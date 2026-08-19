Caída do vacún maior e da recría frisoa en Silleda

Segue baixando a recría frisoa en Silleda, onde os becerros pintos cotizaron esta semana entre 122 e 193 euros, en función da súa idade, o que representa uns 30 euros menos de media por animal con respecto á primeira semana de agosto, xa que o pasado martes non houbo poxa de becerrros de recría na Central Agropecuaria de Galicia, ao estar próximo o festivo o día 15.
No que respecta aos cruzamentos industriais, pola contra, a tendencia foi á alza, gañando 50 euros os becerros máis pequenos, os de 15 a 20 días, e 60 euros os de máis de tres semanas. Os de máis de 50 días mantiveron as cotizacións da sesión anterior, pagándose de media a 660 euros.
En canto ós xatos pasteiros non foron quen de manter os valores da semana pasada, con caídas de máis de 100 euros en animal nos de raza de cruzamento industrial e de 70 euros para os xatos de raza rubia galega.
A mesma tendencia de correción de prezos, logo da suba da semana pasada, viviron os becerros carniceiros, salvándose unicamente os xatos de raza Rubia galega, que lograron revalorizarse debido á calidade dos animais presentes este martes na feira de Silleda. No resto de animais, déronse caídas de 20 euros nos machos de cruzamento industrial e de case 100 euros nas femias.
Desta tónica xeral de baixada das cotizacións non se salvou tampouco o vacún maior, con descenso duns 250 euros para as vacas de categoría Extra, que caen aos 2.300 euros de media, e lixeira suba das vacas de categoría Primeira, que lograron revalorizarse uns 25€ durante a sesión, pagándose a 1.360 euros de media.
Mesas de prezos
No que respecta ás mesas de prezos do resto de especies gandeiras, destaca por segunda semana consecutiva a suba do porcino, tanto no caso dos animais cebados coma dos de recría. Os bacoriños gañaron tres euros esta semana, tanto para os de procedencia única como os que veñen de varias granxas diferentes, pagándose neste momento a 39 e 34 euros respectivamente. Non houbo cambios nos ovos, galiñas e coellos.
Descarga o pdf completo coas cotizacións desta sesión neste enlace.
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Máis información sobre a situación do mercado de vacún este verán no último barómetro de Provacuno, que analiza a situación de oferta e demanda no conxunto de España.