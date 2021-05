Cales son as claves dunha boa xestión e seguimento do rabaño?

En plena era de tecnificación e dixitalización das explotacións de vacún leiteiro, hai consenso no importante que é ter un sistema ou programa de xestión na gandaría. Para poder traballar e ir mellorando continuamente, necesítase un programa potente, con diversas funcionalidades que cubran o seguimento do benestar e produtividade das vacas. É fundamental que esta ferramenta resulte cómoda no traballo diario, que sexa áxil e que evite erros, para logo poder facer unha boa análise.

Ademais, ter un bo programa na granxa optimiza o traballo diario, clave para o benestar dos traballadores, que son o activo fundamental dunha gandaría. Tamén axuda ao labor dos técnicos que ofrecen asesoramento e, por suposto, achega autonomía e liberdade ao gandeiro.

Co cal, podemos deducir que para unha boa xestión do rabaño necesitamos:

-Un programa áxil, cómodo, que evite cometer erros no rexistro de datos e que sexa global abarcando diversas áreas do vacún leiteiro.

-Que devandito programa ademais sexa potente nas análises e sirva de axuda para tomar decisións, controlar e facer seguimento.

-Apoiarse á hora de analizar e controlar naqueles profesionais que ofrecen servizos de asesoramento e que visitan asiduamente a gandería.

Pero, con isto sería suficiente?

Non, falta un aspecto fundamental, e é que implantar un programa informático supón un cambio na gandería. E como con calquera cambio, hai que adaptarse a iso.

Da mesma forma que se se quere comprar un coche, pero non se ten carné de conducir, hai que comezar por tomar unhas leccións de condución, para pór en marcha unha nova ferramenta informática necesítase algo de apoio. Ante calquera novidade sempre xorden dúbidas, e é de agradecer que haxa alguén dispoñible disposto a resolvelas e axudar.

O servizo de asistencia e soporte é unha das cousas máis valoradas polos usuarios do programa de UNIFORM-Agri en todas partes. Por suposto, desde UNIFORM esforzámonos por desenvolver un programa con deseño intuitivo e visual, en continua evolución desde hai máis de 30 anos e con ampla experiencia no sector.

En UNIFORM-Agri desenvolvemos un programa con deseño intuitivo e visual e contamos con servizos de asistencia para asegurar o éxito da xestión do gando

Na xestión de datos, o produto non é o único que importa. Os servizos de asistencia son clave no éxito da xestión. O soporte aos nosos usuarios é tamén parte do corazón que move á empresa UNIFORM-Agri. Por iso, desde UNIFORM-Agri comprácenos anunciar a incorporación dun novo membro no noso equipo de España. Rodrigo Ares Arroyo uniuse ao noso equipo para realizar labores de asistencia e soporte para todo o territorio e apoiar nas tarefas de marketing.

Rodrigo é enxeñeiro agrónomo e ten unha dilatada experiencia no sector agroindustrial, dando apoio e seguimento a agricultores e gandeiros. Rodrigo ten unha ampla experiencia no mundo do software e as novas tecnoloxías, proporcionando formacións, soporte e demostracións desde diferentes enfoques.

Con esta nova incorporación, en UNIFORM-Agri pretendemos fortalecer o equipo de España nesta etapa de expansión, e mellorar así o servizo de soporte para que teña a mellor calidade, a que os nosos usuarios se merecen.