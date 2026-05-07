Brinde colectivo e multitudinario para celebrar o Día Viño D.O.

Este sábado, 9 de maio, celébrase o Día Viño D.O., a festa do viño con denominación de orixe. Para celebralo, 30 denominacións de orixe de viño organizan diferentes actividades destinadas ao consumidor final en lugares emblemáticos das súas zonas, que terán, como acto central en todas elas, un brinde colectivo e simultáneo, que terá lugar ás 13.30 horas (ás 12.30 horas, en Canarias). Trátase dunha acción festiva e reivindicativa coa que as denominacións de orixe queren achegar o viño de calidade á xente e, á vez, facer ver todo o que achega ás zonas e territorios en forma de dinamismo económica, cohesión social, coidado da contorna natural e patrimonio cultural.
Así mesmo, a Conferencia Española de Consellos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) fixo entrega dun recoñecemento á xornalista e escritora Sonsoles Ónega, que o recibiu con moita gratitude e con emoción, lembrando que o viño lle trae bonitos recordos dos seus veráns nas Rías Baixas, nos que estaban presentes as vides emparradas sobre pedras de granito, e dos seus invernos nos Pireneos, coas cores das vides do Somontano. A comunicadora declarouse apaixonada do viño e encomiou o mérito que teñen as denominacións de orixe velando pola calidade dos viños a lárgoo e ancho do noso país. Confesou, ademais, que un dos agasallos aos que máis recorre son unhas boas copas de viño. E concluíu sinalando que, para ela, defender o viño é tan doado como desfrutalo.
Este ano, co Día Viño D.O., reivindícase a importancia e o potencial do enoturismo como marco xerador de turismo experiencial e colaborativo nas zonas rurais, desestacionalizado, de proximidade e sostible, que axuda a fixar poboación, a xerar riqueza e a atraer investimento. E que xera tamén sinerxías público-privadas no territorio que contribúen a poñer en valor os diferentes activos dun territorio: a contorna natural, o seu patrimonio histórico-artístico, a súa gastronomía e os seus produtos locais, as súas tradicións e as súas xentes. En consonancia con esta reivindicación, todas as actividades organizadas polas denominacións de orixe de viño o 9 e maio van levar a cabo baixo o leitmotiv “O viño D.O. atrae turismo e investimento ás zonas rurais. Brindemos por iso!”, fomentándose unha mesma conversación en redes sociais baixo o hashtag #EnoturismoVINODO.
As 30 denominacións de orixe que participan este ano no Día Viño D.O. son: Binissalem, Bulas, Calatayud, Campo de Borja, Cariñena, Cigales, Xerez, A Mancha, Lanzarote, León, Málaga, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Navarra, Pla i Llevant, Rías Baixas, Ribeira Sacra, Ribera do Guadiana, Rueda, Serras de Málaga, Somontano, Tacoronte-Acentejo, Toro, Txakoli de Álava, Txakoli de Bizkaia, Txakoli de Getaria, Uclés, Utiel-Requena, Valencia, Viños de Madrid e Yecla. Todas brindarán á vez polos valores que encerra (diversidade, calidade, autenticidade, coidado e respecto polo saber facer local e polo medio natural, arraigamento e recoñecemento do medio rural, desfrute, cultura…) e pola contribución das DD.OO. a modelo de turismo experiencial e colaborativo, o enoturismo, fonte de riqueza para as zonas rurais.
A información sobre as actividades que se levarán a cabo nas diferentes denominacións de orixe o 9 de maio está dispoñible nas súas respectivas webs e na páxina de CECRV.