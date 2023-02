Caixa Rural Galega recibe a visita do equipo ciclista do seu Grupo con motivo do ‘Gran Camiño’

O equipo ciclista Caja Rural Seguros RGA visitou este mércores a sede de Caixa Rural Galega para recibir os ánimos e apoio do persoal da entidade, na xornada previa ó inicio da proba ciclista O Gran Camiño, que se celebra desde hoxe e ata o domingo en Galicia.

O presidente da entidade, Manuel Varela, así como o director xeral, Jesús Méndez, deron a benvida aos ciclistas a Lugo e a Galicia, agradecendo a visita á sede de Caixa Rural Galega, o que supón para a Entidade unha gran honra e unha enorme satisfacción.

Manuel Varela aproveitou para recoñecer o labor e o mérito duns deportistas que, ademais de levar o nome do Grupo Caja Rural e da compañía aseguradora Seguros RGA pola xeografía nacional e mesmo internacional, levan o esforzo e a entrega a niveis máximos. Nunha distendida charla, desexou moitos ánimos e éxitos nesta proba que trouxo a Galicia aos mellores equipos ciclistas do momento e a corredores da talla de Jonas Vingegaard, gañador do último Tour de Francia.

Para finalizar a visita, o Presidente da Entidade desexoulles unha magnífica estancia en Lugo e en Galicia, onde, aparte de competir, lles animou a gozar do entorno e sobre todo da magnífica gastronomía galega.

A histórica visita de hai algo máis de 35 anos

O equipo ciclista xa visitara a sede de Caixa Rural Galega 35 anos atrás, cando en 1987, o primeiro ano como equipo profesional, o equipo Caja Rural participara na Volta a Galicia.

Aquel histórico Caja Rural contou con lendas do deporte das dúas rodas como Marino Lejarreta, Mathieu Hermans ou Pello Ruiz Cabestany e aportou grandes momentos aos afeccionados á bicicleta dos que, aínda hoxe, moitos gardarán lembranzas. Naquela ocasión, o equipo fora recibido igualmente na sede de Montero Ríos en Lugo polo entón vicepresidente José Quintás Leal e o que fora director xeral Arcadio López Lens.

No equipo que presenta este ano Caja Rural ó Gran Camiño destaca en especial o ecuatoriano Jefferson Cepeda, considerado un dos principais candidatos ó triunfo final.