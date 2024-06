Carmen Lence: “Paréceme unha irresponsabilidade baixar o prezo do leite nos supermercados neste momento”

Carmen Lence non agocha o que pensa. É un xen que herdou tamén do seu pai, Jesús Lence, de quen colleu a empresa Leite Río fai agora 5 anos, logrando neste tempo duplicar a súa facturación pero mostrando ao mesmo tempo unha maior sensibilidade co sector produtor.

Sempre que pode, Carmen Lence, que agora ocupa ademais o cargo de vicepresidenta da Federación Nacional de Industrias Lácteas (FENIL), non perde a oportunidade de defender aos gandeiros, a eses aos que merca o leite e que considera os seus partners (socios), na terminoloxía de empresa americana coa que volveu para Lugo a facerse cargo dos negocios familiares , cando o seu pai morreu.

Volveuno facer este martes, no transcurso dunha visita do delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, ás instalacións da empresa, que é unha das beneficiarias do PERTE Agroalimentario. Mirando cara os posibles efectos no campo, Carmen Lence calificou de “irresponsabilidade” as baixadas de prezo que están a facer cadeas de distribución como Lidl, que esta semana ten en oferta o seu leite semidesnatado Milbona a 73 céntimos.

Malia que Leite Río comezou o ano pasado a envasar tamén para a cadea alemana, que conta cun total de 670 tendas en España, e aínda a costa de poder “perder o cliente”, a vicepresidenta da Fenil censurou unhas prácticas comerciais que poñen en risco a sostibilidade da cadea láctea, xa que Carmen Lence teme que esta volta ás andadas dos grandes supermercados, utilizando o leite de novo como produto reclamo, acabe por desincentivar a produción e poña en perigo de novo o subministro, como aconteceu no outono do 2022.

Con todo, se o prezo no resto de países europeos segue a subir, Carmen Lence non teme novas baixadas nos contratos no campo de cara aos vindeiros meses, aínda que evitou confirmar se Leite Río manterá os prezos de renovación en agosto.

Mensaxe ás cadeas de distribución

“Realmente non me parece que sexa o momento para baixar o prezo do leite”, dixo rotunda Carmen Lence, que avogou por “manter unha cadea de valor rendible para todos”. “Aquí o que vimos é que durante moito tempo se utilizaba o leite como produto reclamo. Cando eu cheguei no ano 2019 estaba o leite máis barato ca auga. E as consecuencias diso foi que algunhas das cadeas de distribución máis importantes de España quedaron, literalmente, sen leite, porque obviamente ninguén vai traballar para ser cada vez máis pobre e a algúns gandeiros compensáballes máis desfacerse das vacas que dar leite”, lembrou.

“Custou moito conseguir subir o leite no lineal e grazas a que houbo esa escaseza chegouse a un prezo do leite no que toda a cadea de valor pode vivir, que é o que ten que ser. O consumidor ten que entender que detrás do prezo do leite no lineal hai un montón de familias que viven diso e ese prezo ten que pagar todo ese valor que se crea”, defende.

“Polo tanto, paréceme que é unha irresponsabilidade facer ese tipo de ofertas porque isto pode levarnos a que volvamos ao mesmo e nós non queremos porque temos un risco enorme de que se sigan pechando ganderías. Hoxe en día a idade media dos gandeiros é de 55 anos e temos un problema importante para atraer xente nova e man de obra ao sector. Se as ganderías non son rendibles evidentemente volveremos ter outra crise de falta de leite, polo que temos que ser responsables todos, empezando polos consumidores e pasando pola gran distribución e as industrias”, pediu.

Estabilidade de prezos no campo

Ante a inminente renovación de contratos no campo, Carmen Lence evitou confirmar se Leite Río manterá prezos, como están a facer outras industrias que operan en Galicia, como Naturleite (cun prezo base de 44 céntimos) ou Inleit (que parte de 40 céntimos).

O Grupo Lence está a pagar neste momento a 42 céntimos de base, pero na oferta remitida ás explotacións para renovar contratos o día 1 de agosto propuña baixar a 40 céntimos. “Teremos que facer correccións ou non en función de como estea o mercado nese momento. Eu espero que Europa siga subindo porque nós temos que ser competitivos e se o leite aquí está moito máis caro ca fóra acontece o que pasou neste último ano, no que estivo entrando moitísimo leite en forma de queixo e mesmo leite envasado procedente de Portugal, que segue entrando neste momento”, asegura.

En todo caso, Leite Río comprométese a “seguir pagando por enriba da media de Galicia” porque, dixo a súa responsable, “nós estamos aquí para crear valor e para facelo durante moito tempo”. “Queremos que haxa estabilidade e que se se produce unha baixada que esta teña sentido, por exemplo porque teñan baixado os pensos ou a electricidade”, argumentou.

Por iso Carmen Lence defende os descensos paulatinos realizados no último ano e que acumularon más de 15 céntimos. “A lei da oferta e a demanda é máis lei que a lei da gravidade e se o leite fóra está moito máis barato pérdese competitividade por parte das industrias e córrese o risco de que os gandeiros non vendan ás queixerías e comece a sobrar moito leite, caendo o prezo en picado, que é o que non queremos”, di.

Pola súa banda, Pedro Blanco insistiu en que “o Goberno aprobou a Lei da Cadea Alimentaria e o obxectivo é que se cumpra. Estamos escoitando ás organizacións agrarias para ver se é necesario establecer máis medios de control ou algún tipo de modificación”, asegurou.

Novo PERTE agrario dotado con 300 millóns de euros

O delegado do Goberno en Galicia tamén anunciou que nas vindeiras semanas vai ser convocado un novo PERTE dotado con 300 millóns de euros dirixido á industria do sector agroalimentario, para favorecer a súa transformación mediante estratexias de diversificación, tecnificación e aproveitamento dos recursos.

O proxecto dirixido polo Grupo Lence e no que participan outras empresas do sector lácteo investirá 16,8 millóns de euros, cunha axuda de 9,7 millóns do Ministerio de Industria

“Os obxectivos serían os mesmos que os do primeiro PERTE, recollidos na finalidade dos fondos europeos Next Generation establecidos trala pandemia da covid-19: innovación, aforro enerxético, coa consecuente redución de emisións, e optimización de procesos e recursos, por exemplo coa diminución de refugallos e a mellora de tratamento de augas residuais”, avanzou.

As empresas lácteas que participan no proxecto SmarTZ4Milk recibiron 9,7 millóns de euros do primeiro PERTE, para un investimento total de 16,8 millóns de euros. “Estamos moi orgullosos de que grazas a este proxecto liderado polo Grupo Lence outras empresas lácteas galegas máis pequenas poidan recibir fondos para facer fronte a investimentos para poderen estar ao día que doutro xeito terían máis difícil facer. Para nós é un orgullo poder contribuír a que estas empresas máis pequenas do sector lácteo galego poidan medrar porque o que queremos é que en Galicia haxa un tecido produtivo e empresarial suficientemente forte para que os nosos fillos e fillas non se teñan que ir traballar a outro sitio”, salientou Carmen Lence no día no que a cidade de Lugo superaba oficialmente a barreira dos 100.000 habitantes.