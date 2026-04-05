Búscanse directores para o CIAM e para o Centro de Investigación Forestal de Lourizán

O Diario Oficial de Galicia publicou este mércores a convocatoria da Consellería do Medio Rural para cubrir, por libre designación, as direccións do Centro de Investigación Forestal de Lourizán, na provincia de Pontevedra, e o Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM), na provincia da Coruña.
As persoas interesadas, funcionario de carreira que reúna as condicións de idoneidade necesarias, dispoñen dun prazo de quince días hábiles, contados desde o día seguinte á publicación oficial no DOG, para remitir as súas solicitudes a a dirección da Axencia Galega dá Calidade Alimentaria (Agacal). O proceso debe realizarse exclusivamente por vía electrónica a través da sede da Xunta (procedemento PR004A), sendo obrigatorio achegar o currículum vítae e os xustificantes dos méritos profesionais alegados.
Unha vez que se fagan públicos os nomeamentos dos novos directores, o prazo para a toma de posesión será de tres días hábiles (se non implica cambio de residencia) ou de sete días (en caso de traslado). No caso de que o nomeamento supoña o reingreso ao servizo activo do funcionario seleccionado, este dispoñerá de un mes para incorporarse á dirección do centro correspondente.