grandes superficies comerciais. O obxectivo é claro e directo: a castaña debe mudar de ubicación no supermercado, saír da sección de secos e entrar nas zonas refrixeradas, manténdose idealmente preto dos 0ºC.
Reto ao consumidor e peticións ao sector
A Asociación anuncia que iniciará unha rolda de contactos con administracións e comercializadores para implementar estes cambios. Mentres tanto, convidan aos consumidores a facer a proba na casa: gardar a metade das castañas na neveira e a outra metade fóra para comprobar a radical diferenza na súa conservación.
“Non se trata só de defender a calidade gastronómica do noso produto, trátase de responsabilidade e cumprimento normativo. A castaña merece o lugar que lle corresponde por bioloxía”, conclúen.