Camix 560 SE, a nova formulación do herbicida líder de Syngenta en millo, máis sustentable e adaptado ao mercado

Durante as primeiras semanas de marzo Syngenta organizou varias presentacións entre a súa rede de distribución e técnicos para dar a coñecer a nova formulación de Camix 560 SE. Estas presentacións técnicas desenvolvéronse en Barbastro, nas adegas de Sommo, e na localidade de Coreses (Zamora). Durante as xornadas, técnicos, xerentes e especialistas de Syngenta analizaron as estratexias de loita contra as malas herbas para os próximos anos, nos que a limitación do uso de materias activas como terbutilazina van demandar unha planificación integral do cultivo.

Hai que lembrar que desde 2009 a marca Camix é unha das máis demandadas e coñecidas polos produtores de millo grazas á súa alta eficacia, versatilidade e selectividade. Os seus ingredientes activos, S-Metalacloro e Mesotrione, son os máis utilizados para o control herbicida neste cultivo Agora preséntanse nunha renovada formulación mellorada e adaptada aos requirimentos do mercado. Grazas a esta equilibrada nova formulación, Camix 560 SE é capaz de seguir ofrecendo altos estándares de control, reducindo a cantidade de materia activa utilizada por hectárea adaptándose aos requirimentos de produtores e sociedade.

Camix® 560 SE: Unha solución herbicida libre de terbutilazina, tanto para preemerxencia como postemerxencia

Camix® 560 SE preséntase como unha solución herbicida libre de terbutilazina, tanto en aplicacións realizadas en preemerxencia como en postemerxencia. As vantaxes desta nova formulación son moitas, entre elas: a nova dose de uso permite un maior rendemento co volume de caldo habitual; ten máis estabilidade en condicións adversas cunha excelente disolución; mellora os niveis de filtrado con partículas homoxéneas para evitar o atasco nas boquillas; conta con tensioactivos de última xeración que preveñen a formación de espuma durante a mestura e a aplicación, mellorando a mollabilidade; e ofrece unha tecnoloxía de formulación que permite a ausencia de Benoxacor, mantendo os máis altos estándares de selectividade.

Desde o punto de vista da sustentabilidade, Syngenta lembra que S-Metalacloro é un ingrediente clave para a produción de millo, polo que, só facendo un uso responsable desta materia activa, será unha molécula sustentable e con futuro no cultivo. A nova formulación reduce o número de coformulantes e iguala as doses por hectárea de S-MOC nos produtos que Syngenta ofrece ao mercado de millo, achegando asesoramento técnico para combinar materias activas e evitar a aparición de resistencias.

En definitiva, Camix 560 SE é o novo formulado dun herbicida líder que se adapta ás novas necesidades do cultivo achegando melloras á hora de aplicar o produto, reducindo as doses de uso e mantendo a eficacia e selectividade. Con esta novidade, Syngenta segue coa súa estratexia de pór a disposición dos agricultores polo menos dous novos avances tecnolóxicos ao ano, que contribúan a impulsar a agricultura rexenerativa e axuden a mitigar os efectos do cambio climático, como se reflicte no seu plan de compromisos “Good Growth Plan”.