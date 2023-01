Calcimag Flow, o carbonato cálcico líquido para mesturar co purín

O Grupo Soaga comercializa a única emenda do mercado que se aplica con cisterna no momento de abonar, o que lle aforra custos ás ganderías. O produto mellora o poder fertilizante do xurro e reduce os malos cheiros e as perdas de nitróxeno por volatilización

CALCIMAG FLOW é una enmenda cálcica líquida a base de carbonato de calcio en suspensión que se aplica nas fincas mesturada co purín. O produto, único no mercado e comercializado en Galicia polo Grupo Soaga, ofrece numerosas vantaxes.

A primeira é que o produto mestúrase co xurro na fosa ou balsa e aplícase despois no campo conxuntamente co purín, nunha única pasada de cisterna, co consecuente aforro de tempo, traballo e combustible. Ademais, evítase o po habitual noutro tipo de produtos.

Lógrase un considerable aforro de tempo e diñeiro, xa que cunha única aplicación sobre o terreo conséguese encalar e fertilizar ao mesmo tempo

Outros beneficios claros desta suspensión líquida de carbonato de calcio (contén 400 millóns de partículas por cm3) están no aumento do nitróxeno dispoñible no xurro para o cultivo, así como na redución de malos cheiros e de emisións de amoníaco á atmosfera.

Corrección do pH do chan

A mellora da fertilidade do chan vén dada por tres factores: o incremento do pH do chan, o aumento da actividade biolóxica e a mellora da asimilación de elementos como o nitróxeno, o fósforo e o potasio contidos no purín.

Calcimag Flow acelera a mineralización e nitrificación do nitróxeno e estimula o crecemento microbiano no chan

Hai que ter en conta que a reactividade deste produto é moi superior á dun carbonato cálcico convencional, de forma que 500 kg de Calcimag Flow equivalen aproximadamente a 1.800 kg de carbonato cálcico estándar.

Momento óptimo de incorporación á fosa de xurro

O produto pode incorporarse á balsa xusto antes da súa aplicación no campo, aínda que desde Soaga, que distribúe o produto en Galicia, recoméndase un período de permanencia na fosa de xurro de 4 a 8 semanas. Neste tempo, realizaranse axitacións periódicas, así como un último batido xusto antes de botalo nas fincas, para garantir unha disolución homoxénea.

Este sería o momento idóneo para incorporar o produto ao xurro na fosa de cara ao abonado de primavera das praderías e terras de cultivo de millo

O produto é subministrado nun camión cisterna de 26 toneladas e existe a posibilidade de dividir o seu contido entre dúas ganderías próximas. Cada gandería ten que conxugar factores como a capacidade da balsa e o número de hectáreas a tratar. O volume de produto pode utilizarse para aplicar nun número de hectáreas variable, en función do impacto que se desexe conseguir sobre o terreo. Unha vez incorporado Calcimag Flow á balsa, o gandeiro será o que decida datas de aplicación e dose.

Optimización do nitróxeno orgánico

Durante o tempo que permanece actuando na fosa, Calcimag Flow logra incrementar o poder fertilizante do xurro, demostrando ser o único material calizo eficiente ao 100% que mellora a dispoñibilidade de nutrintes da materia orgánica.

Esta solución permite mellorar o chan e aforrar en fertilizante, ao lograr un aumento da dispoñibilidade de nitróxeno para as plantas

Calcimag Flow minimiza a volatilización N/NH3 e mellora a mineralización e a nitrificación, por tanto, a eficiencia do nitróxeno, permitindo unha redución no uso de fertilizantes químicos, o que supón un importante aforro económico no abonado dos cultivos.

Vantaxes ambientais

As probas realizadas no laboratorio demostraron os efectos positivos da utilización de Calcimag Flow mesturado co xurro sobre a retención do amoníaco, o que equivale a un mellor aproveitamento do poder fertilizante do purín e a unha redución evidente dos gases de efecto invernadoiro emitidos á atmosfera.

O produto reduce o mal cheiro no momento da aplicación e minimiza as perdas por volatilización

Por iso, a maiores das vantaxes nutricionais para os cultivos e a mellora da fertilidade do chan, o uso de Calcimag Flow vai en consonancia coas políticas europeas definidas na nova PAC e no Decreto de Nutrición Sostible de Chans Agrícolas aprobado polo Ministerio de Agricultura, ao reducir a emisión de gases de efecto invernadoiro e a perda de nutrintes.

Desde o punto de vista social, o uso de Calcimag Flow reduce as molestias por malos cheiros en vivendas ou núcleos de poboación próximos á hora de aplicar o xurro, debido ao descenso nas emisións de amoníaco e de ácido sulfhídrico. Por outra banda, evítase a formación de po das tradicionais aplicacións de calizas en praderías e terras de cultivo.

