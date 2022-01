A carne e os lácteos subiron de media en 2021 un 14% pero os cereais fixérono nun 27%

Os prezos mundiais dos alimentos baixaron lixeiramente en decembro a consecuencia dunha notable caída dos prezos internacionais dos aceites vexetais e o azucre desde os seus elevados niveis previos, segundo comunicou hoxe a Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura (FAO).

O índice de prezos dos alimentos da FAO situouse en decembro nunha media de 133,7 puntos, o que supón un descenso do 0,9 % respecto de novembro, pero aínda un 23,1 % máis que en decembro de 2020. O índice reflicte a variación mensual dos prezos internacionais dos produtos alimenticios máis comercializados. Unicamente o subíndice relativo aos produtos lácteos rexistrou unha subida mensual en decembro.

Previsión de que o prezo dos alimentos se manterá alto en 2022

No que respecta a 2021 no seu conxunto, calculando as medias de todo o ano, o índice de prezos dos alimentos da FAO alcanzou unha media de 125,7 puntos, o que representa un 28,1 % máis que o ano anterior.

“Aínda que normalmente espérase que prezos altos dean lugar a un aumento da produción, os elevados custos dos insumos, a actual pandemia mundial e as condicións de crecente incerteza climática deixan pouca marxe para o optimismo no que respecta á recuperación de condicións comerciais máis estables mesmo en 2022”, sinalou o Sr. Abdolreza Abbassian, Economista superior da FAO.

A carne subiu un 12,7% de media en 2021 e os produtos lácteos un 16,9%

Aínda que o índice de prezos da carne da FAO mantívose en xeral estable en decembro, no que respecta a 2021 en conxunto o seu valor foi un 12,7 % máis alto que en 2020.

O índice de prezos dos produtos lácteos da FAO foi o único subíndice que aumentou en decembro, cunha subida do 1,8 % respecto do mes anterior, debido ao aumento das cotizacións internacionais da manteiga e os leites en po por efecto dunha redución da produción leiteira en Europa occidental e Oceanía. Os prezos do queixo descenderon lixeiramente, de resultas da preferencia dos produtores de lácteos de Europa occidental. En 2021, o índice de prezos dos produtos lácteos da FAO rexistrou unha media un 16,9 % máis alto que en 2020.

O millo encareceuse un 44% e o trigo un 31% o pasado ano

O índice de prezos dos cereais da FAO descendeu un 0,6 % desde novembro, ao diminuír as cotizacións do trigo para exportación como resultado dun aumento das subministracións tras as colleitas no hemisferio sur que compensou con fartura a suba dos prezos do millo, sostidos pola forte demanda e a preocupación suscitada pola persistente seca no Brasil. Porén, no que respecta a todo o ano, o índice de prezos dos cereais da FAO alcanzou o seu nivel anual máis elevado desde 2012 e unha media un 27,2 % máis alto que en 2020, cunha subida do 44,1 % no caso do millo e do 31,3 % no caso do trigo, pero unha baixada do 4,0 % no caso do arroz.

O índice de prezos dos aceites vexetais da FAO diminuíu un 3,3 % en decembro, con cotizacións máis débiles dos aceites de palma e xirasol a consecuencia da débil demanda mundial de importacións, que pode estar ligada á preocupación polos efectos do aumento do número de casos de enfermidade por coronavirus (COVID-19). No que respecta a 2021 no seu conxunto, o índice de prezos dos aceites vexetais da FAO alcanzou o nivel máis elevado de todos os tempos, cun aumento do 65,8 % desde 2020.

O índice de prezos do azucre da FAO descendeu un 3,1 % desde novembro, alcanzando o nivel máis baixo en cinco meses, por mor da preocupación polos posibles efectos da variante ómicron da COVID-19 na demanda mundial, así como do enfraquecemento do real brasileiro e a baixada dos prezos do etanol. No que respecta a 2021 no seu conxunto, o índice de prezos do azucre da FAO subiu un 29,8 % respecto do ano anterior e alcanzou o seu nivel máis elevado desde 2016.