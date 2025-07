Cal é o destino das 60.000 toneladas de lodos de depuradora que se producen cada ano en Galicia?

A comunidade ten desde hai máis dunha década una lexislación moi restritiva para a aplicación directa de lodos no agro, pero sí se fan abonados con lodos tratados. Agora o seu uso limitarase máis, tras restrinxir o Ministerio de Agricultura o emprego no campo de compost feito con lodos

As máis de 300 depuradoras de augas residuais urbanas e industriais que hai en Galicia produciron o ano pasado máis de 60.000 toneladas de lodos. Son residuos que xeramos todos, pero as empresas autorizadas para a súa xestión atopan dificultades e restricións legais á hora de darlles saída. Unha das máis habituais é a utilización, unha vez tratados, como abono orgánico en agricultura.

Segundo o Rexistro Nacional de Lodos, dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, en Galicia existen 311 instalacións calificadas como EDAR ou EDARI.

A Orde AAA/1072/2013, do 7 de xuño, sobre utilización de lodos de depuración no sector agrario, ten por obxecto actualizar o contido do Rexistro Nacional de Lodos e a información que deben proporcionar as instalacións depuradoras de augas residuais, as instalacións de tratamento dos lodos de depuración e os xestores que realizan a aplicación nas explotacións agrícolas dos lodos de depuración tratados.

Coa información das declaracións recibidas os dous últimos anos (2023 e 2024), desprendese a seguinte cantidade de lodos producida, diferenciando pola procedencia, entre estacións depuradoras de augas residuais urbanas (EDAR) e industriais (EDARI):

Os lodos de depuradora sométense a diferentes tratamentos: dixestión anaerobia, compostaxe, acondicionamento con cal, e outros tratamentos máis específicos como valorizacións segundo o orixe dos lodos (R3, R10, R12, R13, RO301…), tratamentos biolóxicos ou químicos, elaboración de fertilizantes, reciclado e recuperación, codixestión e obtención de biogás.

Entre os xestores autorizados para o tratamento dos lodos de depuradora en Galicia, 12 están activos e realizan algún dos tratamentos mencionados sobre os lodos de depuradora, segundo se informa nas declaracións anuais das EDAR e EDARI.

No ano 2024, 9 xestores realizaron compostaxe, 6 dixestión anaerobia e 3 acondicionamento con cal, segundo os datos dos que dispón a Xunta de Galicia. “Cómpre destacar que hai varios xestores que empregan diferentes métodos”, aclara.

A Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, a través da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, é a que ten as competencias para autorizar a actividade das plantas de xestión deste tipo de residuos, previo informe preceptivo e vinculante da Consellería do Medio Rural, a través da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias.

Aproveitamento actual dos lodos

Trala aprobación do decreto autonómico do 2012 a maioría de empresas xestoras autorizadas en Galicia abandonaron a incorporación directa dos lodos para centrarse en transformalos en produtos fertilizantes orgánicos a partir de distintos tratamentos recollidos na normativa, como a dixestión anaeróbia, a estabilización con cal, o secado térmico e, até agora, tamén a compostaxe.

Empresas galegas como Agroamb, Sologas, Compost Galicia, Biocompost ou Tratamientos Ecológicos del Nororeste aproveitan nestes momentos os lodos de depuración para elaborar solos á carta (denominados tecnosolos e utilizados para o selado de escombreiras, canteiras e vertedorios ou para a restauración de solos degradados), como material para a dixestión en plantas de biogás nas que se produce biometano, ou para fabricar a partir deles distintos produtos fertilizantes.

Outras empresas que fabrican abonos orgánicos ecolóxicos mediante compostaxe, como Ecocelta, non poden usar lodos de depuradora para obter a certificación.

Sen embargo, as condicións para o aproveitamento dos lodos como materia prima de fertilizantes orgánicos veñen de ser limitadas por parte do Ministerio de Agricultura, que emitiu o pasado 25 de abril unha nota aclaratoria na que prohibe obter compost para o seu emprego como produto fertilizante a partir de lodos de depuradora.

Logo desta decisión do Ministerio, os lodos unicamente van poder utilizarse con fins agrarios en Galicia logo de ser tratados en plantas de biogás como a que Sologás ten nas Somozas, en plantas de tecnosolos como a que Tratamientos Ecológicos del Nororeste ten na mina de Touro ou en plantas de estabilización térmico-alcalinas como a de Agroamb en Castro de Rei.

Unha decisión similar do Ministerio xa limitara anteriormente a utilización de cinsas procedentes das caldeiras de estelas, péllets ou biomasa, que agora van fundamentalmente a plantas de tecnosolos e para as que se buscan novas alternativas, como as que se investigan no proxecto Ash4Soil, no que participa a Escola Politécnica Superior de Enxeñaría de Lugo, Greenalia e a cooperativa A Carqueixa.

Restricións para o emprego directo en terras agrícolas

A normativa galega é, desde o ano 2012, moi restritiva á hora de permitir a utilización directa de lodos de depuradoras urbanas ou procedentes de industrias en chans agrícolas ou forestais logo de endurecérense as distancias esixidas tanto a vivendas e edificacións como a cauces de auga, pozos ou outro tipo de captacións. Tamén a elementos patrimoniais e mesmo ao Camiño de Santiago.

Dende a publicación do Decreto 125/2012, os lodos de depuradora só poden aplicarse a solos agrarios en Galicia tras un dos tratamentos previos establecidos no seu Anexo II, obtendo un Produto do tratamento de lodos de depuradora (PTLD). Dunha banda, o artigo 3 do Decreto 125/2012 establece os lodos, identificados co seu código LER, que poderían, tras un tratamento previo, ser aplicados en agricultura mediante un xestor de lodos rexistrado. Doutra banda, só as parcelas agrícolas avaliadas segundo o artigo 11 e 12 que teñan aptitude para ser receptoras de PTLD poderían ser destino deses lodos de depuradora tratados.

No ano 2024 os xestores rexistrados de PTLD, a través dos modelos normalizados do Decreto 125/2012 de declaracións semestrais e anuais (Anexo X e XI), declararon que non aplicaron PTLD nas parcelas actualmente autorizadas para tal fin. “Segundo as declaracións de xestores de lodos, non hai constancia da aplicación directa de lodos de depuradora tratados (PTLD) en Galicia no 2024”, aseguran desde a Consellería do Medio Rural.

Até a aprobación do decreto autonómico, as aplicacións directas en parcelas eran habituais, aforrando custos aos produtores dos lodos na súa xestión. Facíanse controis voluntarios trimestrais que requerían analizar cada parcela, autorizala na Xunta e determinar a dose concreta de lodos a aplicar dentro dun plan agronómico e de fertilización individualizado, pero cos cambios legais do 2012 limitouse moito máis o uso agrícola directo.

A consecuencia da entrada en vigor desta normativa, que busca ser máis garantista para o medio ambiente e a saúde dos solos e as persoas, en Galicia desapareceu o uso directo de lodos e as empresas que os xestionan, reunidas en torno a Viratec, o Clúster Galego de Solucións Ambientais e Economía Circular, apostaron pola súa valorización a través de distintos sistemas de tratamento autorizados.

Pero tal como está a lexislación marco, tanto europea (Directiva do Consello 86/278/CEE, do 12 de xuño de 1986), como española (Real Decreto 1310/1990, polo que se regula o uso de lodos de depuración no sector agrario, e Real Decreto 1051/2022 de Nutrición Sostible de Solos Agrícolas), as posibilidades de aplicación directa de lodos en fincas agrícolas noutras comunidades españolas son maiores que en Galicia, xa que contan con normativas autonómicas máis flexibles.

Controis para evitar metais pesados

As empresas do sector salientan o valor como fertilizante dos lodos procedentes das estacións de tratamento de residuos sólidos urbanos e os beneficios agronómicos da súa reutilización en fincas agrícolas, en sintonía co Plan de Acción da UE para a Economía Circular aprobado no ano 2015.

Aportan materia orgánica, melloran a estrutura do solo e, no caso dos tratamentos con cal, serven para encalar ao mesmo tempo que se fertiliza, incrementando o pH do solo, algo necesario no caso dos chans ácidos maioritarios en Galicia.

Para evitar os riscos asociados ao uso de lodos (contaminación por metais pesados, hidrocarburos aromáticos policlínicos, organismos patóxenos, microplásticos, etc) existen controis estritos e por partida dobre, tanto por parte das propias depuradoras que xeran os lodos, como por parte das empresas xestoras que os tratan e valorizan, de maneira que só entran nas plantas de tratamento aqueles residuos que son aptos para aplicación agrícola posterior. Estas mostras en orixe mándanse a unha empresa externa, xa que ten que haber cando menos unha analítica ao ano dun organismo de control independente.