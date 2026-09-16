Caixa Rural Galega inaugura a súa oficina número 49 en Carballo

Caixa Rural Galega inaugurou este luns a súa nova oficina en Carballo, situada no número 6 da rúa Desiderio Varela, nunha apertura que permite á entidade alcanzar as 49 sucursais en Galicia. A nova instalación supón un reforzo da súa presenza na provincia da Coruña e coincide coa celebración do 60 aniversario da entidade.
O acto inaugural tivo lugar ás 19.30 horas e contou coa participación do alcalde de Carballo, José Daniel Pérez López, e da deputada provincial responsable da área de Infraestruturas Viarias e Obras Provinciais, Mónica Rodríguez Ordóñez. A presentación correu a cargo do director xeral de Caixa Rural Galega, Jesús Antonio Méndez Álvarez-Cedrón, mentres que o peche do acto correspondeu ao presidente da entidade, Manuel Varela López.
A nova oficina inicia a súa actividade cun equipo de tres persoas e nace coa intención de converterse nun punto de referencia financeiro para Carballo e para a comarca de Bergantiños. A entidade destaca que combinará a atención personalizada propia da banca de proximidade cos servizos tecnolóxicos, co obxectivo de responder ás necesidades de familias, autónomos, explotacións agrarias, pemes e empresas.
Durante o acto, o alcalde de Carballo puxo en valor a chegada dunha entidade financeira vinculada á economía social e cunha vocación de servizo que, segundo destacou, vai máis alá da procura do beneficio económico. Pola súa banda, Mónica Rodríguez celebrou a apertura dunha nova oficina bancaria nun contexto no que este tipo de iniciativas son menos habituais, especialmente no ámbito rural. A deputada salientou tamén a súa contribución á actividade económica e á dinamización local.
A inauguración prodúcese no marco do 60 aniversario de Caixa Rural Galega, unha efeméride que a entidade aproveita para reivindicar o seu modelo cooperativo e a súa vinculación co territorio. O presidente, Manuel Varela, definiu a apertura como unha “semente” de confianza e compromiso en Carballo e destacou a vocación de permanencia da entidade.
Caixa Rural Galega sinala como un dos elementos distintivos da súa traxectoria o feito de non ter pechado nunca unha oficina desde a súa creación. Con esta nova apertura, pretende continuar ampliando unha rede deseñada para manter a proximidade cos clientes e apoiar os diferentes sectores produtivos.
A oficina de Carballo incorpora así unha nova peza á expansión da entidade en Galicia, cunha aposta por manter a presenza física no territorio e contribuír, segundo a propia Caixa Rural Galega, ao desenvolvemento económico e social das localidades nas que está presente.