Caída dos pasteiros e mantemento de prezos da recría e o vacún maior en Silleda

Continúa a revalorización da recría en Silleda. Nos becerros pintos, a mellora non foi xeralizada, pois o grupo de animais máis numeroso (machos de 21 a 50 días) baixou 10 euros de media até quedarse en 226€, pero tanto os de menos de 15 días como os de máis de 50 compensaron esa baixada cunha suba de 13 euros. O cruce industrial mantivo os prezos da semana pasada, cunha mellora nas femias de máis de 50 días, que se pagaron por enriba dos 550 euros.
Do outro lado da balanza situáronse os xatos pasteiros, cunha forte caída de máis de 100 euros para volver alonxarse na barreira dos 1.000 euros na que se situaran a semana pasada. Os machos de cruzamento industrial pagáronse de media esta semana a 893 euros e as femias a 766, mentres que a raza rubia galega acadou os 921 euros nos machos (190 euros menos que a semana pasada) e 823 nas femias (120 euros menos). Detrás desta situación atópase unha maior oferta, que acadou esta semana os 189 animais, case o dobre que a semana pasada.
Nos becerros carniceiros, os machos cruzados subiron lixeiramente (10 euros de media), mentras que as femias caeron 150 euros. Nos animais de matadoiro de raza Rubia galega aconteceu o contrario: baixaron os machos e subiron as femias.
O vacún maior segue tirando do mercado, mantendo niveis altos. Nesta semana, malia que se incrementou a oferta (acudiron 408 animais fronte aos 286 da semana pasada), os prezos non se resentiron en gran medida, cunha lixeira baixada de 20 euros para as vacas de categoría Extra, que se pagaron a 2.800 euros de media, e de 25 euros para a categoría Primeira, que quedaron en 1.360 euros.
No que se refire ás mesas de prezos do resto de especies gandeiras, a sesión deste martes da Central Agropecuaria de Galicia foi totalmente plana, repetindo, por segunda semana consecutiva, as contizacións da sesión anterior, sen modificación algunha nin en porcino nin en coellos, galiñas e ovos.
Descarga as cotizacións completas desta semana neste enlace.