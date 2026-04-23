Campaña de tratamentos para o control das bandas nos piñeirais galegos

Medio Rural anunciou hoxe que este ano ten previsto aplicar tratamentos en arredor de 4.000 hectáreas de piñeirais de xestión privada afectados polos fungos das bandas. A actuación contempla dúas intervencións anuais de fertilización foliar, unha en primavera e outra en outono, acompañadas dun seguimento técnico das masas para avaliar a súa evolución sanitaria. Estas accións espérase que permitan mellorar o estado nutricional das árbores, incrementar a súa resistencia fronte á enfermidade e manter o potencial produtivo da masa.
Os propietarios forestais disporán así dun servizo gratuíto, que se ofrece desde o Goberno galego en colaboración coa Fundación Arume, que desempeña un papel de carácter técnico na campaña. Arume encargarse da identificación de superficies, o contacto cos propietarios e a coordinación coa empresa pública Seaga, encargada da execución dos traballos.
Detalles e operativa da campaña
Os tratamentos darán comezo a finais de abril e prolongaranse ata o remate do verán ou principios do outono, dependendo sempre das condicións meteorolóxicas para garantir a máxima eficacia. A estratexia baséase na aplicación de produtos fitosanitarios, adaptándose ao ciclo biolóxico dos fungos causantes.
A selección das zonas prioritarias seguiu criterios técnicos rigorosos, poñendo o foco nos seguintes factores:
• O nivel de afectación actual das masas.
• A densidade de masas de Pinus radiata, especie especialmente vulnerable.
• A continuidade das superficies para optimizar o impacto dos tratamentos.
Chamamento á participación dos propietarios
Para que a campaña sexa efectiva, a Fundación Arume convida a todos os propietarios forestais interesados en tratar as súas parcelas a que realicen a correspondente solicitude, pois a súa colaboración é esencial para acadar o obxectivo de tratar o máximo número de hectáreas afectadas.
Os propietarios deberán formalizar a súa solicitude mediante unha Declaración Responsable. Para obter este modelo oficial, poden contactar coa Fundación a través do correo arume@fundacionarume.gal ou no teléfono 648 662 296
Para axilizar o proceso, os interesados deberán facilitar os seguintes datos básicos:
• Datos do titular e teléfono de contacto.
• Referencias catastrais das parcelas a tratar.
• Información da masa: especie dominante, idade aproximada e superficie real obxecto do tratamento (especialmente se a parcela non está ocupada integramente por piñeiro).
A Fundación recomenda aos propietarios que non demoren a súa solicitude, xa que a planificación dos tratamentos require organizar as actuacións por áreas e priorizar aquelas zonas onde a afección é máis urxente. Canto antes se formalice o rexistro, maior será a capacidade de resposta sobre o terreo.
O anuncio da campañas de tratamentos fíxose hoxe durante unha visita da directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro, a unha plantación de pinus radiata do concello de Vilasantar (A Coruña), na que se actuou o pasado ano nunha superficie de preto de 30 hectáreas.
Este ano, a Fundación Arume definiu un mapa de áreas prioritarias de tratamento, que engloba principalmente a provincia de Lugo e zonas do leste da provincia da Coruña.
Publicación da instrución sobre a moratoria
A maiores, a directora xeral indicou que xa está publicada na web da Consellería a instrución sobre a substitución por eucalipto das masas de piñeiro gravemente afectadas pola banda marrón, para o caso daqueles propietarios forestais que queiran acollerse a esta medida de flexibilización da moratoria. Como xa se anunciara, os propietarios cun grave impacto dos fungos das bandas nos seus piñeirais poderán plantar ata un 50% das parcelas afectadas con eucalipto, nunha única quenda de corta, se ben antes terán que enfrontar unha tramitación complexa ante a Administración.
O documento da instrución concreta os trámites necesarios A plantación de eucaliptos quedará limitada a un máximo do 50% da superficie de piñeiro eliminada e o outro 50% deberá repoboarse con calquera outra especie de coníferas ou frondosas.
Tal e como se precisa na instrución, a plantación afectada por esta doenza ten que estar en pé, agás que se cortase nos primeiros meses do 2026 e se teña toda a documentación que o acredite. A gravidade da afectación sanitaria e a inviabilidade técnica e económica da masa deberán acreditarse mediante un informe técnico.
Este documento terá que certificar o axente causal da enfermidade, cun boletín oficial de resultados emitido por un laboratorio de referencia ou acreditado, achegar tamén evidencias gráficas xeorreferenciadas (fotografías) sobre a afectación e verificar a gravidade de afectación e a mortalidade real da masa.
Nesta liña, considerarase que existe unha grave afectación sanitaria da masa cando a mortalidade real (pés mortos e puntisecos por hectárea) supere o 25 % da densidade obxectivo establecida polo modelo silvícola correspondente. Todos os pés que excedan da densidade obxectivo serán tidos en conta para o cálculo da mortalidade real da masa.
Asemade, a solicitude de repoboación incorporará unha proposta completa de reforestación, que incluirá cartografía coa delimitación das superficies destinadas a eucalipto e a xustificación da viabilidade silvícola da nova configuración. A maiores, os interesados poderán optar pola posibilidade de solicitar que sexa a administración forestal a que realice a toma de mostras e a súa análise en laboratorio, previo pago da taxa correspondente.
Segunda flexibilización da moratoria
Cómpre lembrar que a través da lei de medidas fiscais, a Xunta puxo en marcha unha segunda flexibilización da moratoria do eucalipto esta campaña: o traslado da superficie de eucalipto a outra parcela, sempre e cando a parcela inicial se transforme a coníferas ou frondosas e a superficie da nova repoboación non supere, con carácter xeral, o 75 % do eucalipto que había na inicial.