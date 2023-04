A caliza, o mellor aliado para optimizar o aproveitamento do abono

Nun momento en que os custos dos fertilizantes se dispararon, optimizar a eficiencia do abonado é unha obriga para todas as explotacións. O encarecemento dos fertilizantes químicos levou no último ano a un descenso nas súas cifras de venda e aplicación. Esa situación pode ser un problema para o rendemento das colleitas agrícolas, pero tamén unha oportunidade no caso do sector vacún de Galicia, pois existe marxe para optimizar o abonado orgánico con xurros.

O xurro pode cubrir gran parte das necesidades de nutrientes agrícolas das explotacións, cos fertilizantes químicos como complemento. Claro que o aporte de materia orgánica ó solo ten condicionantes, un deles é a acidez do solo. Para a correcta descomposición da fracción sólida do xurro, o pH do solo debe ser próximo á neutralidade. A maior parte dos cultivos precisan un pH do solo que ronde o 6,5, polo que en solos ácidos como os galegos, cómpre usar enmendas calizas, en calquera das súas formas.

O aporte destes produtos, ademais de facilitar a liberación das sales presentes na materia orgánica, aporta os seguintes beneficios:

– Evítase o bloqueo e fixación dos fosfatos, ao formarse compostos de calcio máis asimilables polas plantas.

– Redúcese a toxicidade de determinados minerais para as plantas, como o aluminio, o ferro ou o manganeso.

– Favorécese a absorción de Molibdeno (Mo) presente no solo por parte das plantas, algo que é especialmente positivo nas leguminosas, que presentan altas necesidades do mineral.

– Mellora a estrutura do solo e as súas propiedades físicas.

– Estimúlase a actividade dos microorganismos, o que repercute nunha mellor transformación da materia orgánica e nunha maior dispoñibilidade de nutrientes.

– Contribúe ó bo desenvolvemento e distribución das raíces das plantas.

Consellos de aplicación Incorporación ó solo

Dado que a acción do encalante é por contacto directo, cómpre facer un esparexido homoxéneo en toda a superficie, así como unha incorporación inmediata ó solo por medio dun laboreo. Deste xeito, garantirase o beneficio do produto en toda a zona que ocuparán as raíces do cultivo. Suba do pH

Deben usarse doses que non suban o nivel do pH do solo máis dun punto, xa que unha suba repentina maior tería efectos negativos nos microorganismos do solo. Aplicación de xurros e abonos

No posible, é conveniente esperar a que o produto encalante teña reaccionado no solo antes de incorporar xurros, estercos ou abonos. De non facelo así, o encalante pode reaccionar co esterco ou con abonos nitroxenados amoniacais, desprendendo amoniaco e, por tanto, reducindo a capacidade de fertilización do abono ou do xurro. Tamén pode repercutir de xeito negativo nos fosfatos.

Máis información Web de Calfensa: contacto