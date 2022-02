Caseiro SAT, unha gandería familiar que leva control do gando e das fincas

Ademais de modernizar as instalacións e aumentar ao número de cabezas, esta explotación ubicada no concello da Pastoriza trata de adiantarse ás normativas que se aveciñan en materia de medio ambiente cun caderno dixital no que recolle datos de abonado e fitosanitarios

A historia de Caseiro SAT, na parroquia de San Cosme de Piñeiro, no Concello da Pastoriza, exemplifica a evolución de moitas ganderías familiares de leite galegas, desde unha pequena granxa nos baixos da casa a unha explotación moderna e dimensionada, que produce leite de calidade e xera emprego pero que se enfronta, a día de hoxe, a unha coxuntura de marxes de produción negativas que están a poñer en risco a viabilidade do conxunto do sector.

Falamos dos pasos dados nesta gandería e da súa evolución nos últimos 30 anos con Sonia e María José Valiña, que colleron o relevo da explotación familiar dos seus pais, José Ángel e Mari Carmen, e con José Luis Pérez Barreiro, o home de Sonia, que se incorporou no ano 2008 e que desde o pasado mes de agosto é o presidente da Asociación Agromuralla.

Tralo fin das cotas decidiron redimensionarse para adaptarse ao novo contexto competitivo

Os tres están hoxe á fronte desta explotación, que atenden coa axuda dun empregado e que produce ao ano preto de millón e medio de litros de leite. Para chegar a esas cifras, coma moitas outras ganderías galegas, Caseiro SAT tivo que investir no seu momento moitos cartos en mercar cota para poder medrar.

Pero unha vez os topes de produción desapareceron no ano 2015, decidiron non estancarse e acometer unha ampliación das súas instalación para redimensionarse e adaptarse ao novo contexto competitivo, ao igual que fixeron tamén moitas outras explotacións galegas, contribuíndo deste xeito a afianzar o liderado indiscutible da comunidade na produción leiteira española.

Relevo xeracional en feminino

Pero a creación da gandería na casa de Sonia e Maria José vén de moito antes. “Tiñamos unha explotación debaixo da casa, que a levaba o meu pai. E cando eu cumprín os 18 anos quíxenme quedar coas vacas. Foi entón cando me incorporei, no ano 1998, e decidimos saír de debaixo da casa e facer un establo novo para 60 vacas con sala de muxido, parideira e fosa de purín. No 1999 estreamos aquel primeiro cacho, que seguimos usando hoxe, porque foi feito xa con criterios actuais”, indica.

A incorporación de Sonia a finais da década dos 90 coincidiu co ‘boom’ da produción de leite na zona

A primeira ampliación daquel establo inicial non chegou até o ano 2008, cando se incorporou José Luis e se fixo unha reforma para outras 60 prazas. Desde entón o medre no número de cabezas foi continuo, pero os cambios aceleráronse nos últimos anos, coa chegada dun novo escenario sen cotas lácteas. “No 2014 fíxose un almacén, no 2017 outras 40 prazas para xovencas e no 2021 60 cubículos máis para vacas en produción”, enumeran.

Medrar en base a recría propia

A día de hoxe moxen unhas 105 vacas e o total de cabezas é de 190 animais. Recrían na propia explotación e desde hai 3 anos comezaron a poñer seme sexado para incrementar o nacemento de femias co obxectivo de aumentar os animais en produción coa previsión de completar a ampliación acometida nas instalacións en base á propia recría, sen necesidade de investir na compra de xovencas.

Poñemos coidado na atención do gando e non temos moitos problemas, polo que a nosa taxa de reposición non é moi alta

Contan con amamantadora nodriza dotada con dous terminais, o que lles permite facer dous lotes por idade. Deste xeito, e grazas á amplitude do espazo destinado á recría, as becerras están cómodas e separadas, o que reduce a incidencia de enfermidades pulmonares e dixestivas. Ademais, os becerros machos permanecen en boxes individuais até a súa venda, sen mesturarse coas xatas, o que reduce tamén os riscos de infección.

Camas de carbonato con serrín

Na zona da amamantadora estran con palla, ao igual que na parideira, mentres que nas camas das vacas en produción, que repasan dúas veces ao día, empregan como material de recheo carbonato cálcico con serrín, que é unha mestura “que non é barata pero é cómoda”, di José Luis, “porque vén o camión e xa cha deposita directamente nos cubículos mediante o sistema de tubo, polo que che aforra traballo á hora de encamar”, explica.

Recoñece que a area “para as vacas e para non ter problemas de mamite é un material fantástico porque é inerte”, pero considera que “moitas veces non se fai o cálculo do que custa despois desfacerse dela e do desgaste que hai nas unidades finais de muxido”, argumenta.

Suba dos pensos, os fertilizantes, a luz e o gasóleo

Malia buscar a maior autosuficiencia posible na alimentación do gando, a suba dos custos de produción, que está a impactar de cheo nos produtores de leite debido ao notable encarecemento dos insumos básicos, está a afectar tamén á marxe coa que traballa Caseiro SAT. “A nós o penso subiunos 30 euros en tonelada en xaneiro, a palla unha peseta en quilo, e así todo”, exemplifica.

A nós o penso subiunos 30 euros en tonelada en xaneiro

A ración das vacas en produción desta gandería está hoxe en 35 quilos de silo de millo, 15 de silo de herba e 11,8 de concentrado, que lles sirve Cereais Rego; mentres que a mestura unifeed que preparan para as vacas secas leva silo de herba, palla e penso e a das xovencas, herba seca que eles mesmos recollen, silo de herba, silo de millo e penso.

Toda a vida con Pascual

Caseiro SAT é unha das ganderías que entrega o leite a Pascual en Galicia. “Levamos toda a vida con Pascual, desde que recollía en Lourenzá”, explica Sonia. Hoxe, trala venda da planta de Outeiro de Rei, a recollida centralízase en Rábade antes de saír cara a Aranda de Duero (Burgos).

Moxen dúas veces ao día cunha sala de 10 puntos e non se plantexan polo momento facer tres muxidos. “Ao mellor co tempo hai que acabar facéndoo, pero é algo complexo, sobre todo para organizar os horarios, e require ter máis persoal”, considera.

A media de produción a día de hoxe é de 37 litros, cun 4% de graxa e 3,25% de proteína

A sala orixinal, unha 2×4, foi feita no ano 1999 e ampliada con dous puntos máis no 2008. Contaba xa coa tecnoloxía necesaria para ofrecer datos de produción pero agora están a instalarlle a centraliña e o software necesario para engadirlle a detección de celos a través de colares individuais nas vacas.

A media de produción a día de hoxe é de 37 litros, cun 4% de graxa e 3,25% de proteína. Teñen a dobre A en calidade hixiénico-sanitaria e a explotación conta tamén con certificación polas súas boas prácticas. “Pascual sempre foi unha empresa que intentou guiarte para mellorar, en todos os aspectos, en calidade do leite, en benestar animal, en medio ambiente”, afirma Sonia.

A gandería conta con certificación en materia de benestar animal e medio ambiente

O prezo que cobran polo leite a día de hoxe é 33 céntimos máis calidades, insuficiente para facer fronte aos gastos que supón producir ese leite, polo que agardan que de cara á renovación dos contratos o mes que vén o prezo se vexa incrementado de xeito importante. “Levamos 35 anos con Pascual; amiguiños si, pero a vaquiña polo que vale”, din.

Dispoñen de 52 hectáreas

A profesionalización do sector leiteiro galego está a provocar tamén unha especialización produtiva e unha intensificación en determinadas zonas, como acontece nos concellos das comarcas da Terra Chá ou O Xallas, onde a superficie agraria escasea. Esta falta de terras estase a evidenciar con máis crudeza despois do 2015, cando unha boa parte das explotacións asentadas en municipios como A Pastoriza ou Mazaricos decidiron aumentar o seu número de cabezas, aínda que Caseiro SAT logra ser autosuficiente en produción forraxeira. “Nós só mercamos a palla, que usamos na ración das secas e para estrar tanto as becerras como na parideira”, explican.

A Pastoriza está entre os concellos con máis produción de leite de Galicia e nos últimos anos a maioría de explotacións decidiron aumentar o número de cabezas

Dispoñen de 52 hectáreas, todas nun radio de 3 kilómetros. Botan a millo unhas 28 hectáreas, nas que fan rotación con raigrás en 10 e con veza noutras 3 para cumprir co pago verde. “De momento a veza non a ensilamos, usámola como abono verde”, aclara José Luis, que é consciente de que de cara á nova PAC para o periodo 2023-2027 as explotacións van ter que reducir a superficie de cultivo que queda baleira no inverno.

Cisterna con inxectores para o purín desde o 2010

Agás tarefas concretas como arar, estercar, sementar ou recoller o millo, para o que contratan a empresas da zona, como Nogueira e Xeixo SC ou Servizos Agrícolas Caseiro SL,o resto dos traballos agrarios realízanos eles mesmos. Dispoñen tamén de maquinaria propia para o día a día, como telescópica ou carro mesturador para elaborar as distintas racións de alimentación, así como para facer aqueles traballos que máis tempo levan, como botar o purín, para o que contan cunha cisterna con inxectores.

“Témola desde hai máis de 10 anos. Mercámola despois de incorporarme eu, no ano 2010”, lembra José Luis. Grazas a aquela decisión, que naquel momento se podía ver innecesaria, hoxe están preparados para cumprir coas novas normativas medioambientais que se aveciñan e que limitarán a aplicación de xurros mediante os sistemas de prato ou abanico.

Caseiro SAT conta cun programa informático que lle permite levar control dos fitosanitarios e os fertilizantes que bota nas distintas parcelas

José Luis explica que cando eles mercaron a cisterna de inxectores lograron unha subvención do 75% do que lles custara a través dunhas axudas que había para ese fin, e reclama que esas mesmas liñas de financiamento se poñan en marcha de novo agora por parte das Administracións para axudar aos gandeiros a adaptar os seus equipos ás novas esixencias legais.

Con miras a cumprir tamén cos novos requisitos que o Ministerio quere impoñer ao abonado das fincas e á aplicación do purín, Caseiro SAT leva un ano empregando o programa Geofolia de Isagri, que lle permite levar un caderno de campo dixital que inclúe control de cultivos, análise de solos, fitosanitarios e fertilización, tanto emendas orgánicas de purín e esterco como químicas, que botan en cada parcela.

Máis PAC grazas a investir en cota

Ao incorporarse José Luis no 2008 solicitaron tamén máis cota e concedéranlles naquel último reparto 300.000 kilos a maiores da que levaban xa mercado, posto que no seu momento investiron moitos cartos en mercar cota, co convencemento de que canta máis capacidade de producir tiveran mellor poderían defender no mercado o seu leite.

Se o analizas ben, ter investido no seu momento en mercar cota non foi tan mala decisión, grazas a iso hoxe tes máis PAC

“Aínda que a día de hoxe, unha vez que desapareceron as cotas, semella que aquel puido ser un mal investimento, en realidade non o foi, porque o que tiña cota podía negociar doutra maneira coas empresas e vender todo o leite aqueles anos a mellor prezo e a día de hoxe ten tamén máis PAC, porque a PAC no seu día foi asignada en función dos litros de cota que tiñas, e é algo que polo menos tes garantido até o ano 2027”, razoa José Luis.

A nova PAC vai ser un engorro para as explotacións e debería haber unha campaña de información de cara ao primeiro ano de aplicación sobre os ecoesquemas e os novos criterios da condicionalidade

Pensa que as axudas do novo periodo, en base aos ecoesquemas, van supoñer “un maior engorro á hora da tramitación para as explotacións” polo que considera que “debería haber unha campaña de explicación moi clara, por parte da Administración, dos novos criterios para que ningunha gandería quede fóra destes pagos por falta de información ou por falta de tempo para adaptarse”.