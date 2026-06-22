Cancélase o Concurso Nacional da Raza Frisoa CONAFE 2026 polas medidas preventivas fronte á Dermatose Nodular Contaxiosa

A Xunta de Gobierno de CONAFE, na súa reunión do día 17 de xuño de 2026, tomou a decisión de cancelar a edición do Concurso Nacional da Raza Frisoa 2026, prevista para setembro deste ano en Xixón (Asturias).
Esta decisión vén motivada pola situación sanitaria xerada pola Dermatose Nodular Contaxiosa (DNC), que fixo que a Administración autonómica do Principado de Asturias implemente medidas restritivas á concentración de animais no seu territorio ata o 31 de xullo de 2026, medidas totalmente xustificadas para evitar a propagación da devandita enfermidade.
Aínda que o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación fala dunha evolución favorable da situación epidemiolóxica da enfermidade, tamén indica que coa chegada do verán aumenta a actividade vectorial, o que pon de manifesto a necesidade de cumprir estritamente a normativa sanitaria e “extremar as medidas de bioseguridade en todas as explotacións de gando vacún e no transporte de animais desta especie”.
A DNC é unha enfermidade vírica que afecta só o gando bovino e transmítese principalmente por mosquitos. Foi detectada por primeira vez en España en outubro de 2025. Desde entón estanse aplicando medidas de prevención e control tanto o territorio nacional como noutros países da Unión Europea, para evitar a súa propagación.
Dada a situación de restricións ao transporte e concentración de animais, a Confederación considera que, “hoxe por hoxe, o sensato é actuar con precaución e responsabilidade para evitar contaxios non desexados”.
Para CONAFE, a cancelación do Concurso Nacional supón aprazar a cita anual máis esperada polos criadores de vacún frisón. “Con todo, esperamos que en 2027 a conxuntura sanitaria e económica permita organizar e celebrar este certame e que sexa, de novo, un éxito grazas á participación de gandeiros, empresas do sector e público”, engaden.