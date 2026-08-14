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Calculan perdas de 164 millóns de euros pola seca na produción de forraxes en Galicia

Unións Agrarias pide axudas urxentes e indica que o millo forraxeiro concentra máis de 102 millóns en danos irrecuperables nunha campaña marcada polos altos custos de produción

Campo Galego
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Calculan perdas de 164 millóns de euros pola seca na produción de forraxes en Galicia

A seca e as extremas temperaturas rexistradas durante este verán están a golpear con enorme severidade ao sector gandeiro de Galicia. Segundo as estimacións de Unións Agrarias (UUAA), as perdas acumuladas na produción de forraxes para a alimentación do gando alcanzan os 164,1 millóns de euros ata a primeira semana de agosto. Ante a gravidade desta conxuntura, a organización agraria solicitou de xeito urxente unha reunión de seguimento á Consellería do Medio Rural co obxectivo de avaliar a evolución dos danos e deseñar unha folla de ruta para habilitar axudas directas ás explotacións.

O impacto económico abarca tanto a diminución da cantidade de alimento dispoñible como a perda de calidade nutricional. O cultivo máis prexudicado é o millo forraxeiro, que concentra 102 millóns de euros en perdas. Na maioría das zonas produtoras, o cultivo completou a floración e atópase en fase de formación da mazaroca cunha maduración acelerada polo calor. A redución da área foliar impide que o millo recupere o seu potencial aínda que volvan as choivas. Pola súa parte, as pradeiras acumulan 34,8 millóns en danos e os pastos permanentes suman 27,3 millóns de euros.

As comarcas Barcala-Xallas, Chantada e Deza son as máis afectadas, con índices de impacto de entre o 20 % e o 40 %

Xeograficamente, A Coruña concentra máis da metade das perdas estimadas, seguida da provincia de Lugo, debido ao gran peso das súas granxas. Comarcas como Barcala-Xallas, Chantada e Deza son as máis afectadas, con índices de impacto de entre o 20 % e o 40 %. Nesta última zona, os cultivos de mazá corren ademais un especial perigo polo risco de encorchamento dos froitos.

Esta crise chega tras a campaña de sementeira máis cara da historia recente polo encarecemento do gasóleo, fertilizantes, sementes e plásticos de ensilaxe. A menor dispoñibilidade de forraxe propia obrigará ás explotacións leiteiras, onde a alimentación representa o 60 % dos custos, a mercar alimentos alternativos máis caros como alfalfa ou veza, estendendo o impacto económico e financeiro durante todo o inverno e a primeira parte do ano 2027.

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