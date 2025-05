Caixa Rural Galega consolida a súa fortaleza, nun marco de xestión responsable

Caixa Rural Galega celebrou este sábado a súa Asemblea Xeral anual en Lugo. O encontro contou coa presenza do Consello Reitor da cooperativa de crédito, encabezado por Manuel Varela, así como dos representantes das Xuntas Preparatorias celebradas previamente en Barreiros, Ourense, Cambados, Lugo e Vigo.

Durante a sesión, o punto máis relevante foi a aprobación das contas correspondentes ao exercicio 2024. A entidade rexistrou un beneficio neto de preto de 32 millóns de euros, o que representa un incremento superior ao 47% respecto do ano anterior.

Este resultado supón unha nova cifra récord para a entidade con sede en Lugo. A mellora das marxes debido á suba dos tipos de xuro oficiais, iniciada polo Banco Central Europeo a finais de 2022, foi un dos factores principais deste crecemento.

Tamén contribuíron ao bo resultado o aumento do volume xestionado e as melloras en eficiencia. Os activos superaron os 2.340 millóns de euros, cun crecemento superior ao 15% respecto do exercicio anterior.

Os depósitos de clientes acadaron os 2.120 millóns de euros e a inversión crediticia neta alcanzou os 900 millóns, cun aumento do 15% e do 6,5% respectivamente. A inversión bruta situouse nos 946 millóns, cun incremento de 63 millóns, o que supón unha suba do 7%.

A morosidade reduciuse ata o 2,35%, unha cifra inferior á do ano anterior e por debaixo da media do sector. A ratio de solvencia situouse no 21,16%, mellorando en máis de dous puntos respecto ao ano anterior. Esta porcentaxe está preto do dobre do nivel requirido polo regulador, reforzando a posición da entidade para encarar o futuro.

Na súa intervención, Manuel Varela alertou sobre un contexto internacional marcado pola incerteza. Reflexionou sobre un posible fin da era da hiperglobalización e o inicio dunha nova etapa dominada pola revolución tecnolóxica, a transición ecolóxica e a intelixencia artificial.

Segundo Varela, Europa está pouco preparada para esta nova era, ao contar cun marco normativo fragmentado. Por iso, considerou necesaria unha normativa máis sinxela e homoxénea a nivel europeo.

Tamén valorou como positivo o cambio de rumbo en países como Alemaña, e apuntou que a nova presidencia de Donald Trump podería actuar como estímulo para que Europa faga os deberes pendentes.

Finalmente, destacou o modelo de Caixa Rural Galega baseado na proximidade, a prudencia e a xestión responsable, que permitiu un 2024 extraordinario. Anunciou a apertura de novas oficinas como parte da folla de ruta futura da entidade.