Caixa Rural Galega e o C.D. Lugo renovan unha relación de máis de 30 anos

O Club Deportivo Lugo e Caixa Rural Galega renovaron o seu acordo de colaboración para a tempada 2026/27, dando continuidade a unha relación que se prolonga desde hai máis de tres décadas.
A renovación consolida o apoio de Caixa Rural Galega ao conxunto albivermello e a presenza da entidade financeira no estadio Anxo Carro, nunha colaboración que se mantivo ao longo das diferentes etapas da historia recente do club lucense.
O acordo foi formalizado nas instalacións de A Palloza, patrocinador oficial do CD Lugo. No acto participaron, por parte do club, o seu presidente, Ronald Baroni, e o director xeral, Adrián Raguza. En representación de Caixa Rural Galega asistiron o director xeral, Jesús Méndez, e o director comercial, José Manuel López.
Como principal novidade desta tempada, Caixa Rural Galega patrocinará o premio ao mellor xogador albivermello de cada mes. A elección correrá a cargo da propia afección do CD Lugo, que poderá votar a través das canles oficiais do club.
O galardón comezará a entregarse este mes de setembro e servirá para recoñecer cada mes ao futbolista que, a xuízo dos seguidores, teña ofrecido o rendemento máis destacado durante ese período.
Con esta iniciativa, Caixa Rural Galega reforza a súa vinculación co club lucense e incorpora unha nova acción á súa colaboración, achegando directamente á afección á elección dos xogadores máis destacados da tempada.
O CD Lugo e Caixa Rural Galega destacaron a importancia de manter unha relación que suma xa máis de 30 anos e agradeceron mutuamente a confianza e o apoio mantidos durante todo este tempo, así como a vontade de continuar traballando conxuntamente durante a nova campaña.