Calquera solo rústico galego sen protección ambiental, susceptible de acoller muiños de vento

Todas as terras rústicas de Galicia poden ser o emprazamento para novos parques eólicos. A Xunta flexibilizou en febreiro pasado a normativa en vigor para permitir instalar aeroxeradores fóra das denominadas Áreas de Desenvolvemento Eólico (ADE), aquelas reservadas no Plan Sectorial Eólico de Galicia para a instalación de muíños. Desde ese momento, todo o solo rústico que careza de protección é susceptible de acoller aeroxeradores.

O cambio normativo foi introducido a través da Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia. Entre moitos outros cambios, esa nova lei modifica a Lei 8/2009, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crea o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, ao establecer unha nova redacción para o seu artigo 6.4, que queda redactado do seguinte xeito: “Non poderán implantarse parques eólicos fóra das áreas incluídas no Plan sectorial eólico de Galicia, coa excepción das modificacións substanciais dos parques en funcionamento nos termos que se desenvolvan regulamentariamente, así como aqueles proxectos que teñan unha clara incidencia territorial pola súa entidade económica e social, posúan unha función vertebradora e estruturante do territorio e sexan declarados como tales polo Consello da Xunta de Galicia, por proposta da consellaría competente en materia de enerxía”.

Xa é posible colocar aeroxeradores fóra das Áreas de Desenvolvemento Eólico (ADE) incluídas no Plan Sectorial Eólico de Galicia

Así pois, a instalación de novos parques en calquera solo rústico da comunidade é agora posible e queda unicamente a criterio do Consello da Xunta con criterios tan subxectivos como os da “incidencia territorial” ou a “función vertebradora do territorio”. A modificación normativa pon máis doado ás empresas elixir ubicación para os seus proxectos de produción, pois abre todo o territorio rústico sen protección ambiental aos parques eólicos.

Esta última modificación do mes de febreiro pasado vén a sumarse á producida no 2017, cando se modificou a Disposición Transitoria 2ª da Lei 8/2009. Con ela, contémplase que os parques eólicos poidan situarse tanto nas zonas incluídas dentro das Áreas de Desenvolvemento Eólico “así como na faixa paralela a estas”.

A modificación normativa pon máis doado ás empresas elixir ubicación para os seus proxectos de produción eólica

En base a esta posibilidade produciuse a petición do parque eólico Coto do Carballal, en Cotobade, situado nas proximidades do LIC Serra do Cando, pero fóra da Área de Desenvolvemento Eólico fixada na zona. Nesa delimitación, situada sobre Rede Natura, hai na actualidade 2 parques eólicos de 97 aeroxeradores e case 65MW de potencia total instalada. A solicitude presentada inclúe un novo parque con 4 aeroxeradores e unha subestación fóra da zona ADE.

Moratoria eólica

O Plan Sectorial Eólico de Galicia (PSEG), aprobado inicialmente en 1997 e modificado en 2002, está a quedar obsoleto por moitas razóns. Sobre todo, polos cambios tecnolóxicos ocorridos no sector, cun incremento significativo da potencia media dos aeroxeradores. Pero ademais, o boom eólico dos últimos dous anos muda a escala do desenvolvemento do sector, cunha multiplicación da potencia instalada, non só pola presentación de megaproxectos, senón tamén pola maior potencia dos novos aeroxeradores.

“Desde o OEGA defendemos unha moratoria eólica que permita a actualización da planificación enerxética e territorial da enerxía eólica. Unha actualización na que participe toda a cidadanía e que derive tamén nun cambio normativo que recolla o papel activo das comunidades locais na transición enerxética”, defende Xavier Simón, responsable do Observatorio Eólico de Galicia, unha entidade de estudo e asesoramento creada a tres bandas pola Universidade de Vigo, a Fundación Juana de Vega e a Fundación Isla Couto.

Demandan unha moratoria semellante ao do eucalipto para redactar un novo Plan Sectorial para o sector eólico

O Observatorio considera necesario avanzar nunha nova gobernanza do sector eólico en Galicia que, apostando pola transición enerxética desde os modelos fósiles aos modelos das enerxías renovables, propicie unha transformación real dos territorios onde se asentan esas novas tecnoloxías.

“O medio rural merece un cambio na dirección actual do sistema enerxético”, aseguran. Nese sentido, apuntan a dous tipos de medidas: aquelas que non requirirían cambios normativos e outras cuxa posta en marcha necesitaría de cambios lexislativos previos. “As dúas precisan que a sociedade galega no seu conxunto, sen exclusións, reconsidere a necesaria transición enerxética para que sirva realmente para fortalecer ás comunidades locais e rurais, ata agora moi pouco consideradas tanto como suxeitos para a toma de decisións sobre a planificación enerxética e territorial como actores que toman parte nun reparto equitativo das cargas e dos beneficios asociados ás novas instalacións enerxéticas”, defenden.

Distribución desigual no territorio

Aínda que hai parques eólicos en máis dun cento de concellos, a enerxía eólica non se distribuíu de maneira homoxénea ao longo do territorio, xa que existen espazos xeográficos que concentraron grande parte da potencia instalada. As provincias de Lugo e A Coruña teñen a meirande parte dos parques en funcionamento e os municipios que concentran máis aeroxeradores están radicados nas serras que compoñen a Dorsal Galega e nas zonas de costa da provincia de A Coruña. Destaca particularmente a densidade eólica existente na Serra do Xistral con concellos como o de Muras, O Valadouro, Abadín e Ourol á cabeza da masificación eólica.

As compañías eléctricas compiten pola terra coas explotacións, coa vantaxe do recurso á expropiación forzosa en caso de non chegaren a acordo cos propietarios

Nos últimos meses estanse a presentar unha manchea de solicitudes para instalar novos parques eólicos, moitas delas dirixidas a terreos ubicados a menor altitude dos que até agora rexiron a colocación de muíños de vento en Galicia. Nestes novos emprazamentos, moitas veces terreos aptos para a produción agrogandeira, as compañías eléctricas compiten pola terra coas explotacións, coa vantaxe do recurso á expropiación en caso de non chegar a acordo cos propietarios.

Fondo de Defensa Xurídica da Cordilleira Cantábrica

Distintos colectivos de toda a zona norte española veñen de constituír un Fondo de Defensa Xurídica co obxectivo de dotarse dun soporte económico para promover accións legais en defensa da biodiversidade e da paisaxe da cordilleira cantábrica e a súa contorna fronte á avalancha de megaproxectos de enerxía eólica.

Colectivos ecoloxistas e de afectados de Galicia, Castela e León e Cantabria son os impulsores desta iniciativa

Os impulsores desta iniciativa son a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA), a Plataforma Bierzo Aire Limpio, a Mesa Eólica Merindades de Burgos, a Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, a Plataforma para la Defensa de los Valles Pasiegos e a Sociedade Galega de Ornitoloxía. O Observatorio Eólico de Galicia forma parte tamén do equipo asesor co ánimo de contribuír a unha transición enerxética que integre os valores ambientais e non deixe atrás ás comunidades rurais.

A defensa xurídica e a asistencia a colectivos de afectados na presentación de alegacións son algúns dos principais ámbitos de actuación do Fondo, que ten aberta unha campaña de mecenado

A defensa xurídica, impulsando accións legais nos ámbitos autonómico, estatal e europeo, e a asistencia a colectivos de afectados na presentación de alegacións son algúns dos principais ámbitos de actuación do Fondo. Para levalos a cabo púxose en marcha unha campaña de crowdfunding, desenvolvida a través da plataforma de recollida solidaria de fondos migranodearena.org, até o 5 de xuño de 2021, Día Mundial do Medio Ambiente.