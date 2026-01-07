Cambios na próxima PAC ou baixar o prezo dos fertilizantes, entre as propostas da Comisión Europea para acougar aos agricultores e gandeiros

A Comisión Europea deu este mércores es un paso máis para acougar as protestas de agricultores e gandeiros ante a inminente ratificación do acordo entre a UE e Mercosur, un tratado que temen que suporá unha nova competencia desleal e que suscita unha forte oposición, especialmente nos gobernos de Francia e de Italia. O acordo está previsto que se asine o vindeiro luns día 12 en Paraguai.
Así, se a comezos desta semana Bruxelas prometeu cambios orzamento da próxima PAC, este mércores propuxo na reunión informal de ministros de Agricultura dos Vinte e sete suspender temporalmente os aranceis aos fertilizantes ( amonio e a urea) que a UE aplica a terceiros países.
Estes fertilizantes nitroxenados están moi estendidos na agricultura europea e son esenciais para cultivos de cereais, hortalizas e forraxe.
Os aranceis afectados, os MFN (Most-Favoured Nation), son os aplicados a todos os terceiros países de maneira uniforme segundo as regras de a Organización Mundial do Comercio (OMC), e a súa suspensión temporal busca conseguir unha redución dos prezos das importacións, e en consecuencia, para os produtores.
Ademais, a Comisión expuxo aos ministros unhas salvagardas para que a medida beneficie directamente aos agricultores e non quede «en intermediarios ou distribuidores».
«Manter os fertilizantes a prezos moderadeos é vital para os ingresos dos agricultores e a seguridade alimentaria de Europa , o que require diversificar as fontes de subministración e reforzar nosa propia capacidade de produción», aseguran fontes comunitarias, que lembran que os fertilizantes seguen sendo aproximadamente un 60 % máis caros que no 2020, o que presiona as marxes de beneficio nas explotacións agrícolas europeas.
Tamén se apostou por fortalecer a produción nacional e así reducir as dependencias.
Entre outros temas, os ministros de Agricultura trataron o marco plurianual de a Política Agraria Común (PAC) e o seu orzamento, a competitividade global do sector agrícola e a simplificación administrativa para os agricultores. Os debates centráronse ademais nas preocupacións derivadas da maior volatilidade e incerteza nos mercados mundiais, así como na necesidade «de preservar unha forte posición competitiva dos agricultores europeos», explicou a Comisión.
Mellora do orzamento da próxima PAC
En canto á proposta da Comisión Europea para mellorar a PAC para o período orzamentario 2028-2034 proponse un orzamento de 293.700 millóns de euros para a política agraria, que se destinarán sobre todo a apoiar a renda dos agricultores. Como mellora, agora exponse que cando os Estados membros presenten os seus Plans de Asociación Nacional e Rexional iniciais, teñan acceso a ata dous terzos do importe normalmente dispoñible para a revisión intermedia, o que suporá poder mobilizar de inmediato uns 45.000 millóns de euros para apoiar aos agricultores.
Iso permitirá, segundo a proposta da Comisión “garantir a dispoñibilidade de recursos adicionais a partir do 2028 para abordar as necesidades dos agricultores e as comunidades rurais”. A iso sumarase «a cantidade duplicada de 6.300 millóns de euros dispoñible para abordar as perturbacións do mercado e estabilizar os mercados agrícolas», chamada Rede de Seguridade da Unidade.
Ademais, os agricultores terán a posibilidade de recibir pagos de crises con cargo ao importe flexible do 10 % dos Plans de Asociación Nacionais e Rexionais en caso de catástrofes naturais, fenómenos climáticos adversos ou enfermidades animais.
Na mesma liña, a Comisión propón que polo menos o 10 % dos recursos de cada Plan de Asociación Nacional e Rexional deberá destinarse a apoiar investimentos en zonas rurais para garantir que eses territorios benefíciense dun enfoque político integral que responda os seus desafíos.
Por outra banda, o obxectivo rural ascenderá a 48.700 millóns de euros para as zonas rurais, cifra que podería aumentar ata 63.700 millóns de euros grazas á posibilidade que ofrecen os préstamos impulsados por institucións europeas como o BEI, que actúan como catalizadores para o crecemento.