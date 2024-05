Cambios na normativa de pensos para porcino e aves, permitindo as proteínas de insectos

O Consello de Ministros aprobou hoxe un real decreto para a aplicación en España da normativa da Unión Europea (UE) sobre a alimentación de animais de granxa con determinados pensos de orixe animal.

Este novo real decreto permitirá aos operadores continuar coa actividade desenvolvida até agora e facilita as accións relativas á limpeza dos vehículos para maior garantía do cumprimento da normativa sanitaria e de alimentación animal.

O 18 de agosto de 2021, o Diario Oficial da Unión Europea (DOUE) publicou o Regulamento (UE) 2021/1372 da Comisión, polo que se modificaban as condicións de prohibición da alimentación de animais de granxa non rumiantes, distintos dos animais de peletería, con determinadas proteínas de orixe animal.

O regulamento permite o uso de proteínas animais transformadas derivadas de porcino nos pensos para aves de curral e o uso de proteínas animais transformadas derivadas de aves de curral nos pensos de porcino.

Ademais, a normativa europea posibilita tamén o uso de proteínas animais transformadas derivadas de insectos de granxa nos pensos para porcino e para aves de curral, e establece para iso os requisitos de recollida, transporte e transformación, así como os autocontrois ao longo do proceso de elaboración.

Excepcións

Este real decreto posibilita o establecemento de determinadas excepcións que poderán aplicarse en España, previa autorización da autoridade competente, e será de aplicación para as seguintes actividades:

1. Transporte de materias primas para pensos e pensos compostos.

2. Produción de pensos compostos para animais de granxa non rumiantes.

3. Produción e uso de hemoderivados procedentes de animais non rumiantes para a alimentación de animais de granxa non rumiantes distintos dos animais de peletería.

4. Produción, comercialización e utilización de sustitutivos do leite, que conteñan fariña de peixe, para a alimentación de rumiantes non destetados.

O novo real decreto desenvolve tamén disposicións sobre os centros de limpeza e desinfección, aos que poderán acudir os vehículos que estean autorizados a acollerse ás excepcións relativas ao transporte, incluíndo novas instalacións para este fin.

O novo real decreto derroga á súa vez o até agora en vigor, Real Decreto 578/2014, de 4 de xullo, polo que se ditan disposicións para a aplicación en España da normativa da Unión Europea relativa á alimentación de animais de produción con determinados pensos de orixe animal.