Cales son os países que máis pagan polo viño español?

As exportacións de viño son un dos motores do sector agrícola en España. De feito, o pasado ano alcanzaron os 2.879 millóns de euros e os 2.298 litros, o que supón unha importante recuperación (+9,5% en valor e +13,9% en volume) con respecto á crise do 2020 por mor da pandemia do Covid19 (-3% en valor e -5,7% en volume).

Con todo, as diferenzas de valor no viño segundo a túa tipoloxía (envasado ou a granel, con ou sen Denominación de Orixe) e tamén por país son enormes. Así o puxo de manifesto Begoña Olavarría, do Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMV) durante o seu relatorio esta semana en FENAVIN, a Feria Nacional del Vino que se celebrou en Ciudad Real.

A grandes cifras, dos 2879 millóns de euros que España exportou en viño o pasado ano, a maior parte (2409 millóns), correspondeu a viños envasados, que rexistraron un prezo medio de venda para o exterior de 2,38 euros o litro. Pola contra, os viños a granel, en envases de máis de 10, vendéronse soamente a 0,37 euros o litro.

No entanto, existen importantes diferenzas no prezo medio en cada país nas dúas categorías. Así, en viños envasados os maiores prezos medios alcánzanse en Suíza (7,05 euros o litro), Canadá (4,72 €/l) e Estados Unidos (4,19 €/l). Pola contra, os prezos máis baixos nesta categoría rexístranse en Francia (1,29 €/l), Polonia (1,91 €/l), Alemaña (2,08 €/l) e China (2,16 €/l).

En canto á categoría de viños a granel as diferenzas de prezos de exportación entre países son menores:

Reino Unido consolídase como o primeiro cliente en valor dos viños españois:

Polo que respecta aos principais clientes dos viños españois no exterior en valor, os datos do OeMV confirman que en 2021 o Reino Unido consolídase como o principal cliente exterior, despois de desbancar a Estados Unidos en 2020.

Alemaña, Suíza e Canadá e moitos máis aumentan compras, destacando a recuperación en China, México e, sobre todo, Corea do Sur. Mentres, caen Holanda, Francia, Noruega moi lixeiramente, Irlanda e Letonia en 2021, fronte ao ben que foron en 2020.

Exportacións españolas de viño envasado en valor por países:

En volume, Alemaña supera en 2021 a Reino Unido como primeiro destino en volume, crecendo lixeiramente Alemaña e caendo UK. Caen tamén Francia, Holanda, algo Canadá e Letonia entre os 21 primeiros. Pero soben outros mercados, destacando en 2021 as vendas a Italia, México, Nixeria e Corea do Sur.

Principais clientes do viño español en volume:

Conclusións:

-Nos últimos 26 anos, España ten case cuadriplicado as súas exportacións de viño.

-2020, foi un ano negativo (-3% en valor e -5,7% en volume), pero non catastrófico.

-En 2021, as vendas exteriores recuperáronse (+9,5% en valor e +13,9% en volume)

-Pero, os datos dos últimos meses de 2021 e dos dous primeiros meses de 2022 (últimosdisponibles), mostran xa un cambio de tendencia: mantense o crecemento da facturación pero redúcese o volume exportado, o que leva unha revalorización das exportacións.

– As exportacións españolas de viño optan por ser ?premium? pero seguen sendo moi dependentes dos nosos principais clientes (Francia, Italia, Alemaña) , tamén produtores (cando teñen, non necesitan) e son tamén exportadores (competencia).

-2022 preséntase complicado, pola incerteza comercial xerada por:

A guerra Rusia-Ucraína;

O aumento dos custos da enerxía e o combustible, que afecta a todos os operadores do sector;

A crise do transporte e a distribución;

Inflacción