Inicio / Carne / Caída dos pasteiros e mantemento de prezos da recría e o vacún maior en Silleda



Caída dos pasteiros e mantemento de prezos da recría e o vacún maior en Silleda

A maior oferta de becerros procedentes dos prados nesta época do ano fixo que perderan máis de 100 euros por animal na sesión desta semana

Campo Galego
Ir a los comentarios

Continúa a revalorización da recría en Silleda. Nos becerros pintos, a mellora non foi xeralizada, pois o grupo de animais máis numeroso (machos de 21 a 50 días) baixou 10 euros de media até quedarse en 226€, pero tanto os de menos de 15 días como os de máis de 50 compensaron esa baixada cunha suba de 13 euros. O cruce industrial mantivo os prezos da semana pasada, cunha mellora nas femias de máis de 50 días, que se pagaron por enriba dos 550 euros. 

Silleda 15-9-26 recriaDo outro lado da balanza situáronse os xatos pasteiros, cunha forte caída de máis de 100 euros para volver alonxarse na barreira dos 1.000 euros na que se situaran a semana pasada. Os machos de cruzamento industrial pagáronse de media esta semana a 893 euros e as femias a 766, mentres que a raza rubia galega acadou os 921 euros nos machos (190 euros menos que a semana pasada) e 823 nas femias (120 euros menos). Detrás desta situación atópase unha maior oferta, que acadou esta semana os 189 animais, case o dobre que a semana pasada. 

Silleda 15-9-26 pasteirosNos becerros carniceiros, os machos cruzados subiron lixeiramente (10 euros de media), mentras que as femias caeron 150 euros. Nos animais de matadoiro de raza Rubia galega aconteceu o contrario: baixaron os machos e subiron as femias. 

Silleda 15-9-26 becerros carniceirosO vacún maior segue tirando do mercado, mantendo niveis altos. Nesta semana, malia que se incrementou a oferta (acudiron 408 animais fronte aos 286 da semana pasada), os prezos non se resentiron en gran medida, cunha lixeira baixada de 20 euros para as vacas de categoría Extra, que se pagaron a 2.800 euros de media, e de 25 euros para a categoría Primeira, que quedaron en 1.360 euros. 

Silleda 15-9-26 vacun maiorNo que se refire ás mesas de prezos do resto de especies gandeiras, a sesión deste martes da Central Agropecuaria de Galicia foi totalmente plana, repetindo, por segunda semana consecutiva, as contizacións da sesión anterior, sen modificación algunha nin en porcino nin en coellos, galiñas e ovos.  

Silleda 15-9-26 mesas de prezos

Descarga as cotizacións completas desta semana neste enlace

Publicacións relacionadas

Novas de empresa

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Solicitamos o seu permiso para obter datos estadísticos da súa navegación nesta esta web, en cumprimiento do Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta o uso das cookies. OK | Máis información