Casa Baltar, unha gandería que apostou polo doce de leite para valorizar a súa produción

A unión de Alfonso Fernández e de Álvaro Pérez deu lugar hai tres anos a unha iniciativa novidosa en Galicia na transformación láctea: a produción de doce de leite. É un produto cun 80% de leite crúa e un 20% de azucre, que se fabrica en Casa Baltar, nunhas instalacións anexas á propia explotación, e se distribúe xa por toda España.

A idea de facer un produto lácteo que servira para valorizar o leite que producían na granxa levaba tempo rondándolle na cabeza a Alfonso e acabouse materializando cando coñeceu a Álvaro, un enxeñeiro de industrias lácteas uruguaio que decidiu no 2010 retornar á terra do seu pai, natural da Coruña.

“A min dábame nostalxia non poder comer un doce de leite coma o que estaba acostumado a tomar no meu país”, explica Álvaro, afincado en Lalín, e que estaba a buscar granxas provedoras naquela zona. Nunha conversa fai tres anos Alfonso plantexoulle facer algo na súa granxa e el automaticamente pensou naquel sabor que marcara a súa infancia.

A maquinaria tivemos que mandala deseñar, porque aquí non existía

Coa axuda de Álvaro Sepergo, un experto uruguaio en industrias lácteas, puxeron a andar o proxecto. O plantexamento inicial era o dunha produción pequena pero cando decidiron a compra dos equipos o fabricante ofreceulles a posibilidade dun maior volume sen que o custo se encarecese en exceso.

Esa maior capacidade produtiva permítelles agora non estar limitados no crecemento. Neste momento elaboran 800 litros por día 3 ou 4 veces á semana, que representan uns 400 quilos de doce de leite por día de fabricación, pero poderían incrementar a produción ata chegar a triplicala a medida que vaian atopando saída no mercado. “Temos capacidade para facer uns 100.000 quilos de doce de leite ao ano e neste momento estamos arredor dun 35%”, explican.

Unha gandería familiar que foi medrando

Na casa de Alfonso sempre houbo gando. “Meu pai cando foi para a mili no ano 1950 tiña 8 vacas pero cando volveu, despois de pasar 24 meses, tiña xa unicamente 4 e cando eu collín a explotación, con 27 anos, había unhas 23 vacas”, conta.

O meu pai cando foi para a mili tiña 8 vacas pero cando volveu quedábanlle 4

Para poder medrar tiñan que facer unhas novas instalacións e o 11 de marzo de 2004, o mesmo día dos atentados en Madrid, comezaban con 36 vacas na actual ubicación. “Cheguei a ter 370 cabezas, nos anos 2011 e 2012 estabamos cun montón de animais pero subiu o penso e quedamos sen marxe. Nese momento tiña que vender animais para poder pagar”, lembra.

Tecnificar a producción

“Dar o salto a transformar é complicado”, di Alfonso, porque “o gandeiro ten que atender a explotación e non lle queda tempo para nada máis, e atopar xente non é doado”. “Eu levo desde o ano 2003 partindo da base de que a granxa ten que funcionar coma unha empresa para que sexa viable, sen que teña que estar eu continuamente”, afirma.

Preferimos contar cunha veterinaria en plantilla; desta maneira apostamos pola prevención e por anticiparnos aos problemas

Casa Baltar é hoxe unha gandería robotizada e profesionalizada. A xestión do establo e o control dos animais lévao Carmen, veterinaria de formación, mentres que para o coidado das fincas e o traballo agrario contan cun empregado de orixe portugués que leva anos na granxa. En total a explotación dá traballo a 5 persoas e a fábrica a outras 5.

Robot de muxido

Hai dous anos puxeron un robot da marca SAC con dúas unidades de muxido. “Iso é unha marabilla”, asegura Alfonso. “Antes muxiamos tres veces ao día, ás 5 e cuarto de mañá, á 1 e cuarto da tarde e ás 8 e cuarto da noite, con dous turnos de traballo para os empregados e toda man de obra foránea, porque de aquí non atopas”, di.

É un equipo moi compacto, con dúas unidades de muxidura en moi pouco sitio

Alfonso destaca o menor custo desta marca de robots. “O custo total das dúas unidades de muxido foi de 217.000 euros, porque eu xa tiña unha sala informatizada e non necesitei pulseiras para as vacas, porque xa as tiña”, explica.

A media de produción por vaca móvese entre os 42 e os 44 litros ao longo do ano

“Este aparato é moi práctico e en calidade-prezo é un equipo mais barato que un Lely ou un Gea e máis eficiente”, considera. Coas 105 vacas actuais en produción, o robot fai neste momento medias de 3,5 muxiduras por vaca e día, cun 20% de tempo libre. A mala conexión eléctrica da zona, con continuos microcortes de luz, sobre todo a mediodía, obrigounos a dispoñer dun SAE.

Reducción do número de cabezas

Casa Baltar chegou a muxir 150 vacas pero reduciu considerablemente o número de cabezas para non ter que seguir sobredimensionando as instalacións e adaptarse á capacidade dos robots, polo que neste momento o lote de produción está estabilizado arredor dun cento de animais.

Queremos autoabastecer a nosa propia fábrica, non andar por aí regalando o leite. A industria se quere leite que o produza

Esta decisión veu motivada tamén por un cambio de filosofía: de producir volume de leite para a industria a autoabastecer a propia planta de transformación de doce de leite. “Vendiamos cada día 6.200 litros de leite e agora só 3.500. Queremos autoabastecer a nosa fábrica e vender unicamente o excedente, non andar por aí regalando o leite. A industria se quere leite que o produza”, afirma Alfonso.

Valorizar a produción

A fábrica de doce de leite consome de momento só unha cuarta parte da produción da granxa pero o obxectivo sería chegar a transformar todo o leite que sae da explotación, “con outro produto se é necesario”, indica Álvaro.

A fábrica de doce de leite consume de momento só unha cuarta parte da produción da granxa

El anima a outras granxas a facer o mesmo porque considera que “Galicia ten o capital humano necesario para dar valor ao leite que produce”. “Eu vexo unha oportunidade clarísima nas explotacións nas que hai dúas xeracións da mesma familia incorporadas, a dos pais e a dos fillos. Por que os rapaces novos non poñen en marcha un proxecto de transformación?”, di.

Diferenzas na produción de leite en Uruguai e Galicia

Álvaro retornou a Galicia no 2010. Canso de pasar varias crises en Uruguai e de gastar os aforros decidiu probar sorte en España. En Uruguai asesoraba a grandes explotacións de carácter agrícola e gandeiro. As diferenzas entre os dous lados do charco, di, son notables.

“Aló a xente que ten propiedades no campo ten moito diñeiro, son empresarios que van as fins de semana nada máis, non son gandeiros que traballan coma os de aquí. En Uruguai as explotacións teñen unha parte agrícola dedicada a cultivos como millo, trigo ou soia, en función das cotizacións do momento, e unha gandería asociada de 150 ou 200 vacas de leite que son a caixa, o que dá a liquidez para pagar os salarios dos empregados todos os meses”, explica.

En Uruguai non existe a PAC e tes que ser rico para sacar un crédito, polo que a estratexia das granxas consiste en buscar custos de produción baixos

As medias de produción por vaca en Uruguai son máis baixas que nas granxas intensivas galegas, con arredor de 27-28 litros na primavera. O gando sae a pacer todo o ano, con pastos que inclúen especies leguminosas como a alfalfa, cos conseguintes problemas de meteorismo. “O sistema de produción uruguaio é moi parecido ao de Nova Zelandia e alí a clave está no dominio do pastoreo, aquí na habilidade do nutrólogo que fai a ración”, asegura Álvaro.

Cambios na alimentación para producir máis sólidos

Máis alá de reducir o número de cabezas, ata o momento en Casa Baltar non fixeron cambios cabana gandeira, de raza holstein, nin na súa alimentación en busca dunha maior porcentaxe de sólidos no leite que producen, pensando na súa transformación, aínda que recoñecen que sería un aspecto positivo. “Se tivesemos un gando que producise máis graxa e máis proteína teriamos maior rendemento”, recoñece Álvaro.

Sen embargo, considera que “para o produto que nós facemos o tipo de vaca que temos no establo sérvenos e simplemente con algún axuste na dieta, introducindo máis fibra, por exemplo, seguramente poderiamos incrementar facilmente un par de décimas a graxa nos meses do verán, que é cando cae un pouco”, di

No noso produto é moito máis importante a graxa que a proteína

Os altibaixos estacionais provocan que teñan que variar lixeiramente as proporcións de ingredientes e os tempos de elaboración. “A graxa no inverno está en 3,8% pero no verán pode baixar ata un 3,6 e a proteína mantense máis estable, arredor do 3,4%. Pero para o noso produto é moito máis importante a graxa que a proteína porque mellora moito a textura e a suavidade”, explica.

Recría e vacas secas con saída ao pasto

Casa Baltar ten a recría repartida entre unha ala construída no ano 2017 anexa á nave de produción actual e o antigo establo. “Paren e están 15 días nos boxes, de aí pasan á amamantadora ata o destete, aos 90 días, que é cando as levamos para a nave vella, onde as temos con cama quente divididas en 5 lotes por idades. Alí facemos o periodo intermedio de cría, ata o momento da inseminación, que xa as traemos de volta e facemos aquí”, conta Alfonso.

Aquí as vacas dúrannos moito e podemos vender moita recría

“Traballamos con sexado e poñemos moita carne pero aínda así sóbrannos moitos animais e vendemos moitas xovencas porque as vacas dúrannos moito, porque ao ter a Carmen están moi controladas e porque procuramos ter as cousas ben, como as ten que ter calquera que queira ter vacas, porque quen teña unha granxa ten que tela ordenada; é a única maneira de que funcione porque está todo moi axustado e a xente que compra leite anda sempre tensando a corda. Non afogan ao gandeiro para que poida seguir producindo pero téñente sempre coa auga ao pescozo”, asegura.

Eu non quero unha subvención, quero que me paguen o meu, que para iso traballo

Da Administración di, “eu non quero unha subvención, quero que me paguen o meu, que para iso traballo”. “Imos para unha época na que cada vez hai menos leite e menos quen a produza, porque hai menos animais e moitos menos gandeiros, e unha vaca en dous anos fala ou cómprala no momento a golpe de talonario, pero un gandeiro non”, engade.

Traballan 85 hectáreas

A gandería manexa unha superficie dunhas 85 hectáreas pero unicamente botan millo en 4. O resto téñeno a pradeira permanente para silo de herba e herba seca. “O millo mércoo porque nesta zona non podes asegurar produción, nesas 4 hectáreas boas que teño saco 50.000 kilos, pero no resto sería moito menos e dependería do ano. E despois está unha cousa que desmoraliza moito, que é o cocho. Así que eu o millo prefiro compralo”, afirma Alfonso.

Para encher os silos da granxa merca todos os anos o millo picado directamente da finca aos mesmos proveedores en Sarria e en Xinzo de Limia

Na ración empregan uns 20 kilos diarios de silo de millo por vaca, polo que para cubrir as necesidades da granxa precisan dunhas 700 toneladas. O prezo deste ano, posto no silo, situouse nuns 75€ por tonelada.

Na ración preferimos traballar con materias primas; o penso só o usamos no robot

Casa Baltar é socia dunha CUMA que lles fai o carro mesturador diariamente. Tamén se encarga do ensilado da herba. O resto dos traballos, como botar o purín ou sementar, fano eles mesmos.