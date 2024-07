CaixaBank e elBullifoundation celebran unha xornada formativa sobre o futuro do viño en Cambados

CaixaBank xunto con elBullifoundation organizaron unha xornada formativa centrada no futuro do viño, liderada por Ferran Centelles, sumiller de elBulli e director de Bebidas de elBullifoundation. O evento tivo lugar nas instalacións da bodega Martín Códax en Cambados, e contou coa presenza de Isidoro Serantes, presidente da DO Rías Baixas, Marta Albela, directora comercial de rede Galicia de CaixaBank, e destacados representantes do sector vitivinícola.

Oitenta empresarios e profesionais do sector vinícola de Galicia asistiron á xornada, cuxo obxectivo era potenciar a industria vinícola e analizar os desafíos do sector, especialmente en áreas como a comercialización e a expansión internacional. Durante o evento, os participantes tiveron a oportunidade de escoitar e debater con Ferran Centelles sobre as tendencias actuais e futuras do sector vinícola, nun coloquio que seguiu á súa charla titulada ‘Investigaciones del Sapiens del Vino’.

Esta xornada é parte dunha serie de encontros formativos que se realizan en diferentes Denominacións de Orixe, baixo un acordo entre CaixaBank e elBullifoundation, co propósito de fortalecer e analizar a industria vinícola mediante a aplicación da creatividade e a innovación. Marta Albela, durante a súa intervención, destacou o compromiso de CaixaBank co sector, expresando o orgullo de acoller esta xornada formativa en Cambados para realzar os viños de Rías Baixas e promover a innovación no sector.

A sesión tamén incluíu unha mesa redonda moderada por Ferran Centelles, onde se discutiron os retos, desafíos e oportunidades para o sector vinícola dende diversas perspectivas, incluíndo a produción, comercialización e promoción externa. Entre os ponentes estiveron Ramón Huidobro, secretario xeral da DO Rías Baixas; Juan Gancedo, CEO de Martín Codax; e o bodeguero Eulogio Pomares.

Este evento enmárcase dentro das ‘Xperience CaixaBank’, unha iniciativa que ofrece experiencias únicas e memorables arredor de ámbitos como a gastronomía, a cultura, a música e o deporte, tanto de maneira presencial como a través de canles dixitais.