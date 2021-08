Cambios no visor SIGPAC para facilitar a navegación

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA) actualizou o Visor do Sistema de Información Xeográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIXPAC) para facelo accesible desde dispositivos móbiles. O obxectivo é seguir facilitando o acceso e manexo da información SIXPAC aos usuarios, que mostran unha crecente tendencia á navegación a través dos teléfonos intelixentes ou smartphones.

Outra das melloras no aspecto da usabilidade da aplicación SIXPAC é o deseño dunha interfaz de usuario moi intuitiva e que carga con facilidade a información da campaña en curso. Trátase dunha versión que mantén a funcionalidade principal do Visor, así como as ferramentas e utilidades de navegación e interactuación cos mapas que conteñen a información xeográfica de interese agrario.

O acceso desde o móbil pódese realizar desde a URL segura do MAPA coa última versión instalada do Visor SIGPAC: https://sigpac.mapama.gob.es/fega/visor/

O sistema, que abrangue todo o territorio nacional, consta dun mosaico de ortofotos dixitais sobre as que se superponen os planos parcelarios de catastro de rústica. Desta forma, o sistema proporciona, automaticamente, a imaxe en pantalla e imprimible da parcela concreta referenciada.

Concibido inicialmente co propósito de facilitar a agricultores e gandeiros a presentación de solicitudes de axuda da PAC con soporte gráfico, así como facilitar os controis administrativos sobre o terreo e a monitorización de superficies agrícolas, o Visor SIXPAC transcendeu o seu obxectivo orixinario e converteuse nunha ferramenta de enorme potencial noutros ámbitos diferentes ao agrario, como a xeoloxía, as infraestruturas ou o urbanismo, entre outros, grazas ao uso continuo das tecnoloxías máis avanzadas en información xeográfica automatizada.

En todo caso, os seus obxectivos agrarios principais son facilitar aos agricultores a presentación de solicitudes de axudas da PAC cos soportes gráficos necesarios para a declaración de superficies; simplificar os controis administrativos grazas á mellora na identificación de erros; e axilizar as comprobacións sobre o terreo.

Solicitudes de modificación da información contida na base de datos do SIGPAC

O declarante dos recintos SIGPAC polos cales se solicitan as axudas da PAC é o responsable de que a información rexistrada no SIGPAC sexa verídica e coincidente coa realidade. En caso contrario poderá ser obxecto de reducións e/ou penalizacións no importe das súas axudas. Se ao consultar o Visor SIGPAC comproba que a información non é correcta, debe comunicalo á súa comunidade autónoma utilizando o procedemento que dita comunidade teña habilitado con este fin.

O Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) publicou o pasado 28 de xullo na súa páxina web (www.fega.es) una circular na que se recollen os criterios xerais para a xestión destas solicitudes de modificación da información contida no SIGPAC.

Entre as novidades deste procedemento para a campaña 2021 destaca a adecuación dos prazos de presentación de solicitudes de modificación do SIGPAC aos prazos de modificación da solicitude única como consecuencia dos controis preliminares e por monitorización. Ademais, inclúese a posibilidade de presentar fotos geo-etiquetadas como documentación que justifique os cambios solicitados e establécense determinados casos onde ditas modificacións poden realizarse de oficio por parte da administración, axilizando os trámites e os pagos dos expedientes afectados.