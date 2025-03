A camelia une Pontevedra e Xapón

A comitiva provincial no Camelliae International Congress.

O presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, lidera o intercambio de coñecementos coa cidade xaponesa de Oshima sobre a camelia, a flor emblemática das Rías Baixas. A colaboración prodúcese no marco do Camelliae International Congress, que se celebra estes días en Tokio.

Durante o evento, visitou dous xardíns de referencia mundial en Oshima: o Wild Camelia Forest Park e o Tsubaki Hana Garden. Acompañaron ao presidente provincial o deputado Javier Tourís, responsable de Finca Areeiro; a doutora Pilar Vela, responsable da sección de fruticultura e ornamentais da estación dependente da Deputación; e a presidenta da Asociación Española da Camelia, Carmen Salinero.

A comitiva galega achegouse ao Oshima High School, un centro de estudo e experimentación sobre a camelia. Ademais, Luis López mantivo un encontro co alcalde de Oshima, Sakaue Choichi, e co presidente da International Camellia Society, Gianmario Motta, para intercambiar experiencias e coñecementos.

Recoñecemento internacional

O organismo provincial presentou en Tokio a camelia de Soutomaior aos premios da International Camelliae Society. Este galardón recoñece as camelias máis antigas do mundo para garantir a súa preservación.

O exemplar de Soutomaior está formado por 18 troncos que nacen desde a base da árbore e que a sitúan como a camelia de maior circunferencia en Galicia. Forma parte das máis de 400 especies do Castelo de Soutomaior, incluíndo 18 das máis antigas da comunidade.

O seu valor botánico e cultural levouno a ser considerado o primeiro de España de Excelencia Internacional da Camelia pola Sociedade Internacional da Camelia e tamén o primeiro de España en obter o certificado de Xardín Histórico Observer.

A participación da Deputación no congreso tamén inclúe a presentación do plan estratéxico do té e das investigacións de Areeiro para buscar solucións sobre o fungo Ciborinia camelliae, que afecta gravemente ás camelias a nivel mundial. A institución ten previstas xuntanzas con organismos internacionais para promover a camelia e a provincia de Pontevedra a nivel global.