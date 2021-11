Carrefour lanza un leite cun envase máis sostible, de orixe forestal

Carrefour lanza ao mercado en toda España leite procedente de Galicia dentro da súa gama Círculo de Calidad Carrefour, a marca coa que a compañía sinala que identifica a aqueles alimentos que recuperan o sabor orixinal, respectan o benestar animal, o medio ambiente e os ciclos naturais e contan con prezos asequibles para o cliente “e xustos para os produtores”.

Este novo produto será envasado na planta da cooperativa Clun que está tratando de repercutirlle ós gandeiros os aumentos de prezo que logra para os seus produtos na distribución.

O envase é máis sostible, cun 86% de material renovable de orixe forestal

Segundo destaca nunha nota de prensa a compañía francesa de distribución, que xestiona en España 1.395 establecementos, dos que 206 son grandes superficies, “para Carrefour as empresas agroalimentarias locais son unha peza clave do modelo de negocio, dentro do obxectivo de ser a empresa de distribución referente da transición alimentaria”.

Aposta polo medio ambiente

Este produto conta ademais cun envase máis sostible xa que o 86% do seu material é renovable. O novo envase ten orixe forestal polo que compensa o 100% das emisións de CO2 e reduce a súa pegada de carbono un 16% con respecto a outro brick máis convencional. Ademais, plégase de xeito doado para facilitar a súa reciclaxe e mesmo o seu tapón é elaborado a partir de residuos forestais.