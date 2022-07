Campaña publicitaria de 1,4 millóns de euros para a promoción da carne de Ternera Gallega Suprema en toda España

O conselleiro do Medio Rural asinou hoxe o convenio co presidente do consello regulador das indicacións xeográficas protexidas (IXP) de carne de vacún de Galicia

O conselleiro do Medio Rural, José González, acompañado do director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, e do director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, José Luis Cabarcos, asinou hoxe un convenio de colaboración co presidente do consello regulador das indicacións xeográficas protexidas (IXP) de carne de vacún de Galicia, Jesús González