Campaña de ensilado do millo: máis retrasada e con menor colleita que o ano pasado

A campaña de ensilado de millo está a dar comezo estes días nas fincas máis secas das comarcas do interior de Galicia, como o Deza ou Chantada, aínda que o forte do traballo das colleitadoras e remolques no conxunto da comunidade agárdase a partir do 20 de setembro, con máis de 15 días de retraso con respecto a outros anos.

A maior parte das máis de 70.000 hectáreas de millo forraxeiro que se labraron este ano nas principais comarcas leiteiras de Galicia foron botadas máis tarde do habitual, o que se deixará notar na produción final obtida polas explotacións, sobre todo en comparación coa colleita do ano pasado, que foi especialmente boa na maior parte da comunidade, agás na Mariña, onde este ano cambian as tornas e espérase unha boa produción.

O tempo frío e chuvioso desta primavera, sobre todo nos meses de maio e xuño, retrasaron a nascencia e o desenvolvemento da planta, favorecendo nalgunhas zonas a incidencia de pragas como a mosca ou a rosquilla e dificultando a efectividade dos tratamentos para o control das malas herbas, aínda que a situación volveu ser desigual nas distintas comarcas.

Tralo remate da campaña de ensilado, que chegará á súa fin cara a mediados de outubro nas zonas máis madrugadoras e en pleno mes de novembro en zonas como a Mariña ou o Xallas, dará comezo a da sementeira das pradeiras naquelas fincas que levan dobre cultivo. Malia a relaxación das esixencias e condicionantes da PAC, a rotación con especies mellorantes volverá ser a protagonista este ano, apostándose de novo por mesturas de cereais de inverno con veza ou de raigrás con trevo. Pero o risco da climatoloxía, metidos xa en pleno outono, podería condicionar tanto o ensilado do millo como a sementeira posterior das pradeiras.

Agárdase sen embargo que a calidade do silo sexa boa e acade un bo nivel nutricional. “Cando mingua o número de plantas polo efecto da rosquilla, baixas en produción pero acostuma aumentar un pouco o grao, porque as plantas que quedan teñen máis espazo para medar e son máis grandes e fortes, polo que perdes cantidade pero gañas ás veces calidade”, explica.

A maiores, as pragas afectaron máis tamén. “Este ano houbo moitos problemas de rosquilla nesta zona (aramio non é habitual que haxa) e veremos a ver que pasa até o final da campaña, porque cando hai ataques de rosquilla cedo hainos tamén tardíos e se chove e fai vento hai millo que se vai tumbar, porque as raíces non están sas”, advirte.

Jorge calcula unha merma do 15% na produción con respecto ao ano pasado, que foi un ano bo nesta zona. Os motivos do descenso de rendemento foron varias. Por un lado, atrasáronse as sementeiras e iso obrigou a usar ciclos máis curtos. “Nótaselle ao millo porque as parcelas mellores non se puideron sementar ata tarde ao estar moi encharcadas”, explica.

O parque de maquinaria da cooperativa Aira empezou a recoller xa algunha finca a semana pasada. Eran todas parcelas nas que o millo se secou. “Aquí a partir de mediados de xullo non volveu chover e as fincas máis enxoitas sufriron os efectos”, explica Jorge Meiriño, técnico da cooperativa Aira na comarca de Chantada.

José Ramón Loza (CLUN): “O millo vai bonito pero moi atrasado; empezaremos a ensilar 3 semanas máis tarde do habitual”

José Ramón Loza, responsable de cultivos da cooperativa Clun e do parque de maquinaria que Irmandiños ten na Devesa (Ribadeo), relata a situación este ano na Mariña: “o millo vai moi bonito pero atrasado, non prevemos empezar a ensilar polo menos até o 20 de setembro”.

“Acurtamos os ciclos un pouco con respecto ao ano pasado, pero fomos un mes máis tarde na sementeira e imos empezar tres semanas máis tarde a recoller”, indica. As primeiras sementeiras que fixeron na zona de costa seguiron sendo ciclo 600, coma outros anos, pero despois víronse obrigados a empregar ciclos 400 “e de aí para abaixo”. “O ano pasado botamos máis ciclos 500, pero este ano practicamente nada, pasamos do ciclo 600 de antes das chuvias da primavera directamente ao 400”, conta. “Este verán houbo falta de sol e non se acumulan os grados necesarios para completar o ciclo do millo”, explica.

Este ano na zona norte de Lugo houbo chuvia abundante no verán pero déficit de horas de sol

Pola contra, houbo moitos días de chuvia repartida en todas as semanas durante os meses do verán e iso está a permitir que o millo se manteña verde. “Non se viu ningún día as follas do millo enroscadas e con síntomas de estrés hídrico, nin en xullo nin en agosto”, salienta José Ramón.

Este ano non houbo tampouco na Mariña problemas de pragas e enfermidades, nin de ouruga defoliadora (Mythimna unipuncta) nin de rosquilla (verme gris). “Detectamos algúns focos puntuais de rosquilla, pero moi localizados e solucionáronse bastante rápido. Unicamente se viu algo de rosquilla no primeiro estadío pero moi pouca e controlouse ben”, di.

Hai moita presenza de xabarín pero os danos están moi repartidos; non hai grandes destrozos polo de agora

Outro dos perigos habituais que acostuma ameazar o cultivo no estadío final, sobre todo tras botar a espiga, é a fauna salvaxe. “O xabarín está tocando este ano moitas zonas pero non provocou aínda grandes destrozos. Hai moita presenza pero os danos están moi repartidos e non chegan ao nivel necesario para dar parte ao seguro”, admite.

O risco de que queden fincas sen recoller

Así as cousas, este ano, a expensas de que o tempo permita recoller todas as fincas, a produción pode ser boa. Agárdase unha colleita mellor ca do ano ano pasado, na que de media se recolleran un 20% menos de quilos de forraxe. “Este ano en zonas de costa vai haber facilmente o dobre de millo que o ano pasado e en liñas xerais a produción vai estar un pouco por enriba da media”, prognostica.

En zonas de costa vai haber facilmente o dobre de millo que o ano pasado

“Todo a expensas de que se poida recoller todo o millo, ese é o risco agora, porque este ano haberá que meterse en novembro para poder acabar”, avanza o responsable da maquinaria de Irmandiños.

Teñen por diante 1.400 hectáreas que picar “e as máquinas rinden o que rinden”, recoñece. “Sendo todos os días útiles fannos falta case dous meses. Sairemos con 3 picadoras, máis as de empresas colaboradoras, polo que no forte da campaña podemos estar picando con 5 ou 6 máquinas simultaneamente”, di.

Millo máis húmido no silo

A campaña de ensilado será este ano en pleno outono, cando as temperaturas pola noite xa descenden. “Se non hai moito apuro miramos de empezar a picar un pouco máis tarde, cando sae o sol, pero no forte da campaña iso non é posible e hai que aproveitar todas as horas. Quizais non sexa o óptimo ensilar co orballo de primeira hora da mañá, pero temos que priorizar a loxística e que anden as máquinas”, recoñece José Ramón.

No CAVI de Irmandiños prefiren previr a aparición de posibles problemas no silo coa aplicación de produtos estabilizantes. “Sempre se bota algún inoculante no silo que serve un pouco tamén para curarse en saúde”, di.

As mesturas de cereal con leguminosas poden labrarse máis tarde que o raigrás

O retraso no ensilado condicionará tamén a sementeira posterior do cultivo de inverno. Hai anos que apostan por mesturas de cereais con leguminosas nas fincas de xestión directa con destino ao centro de alimentación da cooperativa (CAVI) e aínda que se poida producir certo retraso no laboreo (condicionado á posibilidade de entrar nas fincas), a esixencia de sementar o cereal antes da chegada do inverno non é a mesma ca no caso das gramíneas.