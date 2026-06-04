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Casa Grande de Xanceda pon en marcha unha planta de kombucha ecolóxica

A nova planta ten capacidade de producir ata 2,5 millóns de botellas anuais de kombucha, unha bebida funcional en pleno crecemento

Campo Galego
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Casa Grande de Xanceda pon en marcha unha planta de kombucha ecolóxica

Casa Grande de Xanceda deu un novo paso na súa estratexia de crecemento coa inauguración da súa kombuchería ecolóxica, a primeira e única planta dedicada á produción desta bebida fermentada en Galicia. A instalación, situada na propia finca da compañía en Mesía (A Coruña), representa unha aposta pola innovación, a diversificación e a creación de valor engadido no rural galego -segundo explican en nota de prensa-, cun investimento previsto de entre un e un millón e medio de euros entre os anos 2025 e 2027.

A nova planta nace coa vocación de converterse nun referente no mercado galego e estatal da kombucha, unha bebida baseada en te fermentado que gaña cada vez máis presenza entre os consumidores, que buscan alternativas saudables aos refrescos tradicionais. Segundo a empresa, as instalacións están preparadas para alcanzar unha capacidade produtiva máxima de 2,5 millóns de botellas anuais, o que permitirá responder ao crecemento da demanda nos próximos anos.

A inauguración reuniu representantes da empresa, autoridades autonómicas e locais, provedores e colaboradores. Durante o acto, a socia de Casa Grande de Xanceda, Cristina Fernández-Armesto, reivindicou a capacidade do rural para xerar proxectos innovadores sen renunciar á súa esencia.

A responsable lembrou a evolución da granxa familiar desde a súa fundación hai seis décadas e explicou que a idea de producir kombucha xurdiu hai oito anos, cando a compañía entrou en contacto con esta bebida a través dunha emprendedora estadounidense asentada en Galicia.

Pola súa banda, o director xerente, Guillermo Martínez, destacou a transformación dun antigo establo de vacas nun moderno espazo de fermentación integrado na paisaxe da explotación. O edificio, de arredor de 1.000 metros cadrados, combina madeira, luz natural e materiais acordes coa contorna para crear unha instalación funcional e sostible.

Estrea nova imaxe do produto cun distintivo que resalta a súa orixe galega e a trazabilidade

A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, puxo en valor a capacidade da firma para innovar mantendo os principios de sustentabilidade, benestar animal e respecto polo territorio. Ademais, sinalou que proxectos coma este contribúen a construír un rural máis competitivo, dinámico e atractivo para as novas xeracións.

Casa Grande de Xanceda produce kombucha desde hai tres anos utilizando infraestruturas externas, pero a apertura da nova planta permitirá centralizar a actividade na propia granxa e reforzar o seu compromiso coa creación de riqueza na contorna. Coincidindo coa inauguración, a compañía lanzou ao mercado unha nova variedade, Paixón Tropical, elaborada con pexego e froita da paixón, que se suma ás referencias Lemon Verbena, con cítricos, e Maxical Berries, con froitos vermellos e hibisco.

A empresa aproveitou tamén a presentación para estrear unha nova imaxe do produto, incorporando un distintivo que destaca a súa orixe galega e a trazabilidade. Con este proxecto, Casa Grande de Xanceda busca consolidar a súa presenza no segmento dos fermentados e demostrar que o rural galego pode liderar iniciativas de vangarda ligadas á innovación alimentaria, á sustentabilidade e ao desenvolvemento económico do territorio.

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