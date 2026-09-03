“A cabra boer é a raza cárnica por excelencia, cunha ganancia diaria de ata 300 gramos”

Miguel Garrido ten unha explotación de cabras de raza boer en Salvaterra de Miño. A raza é orixinaria de Sudáfrica e destaca polo seu comportamento cárnico, cunha elevada ganancia media diaria. Falamos con el para que nos explique as peculiaridades desta raza e as dificultades para traballar nunha zona sen máis ganderías.
Xunto coas cabras boer, mantén tamén un pequeno rabaño de Rubia Galega, no que tamén está a coidar a xenética.
– Cóntanos brevemente a historia desta gandería. Como se iniciou?
–Esta é unha explotación familiar, lévoa eu principalmente pero teño aos meus pais que me axudan sempre e son un apoio para tomar algunhas decisións importantes.
Eu empecei coas cabras xa dende moi pequeniño e chegou un momento no que me puxen a pensar que come o mesmo un animal bo que un animal malo. Os cabritos, cando se matan arredor dos 10-11 meses, pois tiñan sobre 12 quilos limpos. Estiven valorando as razas e vin que a boer é a raza cárnica por excelencia mundial, a que máis quilos e ganancia media diaria ten.
Entón daquela, pois tentei buscar algún animal de raza boer, que viñan de Alemaña a España. Naqueles anos non había animais que a xente lle chama puros, pero si que viñan animais brancos con cabeza marrón a un determinado prezo.
Case todo o meu rabaño actual procede de inseminación artificial
E a partir de aí, pois comprei un par de animais, a cousa foi a máis e chegou un momento no que dixen, teño estes animais, pero non sei se son realmente cabras boer ou simplemente son cabras brancas coa cabeza marrón. E sobre o ano 2015 foi cando entrei na Asociación de Cabras Boer de Portugal.
A metade dos animais ou máis da metade dos animais que eu tiña naquel momento non eran cabras boer, así que tiven que desfacerme delas e así empezamos a traballar pouco a pouco, con catro ou cinco femias e un macho dunha calidade que, a día de hoxe, diría que bastante corrente, normal ou mala, e fomos evolucionando ata que mercamos doses seminais.
Hoxe xa é máis normal iso, cando antes era moi raro ter unha cabra de inseminación artificial. Neste momento case todo o meu rabaño é de inseminación.
– Explícanos a superficie de terreo manexado, o número de cabras e vacas que tendes.
– O noso número de animais e de hectáreas que manexamos é pequeno. É dicir, estamos en Salvaterra de Miño e esta é unha zona de minifundio. Por norma xeral, unha finca grande acostuma ter sobre 1.000 metros cadrados e traballar grandes extensións é difícil.
Estamos en Salvaterra de Miño e aquí unha finca ‘grande’ ten 1.000 metros cadrados
En total manexamos unhas 11 hectáreas repartidas en tres parroquias distintas e dous concellos distintos. Iso xa fala da distancia entre elas, pero en extensión é moi pequeniña e, de feito, en cabras temos arredor de 60 reprodutoras, coas que acabaremos este ano, e 8 machos; e en vacas, reducimos e temos 6 nais reprodutoras, 2 delas inscritas nos rexistros de méritos da raza Rubia galega e as demais, fillas delas ou fillas de vacas e sementais que xa tiñamos antes.
– Fálanos da comarca na que estás, que non se caracteriza pola produción gandeira. Como é dedicarse á gandería nesta zona do Baixo Miño e como é o acceso á terra e a servizos gandeiros.
– Estamos no concello de Salvaterra de Miño. Non é unha zona gandeira actualmente, aínda que antigamente si que o era, pois en todas as casas había unha vaca ou había un rabaño pequeno de ovellas e demais.
Hoxe en día iso case non existe e temos a única explotación de bovino do sur de Pontevedra que está actualmente en ADS, pero probablemente deixemos de estar en ADS porque non hai máis gandeiros que se queiran meter dentro da asociación da ADS e dende este ano decidiron que como estamos tan lonxe e veñen dende Lalín, vannos cobrar un suplemento bastante alto de transporte, moi superior ao que nos cobran por vir a desparasitar as vacas, e probablemente teñamos que saír diso.
En canto as cabras, tamén estamos en ADS. A parte, tamén as temos inscritas na Asociación Boer francesa.
É complicado ter gando nesta zona; como estamos lonxe, a ADS cóbranos máis polo desprazamento que por desparasitar
É complicado ter animais nunha zona de minifundio, principalmente porque xuntar terra é complicado e cando vas apañar herba, non eres capaz de xuntar un autocargador nunha finca e logo para abastecerse, pois é complexo e tes que pensar moi ben que facer, como facelo e cando facelo.
Queremos facer un polígono agroforestal para ter a capacidade forraxeira de abastecer os nosos propios animais
Actualmente facemos uns 120 rolos de silo e xa nos quedamos escasos. A mediados de febreiro ou así, xa nos quedamos sen a materia prima que producimos e necesitamos mercar. De aí tamén un pouco que queriamos facer un polígono agroforestal para ter a capacidade forraxeira de abastecer os nosos propios animais.
– Entrando no tema das cabras e a raza boer. É unha raza peculiar. Explícanos a súa orixe e características.
– A raza de cabras boer é orixinaria de Sudáfrica. Foi unha cabra creada en Sudáfrica cando os holandeses se asentaron alí e empezaron a mesturar as cabras orixinarias ata conseguir ese cruce. Nos anos noventa exportaron moitísimos embrións a Australia e nós en Europa, pois conseguimos tamén esta raza a través de Australia.
Un cabrito boer de 8 – 10 meses pode estar en 30 quilos canal, cunha carne suave, tenra e con graxa infiltrada
En canto ás súas peculiaridades, pois é a raza cárnica por excelencia do mundo. Ten unha ganancia media diaria de entre 250 e 300 gramos diarios, dependendo do animal ou da calidade xenética do animal. A calidade da carne é excepcional. Un cabrito de 8-10 meses pode estar tranquilamente en 30 quilos canal limpo e o sabor non é nada parecido ao dos cabritos tradicionais de Galicia, non sabe a bravo, é unha carne moi suave, tenra e con graxa infiltrada.
– Fálanos da túa experiencia coa raza a nivel de rendementos, coidados, partos e do seu manexo en xeral.
– A cabra boer é unha cabra moi dócil e bastante rústica. Que teña tanto peso fai que sexa bastante tranquila en comparación coas demais e non soen saltar moito os peches polo peso que teñen. Pastan moi ben e tamén por esa rusticidade que comentabamos non acostuman ter enfermidades.
Os partos acostuman ir dende un ata catro cabritos, que nós xa tivemos en varias ocasións, e os pesos de nacemento acostuman oscilar, tamén dependendo do número de animais que nazan, entre os dous quilos e medio e os seis quilos trescentos, que tamén xa tivemos algún.
– Explícanos tamén as necesidades que teñen en canto a terreos, alimentación e clima.
– A cabra, en canto a necesidades alimentarias, é igual ou moi similar a calquera outra raza caprina. Necesita, pois, pasto fresco. E nós, no noso caso, dámoslle un suplemento pequeno a cada un delas de cereal diario. Simplemente para que teñan unha mantenza e estean equilibradas.
– A raza boer é unha raza que está a xerar interese en Galicia, ben a nivel de raza pura ou de cruzamento?.
– A situación da cabra boer, tanto en Galicia como en España, e tamén noutros países, vén sendo similar. Hai un número moi limitado de animais puros realmente, animais que sexan auténticos e que teñan o seu certificado zootécnico.
Entón, o que sucede é que hai un ou dous criadores potentes por país, e que acostuman estar nos países onde están as asociacións, véxase Portugal, Francia, Alemaña ou Irlanda, e logo outros países como aquí en España que non temos a asociación. Principalmente o que máis se pode atopar en páxinas de segunda man ou revenda de animais son animais que din que son puros pero que realmente non son o que din ser.
– Detállanos o traballo de xenética que estás a desenvolver coa raza a nivel de inseminación e selección de embrións.
– A nivel de selección de embrións levamos facendo embrións na nosa explotación, só para nós, dende fai 8 anos, desde o 2018.
No tema da xenética, fixemos a primeira experiencia de inseminación coa Universidade de Santiago de Compostela. De aí sacamos logramos sacar tres animais. E o seguinte paso foi afianzar ese proceso de inseminación artificial. Pero xa en vez de vía vaxinal, na que a porcentaxe de acerto era moi ínfimo, vía laparoscópica.
As doses seminais que traemos de Australia son moi caras. Tanto o custo das doses en si, como sobre todo o transporte. De feito, agora estamos intentando volver traer e simplemente un envío de doses seminais de tres machos son 22.000 euros.
O último ano conseguimos un 92% de éxito en inseminación artificial, que agora facemos vía laparoscópica
Entón, o que tentamos foi mellorar a efectividade e fai catro anos empezamos a facer a inseminación vía laparoscópica cuns resultados excelentes e pouco a pouco fomos afinando a técnica ata tal nivel que o ano pasado en inseminación artificial conseguimos de 43 femias reprodutoras, un 92,2% de acerto, o cal quere dicir que nos quedaron tres animais sen cubrir de forma artificial, que as cubriron os machos ao entrar no rabaño.
E tamén empezamos a facer por vía laparoscópica a implantación dos embrións cuns resultados excepcionais. Fai dous anos, con Champion, conseguimos 32 embrións viables de nivel un, o cal foi un auténtico éxito.
A partir de aí fomos afinando un pouquiño tamén ese proceso e démonos de conta de que facer embrións polo método laparoscópico, aínda que é minimamente invasivo e non lle facemos dano aos animais, as doadoras si crean adherencias e iso é un problema a nivel reprodutivo cando traballas con inseminación artificial.
E dicir, se queremos facer a reprodución ano a ano, pódense crear esas pequenas adherencias que falabamos e ese animal pode quedar inservible para volver a facelo outro ano. E iso é un hándicap porque sempre seleccionamos os mellores animais.
Como actualmente contamos co rabaño de maior número de animais de nivel xenético de Europa, o que queriamos era intentar seguir ese proceso de evolución en embrións, pero sen prexudicar ás nosas mellores femias. E puxémonos a investigar no campo do in vitro, que é algo que en pequenos ruminantes non está nada traballado como si pode estar en grandes ruminantes.
Estamos a traballar coa empresa Embriovet en facer embrións in vitro, que era algo que non estaba desenvolvido en pequenos rumiantes
Estamos a traballar coa empresa Embriovet cunha colaboración moi positiva e sacando resultados bos. Pensamos que podemos chegar a conseguir este ano mesmo xa afianzar ese resultado. De feito, o ano pasado xa conseguimos facer embrións in vitro, pero agora queremos afinar ese proceso porque a nivel europeo non hai ningún equipo veterinario que consiga facer ese proceso. Entón, digamos que é algo pioneiro, pois a nivel europeo ou quizais mundial.
Temos cualificación sanitaria para exportar animais a calquera país e estamos tramitando a certificación para poder exportar tamén a xenética
E o seguinte fito que estamos a intentar conseguir a nivel de embrións e de doses seminais está marcado tamén a nivel da cualificación sanitaria que temos. Fai oito anos comezamos a andadura de poder conseguir a cualificación sanitaria para poder exportar a calquera país da comunidade europea ou a terceiros países asociados a Europa e xa temos esa cualificación e este ano conseguimos tamén outro paso máis, que é que a nosa granxa, en colaboración con Embriovet, sexa un centro de extracción de material xenético, que é algo que nolo van validar no mes de outubro despois de ano e medio de traballo.
A partir de aí poderemos exportar o material xenético tanto dos nosos machos como femias, é dicir, doses seminais e embrións.
– Tal como nos contas, estás orientando parte do teu rabaño a comercializar animais de boa xenética para outras ganderías. Tes demanda?
– Actualmente, debido ao traballo de selección xenética que levamos feito, e sobre todo dende o 2018, cando foi o Brexit en Europa, vimos unha gran problemática, pois todo o material xenético que viña de Australia de cabra de raza boer que entraba en Europa, entraba por Inglaterra. Ao oficializarse o Brexit, cerrouse a porta de entrada directa de grandes importadores de caprino e dalgún xeito intuíamos que ninguén se ía atrever a facer ese investimento de, por exemplo, gastar 22.000 euros en tres machos.
Investimos en doses seminais para posicionarnos na vangarda da raza boer en Europa
Entón o que fomos facendo dende o ano 2018 ata agora foi ir contactando cos mellores criadores de Europa que ían deixando de criar cabras e comprándolles as doses seminais ou buscando doses seminais en centros de reprodución de toda Europa. Actualmente temos o maior stock de doses semanais en machos de diferentes liñas de toda Europa, cun total de 33 machos que en breve serán uns cantos máis porque en Italia hai un centro de produción no que conseguimos detectar varios machos e imos aumentar s novas liñas, e iso é o que nos permite a nós ser a vangarda na raza boer de toda Europa.
En Francia temos diversos machos que están mellorando os seus rabaños a nivel xenético e que están funcionando moi ben e están levando ao ano distintos animais para alá. E en Eslovenia xa van dous machos este ano para mellorar tamén o que é o rabaño do presidente da Asociación Boer de Eslovenia. E para o ano que vén temos tamén prevemos envíos para Italia e Eslovenia, Francia e Alxeria.
Os animais que exportamos a Francia e Eslovenia están dando bo resultado. Para o ano, temos previsto tamén mandar animais a Alxeria e Italia
O de Alxeria vai ser unha cousa novidosa porque será a primeira vez que mandemos animais para este país e teremos que ver evidentemente todos os trámites sanitarios, transportes, transfronteirizos que sexan necesarios levar a cabo, para facer os envíos con todas as garantías sanitarias para os animais, como sempre facemos.
– A nivel da venda de cabritos para carne, como traballades e como valoras a demanda e a comercialización?
– A venda de cabritos a nivel cárnico é un asunto que nos leva preocupando desde fai tempo, porque evidentemente non todos os animais que nacen son animais elite adecuados para a reprodución.
Digamos que o rabaño que tiña até agora era un rabaño case de autoconsumo e por iso moi pouca xente sabe realmente o valor culinario que ten esta carne. Pero temos un proxecto, que a Xunta acaba de coñecer, que lle chamamos de emprendemento circular, dende o polígono agroforestal para o consumo desa herba por parte dos animais até a innovación científica e tamén a comercialización desa carne. Sería unha carne moi axeitada por exemplo para escolas de Galiña azul para os nenos, porque a carne de cabrito é excepcional para os nenos.
Outro dos factores nos que nos vai axudar a Xunta de Galicia é a crear unha asociación boer española, porque unha cousa que non entendían era como dende España, e máis concretamente dende Galicia, estabamos servindo a tódalas asociacións boer de Europa, mentres en Galicia e España non tiñamos unha asociación boer con libro xenealóxico, que é o que se busca.
Dende o Ministerio nos dicían que tódolos países da Unión Europea temos as mesmas normas, pero é que cada país pon o mínimo de número de animais necesarios para crear unha asociación cun libro xenealóxico. Ese mínimo para España son 4.000 animais, cando en Portugal, por exemplo, cando creamos a Asociación Boer, da cal eu cheguei a ser o vicepresidente, formámola con 16 animais. Isto é un sensentido e así llo trasladamos á Xunta.
“Apostamos polas cabras porque no vacún de carne realmente non somos donos do noso produto”
– Explícanos finalmente o enfoque do traballo que seguides na gandería coas vacas de carne e como é a vosa produción.
– O número de animais que temos actualmente son 6 nais reprodutoras. Fai uns tres anos decidimos reducir o número de animais en bovino e aumentar en caprino debido a que somos unha explotación pequena. E entón fixemos unha selección, quedando cos teóricos mellores animais e dúas vacas de rexistro de méritos, sobre todo xovencas e recría desas nais do rexistro de méritos, como nais dos nosos futuros sementais.
A gandería de vacas comezou principalmente como un autoabastecemento, o típico de ter unha vaca na casa e tal. Fomos aumentando e os becerros que nacen e que, digamos, non teñen a calidade para recría, mandámolos a través de ACRUGA ao matadoiro. En canto á comercialización dos animais de recría, acostumamos vendelos a outros criadores ou a xente da zona.
– Como valoras a situación actual da xenética da rubia galega. En ACRUGA, da que formas parte, sempre hai certa polémica entre os distintos grupos de socios.
– Como socio de ACRUGA, e principalmente hai que ter en conta que son de Pontevedra, o cal xa di bastante do asunto, nós buscamos sempre animais de talla e leite. Pensamos que un becerro que está alimentado aguantado pola nai é un aforro enorme en penso e en diñeiro ao final.
Entón o que tentamos é buscar vacas reprodutoras con bastante rusticidade, xa que ACRUGA no seu momento, pois non apostou por esa liña. Nós no seu día buscamos animais para tentar formar iso nas provincias de Ourense e da Coruña, que principalmente foron as provincias onde quedou máis resgardada esa clase de animais.
– Como estás orientando a nivel de xenética o rabaño? Traballas con touros ou con inseminación artificial?
– Cando decidimos vender parte do rabaño, unha das cousas que estabamos levando a cabo era facer embrións das nosas vacas. Todo ese material xenético está gardado para o momento no que o mercado o pague e realmente se poida vivir da xenética e poidamos nós tamén aumentar a cantidade de terreo dispoñible para alimentar os nosos animais.
Actualmente temos gardado ese banco xenético de embrións que tiñamos feito e tamén temos dúas xovencas nadas de embrións, que foron seleccionadas especificamente polo seu carácter leiteiro.
Nun becerro que está alimentado e aguantado pola nai co seu leite o aforro en penso é enorme e ao final iso é diñeiro
Ata fai un ano estabamos implantando embrións en explotacións de frisoa. Se saían machos eran para eles e se saían femias recriabámolas nós, pero actualmente criamos un novillo, que é fillo dunha vaca de rexistro de méritos cunha actitude leiteira excepcional. E, de feito, o irmán estivo amamantando ata os once meses, o cal é moi excepcional no que é a raza Rubia galega, pero non só polo feito de estar amamantado ata os once meses, senón pola cantidade de leite que realmente tiña ese ubre. Non era un ubre cárnico, era un ubre leiteiro.
Entón, estamos buscando un pouquiño esa actitude, unha vaca rústica, unha vaca de antes. E que non faga falta, pois estar meténdolle penso tódolos días, senón que coa herba se vaia mantendo.
– En canto a Ternera Gallega, estás dentro de Ternera Gallega Suprema e como valoras o funcionamento da IXP?
– A nosa granxa sitúase dentro do selo da IXP Ternera Gallega Suprema de Raza Rubia Gallega. Os prezos ponos a mesa de prezos e é un dos factores polo cal apostamos máis polas cabras. Porque realmente non somos donos do noso produto, senón que uns terceiros, que nunca chegamos a coñecer ou a sentarnos con eles, son os que nos ditan a que prezo imos vender o noso produto.
E nese sentido, pois a aposta foi máis firme polas cabras porque nas vacas pensamos que estamos, por dicilo dalgunha maneira, a expensas doutros, do que poidan facer outros ou do que queiran outros.
– Hai algunha cousa máis que queiras comentar?
– É interesante pór en valor como a raza Rubia galega e os distintos tipos de Rubia galega, tanto o enfoque máis cárnico como o leiteiro ou rústico, si poden ser viables en calquera punto de Galicia, co noso exemplo en Salvaterra de Miño.
Esas características moitas veces non se teñen en conta por parte das ganderías á hora de apostar por razas foráneas que logo se meten dentro da IXP, facéndoas pasar como Ternera Gallega.
– En paralelo á gandería, xestionas unha Escola de Natureza. Explícanos que traballo se desenvolve aí e que vinculación ten coa gandería.
– A Escola da Natureza Gorriona é un dos traballos que teño. Nela temos animais que fan unha labor pedagóxica cos rapaces. Eles danlles de comer, aliméntanos, preocúpanse de se están ben ou se están mal. O outro día mesmamente tivemos un parto no campamento e moitos nenos viron por primeira vez parir unha cabra. E todo o proceso dende que pare ata cando empezan a camiñar os animais, para eles é unha novidade.
A Escola da Natureza que xestionamos cumpre unha función pedagóxica con rapaces que non teñen a oportunidade de ter contacto directo con gando doméstico
Nese senso, a granxa fai unha función de servizo pedagóxico. Os rapaces, moitos deles como son rapaces de cidade, ou aínda que sexan xente de aquí de Salvaterra, non teñen a oportunidade de ter contacto directo cos animais, xa que tal como comentabamos antes, nas casas xa non hai animais como había antes e, aínda que son nenos de aldea, non conviven con animais.