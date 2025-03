“Bowen é unha variedade moi valorada polos gandeiros porque ofrece alto rendemento e dixestibilidade e pouca variación de rendementos segundo o ano”

Como un dos principais partners estratéxicos de Delagro, Limagrain (LG) consolidouse como un referente no desenvolvemento de sementes de millo de alto rendemento, contribuíndo á rendibilidade e sustentabilidade das explotacións gandeiras. A súa aposta pola innovación tradúcese en variedades melloradas xeneticamente, ferramentas de agricultura de precisión e solucións que optimizan a produción forraxeira, garantindo unha alimentación de calidade para o gando.

Grazas a esta colaboración, os gandeiros da Cornixa Cantábrica teñen acceso a variedades como Bowen, líder en vendas na rexión, e a tecnoloxías avanzadas como Starcover Active+ e Agrility, que melloran a resistencia do cultivo e optimizan o seu manexo. Neste artigo, exploramos da man de Gustavo Garcia, Xefe Rexional Cornixa e Portugal de LG como as solucións de marca permiten aos agricultores maximizar a eficiencia das súas explotacións e afrontar os retos dun sector en constante evolución.

1. Limagrain (LG) é un referente en innovación en sementes de millo. Como se traduce esta innovación en beneficio directo para os gandeiros?

Os avances que Limagrain Field Seeds leva a cabo de forma continua non só melloran a rendibilidade das explotacións gandeiras, senón que tamén contribúen a unha agricultura máis sostible e eficiente. As sementes de millo de LG están deseñadas para ofrecer un alto rendemento e unha excelente calidade nutricional. Isto tradúcese nunha maior produción de forraxe de alta calidade, o que mellora a alimentación do gando e, en consecuencia, a súa saúde e produtividade. A tecnoloxía Starcover Active+ utiliza compostos naturais que favorecen o crecemento das raíces e melloran a absorción de nutrientes. Isto non só aumenta a eficiencia do cultivo, senón que tamén mellora a resistencia das plantas a condicións de estrés hídrico, asegurando unha produción máis estable e de alta calidade.

Limagrain conta cun programa específico para a nutrición animal, coñecido como LGNA, que identifica as mellores variedades de millo para a alimentación do gando. Isto garante que os gandeiros utilicen variedades que non só son agronómicamente superiores, senón que tamén son altamente nutritivas para o gando.

Ademais, LG desenvolveu innovacións en protección de cultivos, como Korit® Pro, un repelente de aves que protexe as sementes de millo durante as primeiras etapas de crecemento. Isto reduce as perdas e asegura unha maior taxa de éxito na xerminación e o establecemento do cultivo.

2. O sistema Agrility é unha ferramenta clave en agricultura de precisión. Como axuda aos agricultores para optimizar o cultivo do millo para ensilaxe?

Que datos clave ofrece Agrility para mellorar a toma de decisións en campo?

Agrility permite realizar un seguimento detallado dos cultivos, detectando problemas nas parcelas e proporcionando información en tempo real sobre o estado do millo. A plataforma recompila datos sobre as imaxes satelitais e o clima, o que axuda aos agricultores para tomar decisións informadas sobre a rega, a fertilización, a densidade de sementeira e outros aspectos do manexo do cultivo. Utilizando algoritmos avanzados, Agrility pode predicir a data de colleita e os rendementos das parcelas, o que permite aos agricultores planificar mellor os seus recursos e operacións.

Como permite axustar a densidade de sementeira ou anticipar a data óptima de colleita?

Agrility proporciona recomendacións sobre a densidade de sementeira óptima baseadas na análise de datos específicos de cada parcela. Isto permítenos que podamos escoller a densidade adecuada para maximizar o seu rendemento en cada zona da parcela. A plataforma combina a utilización de imaxes de satélite con datos climáticos históricos e en tempo real para prever a data óptima de colleita. Isto permite aos agricultores cultivar no momento ideal, asegurando a máxima calidade e cantidade da ensilaxe.

3. No millo para ensilaxe, o momento de colleita é determinante para a calidade da forraxe. Como axuda Limagrain aos gandeiros para identificar o punto óptimo de recolección?

Sementes LG axuda aos gandeiros para identificar o punto óptimo de recolección do millo para ensilaxe mediante varias ferramentas e recomendacións. Proporciona guías e asesoramento sobre como monitorear o estado de madurez do millo, utilizando indicadores como a liña de leite nos grans. Este método permite determinar o momento ideal para cultivar, asegurando un equilibrio entre o contido de humidade e a acumulación de nutrientes.

Ademais, a plataforma Agrility de Limagrain ofrece datos en tempo real sobre o desenvolvemento do cultivo, axudando aos agricultores para tomar decisións informadas sobre o momento de colleita. Esta ferramenta utiliza imaxes satelitais e análises de datos para prever o rendemento e a calidade da ensilaxe.

Como inflúe o momento de colleita na dixestibilidade e o valor nutricional da ensilaxe?

O momento de colleita ten un impacto significativo na dixestibilidade e o valor nutricional da ensilaxe de millo. Cultivar o millo no momento adecuado maximiza a dixestibilidade da fibra e o amidón. Unha colleita temperá pode resultar nunha forraxe con alto contido de humidade e menor acumulación de amidón, mentres que unha colleita tardía pode reducir a dixestibilidade da fibra debido a un aumento na lignificación. A madurez do gran no momento da colleita inflúe na composición química da ensilaxe. Un gran máis maduro ten maior contido de amidón, pero se nos pasamos, perderemos degradabilidade deste. É importante buscar o momento óptimo, para asegurar unha mellor nutrición para o gando

Que papel xoga a fibra dixestible e o contido de amidón na calidade da ensilaxe?

A fibra dixestible é crucial para o funcionamento do rume e a eficiencia produtiva do gando. Unha maior dixestibilidade da fibra permite unha mellor conversión da forraxe en enerxía e nutrientes, mellorando a produción de leite e carne. O amidón é unha fonte importante de enerxía na ensilaxe de millo. Un contido adecuado de amidón mellora o valor enerxético da forraxe, pero debe estar equilibrado coa dixestibilidade da fibra para evitar problemas dixestivos no gando. Estes factores combinados aseguran que a ensilaxe de millo sexa de alta calidade, proporcionando unha nutrición equilibrada e eficiente para o gando.

4. A variedade Bowen é a máis vendida en Delagro e unha das máis populares na Cornixa Cantábrica. Que fai especial a Bowen e por que os gandeiros elíxena ano tras ano?

Cales son as súas principais vantaxes en termos de produción e calidade?

Bowen é coñecida pola súa capacidade de producir altos rendementos de forraxe, o que a fai moi rendible para os gandeiros. A súa produtividade consistente asegura unha boa cantidade de ensilaxe por hectárea. Esta variedade ofrece un excelente perfil nutricional, cun equilibrio óptimo entre fibra dixestible e contido de amidón. Isto tradúcese nunha forraxe de alta calidade que mellora a saúde e a produtividade do gando. Ademais, Bowen ten unha boa resistencia a diversas enfermidades do millo. É unha variedade que se adapta ben a diferentes condicións climáticas e tipos de chan, o que a fai versátil e confiable para os agricultores en diversas rexións.

Que diferenzas presenta fronte a outras variedades do mercado?

A diferenza doutras variedades, Bowen ofrece unha estabilidade e consistencia na produción que é altamente valorada polos gandeiros. Isto significa menos variabilidade nos rendementos ano tras ano. Ademais, ten un perfil nutricional superior, especialmente en termos de dixestibilidade da fibra e contido de amidón.

5. Na Cornixa Cantábrica, o millo cultívase sen rega, o que supón un desafío. Como desenvolveron as variedades de LG para garantir produtividade nestas condicións?

Desde Sementes LG traballou intensamente no desenvolvemento de variedades de millo que toleren ben o estrés hídrico, aquí adoita chover moito, pero cada vez máis anos sufrimos varias semanas sen choiva e isto fai que o millo sufra un elevado estrés hídrico. Por iso desenvolvemos variedades Hydraneo, como poden ser LG 31.388 ou LG 30.500, as cales soportan mellor estas condicións.

E sumamos a achega da tecnoloxía Starcover Active+, que grazas a unha maior capacidade de enraizamento e a súa mellor resposta ás condicións de estrés hídrico axudan nestas condicións.

En termos de prácticas agronómicas recomendadas, LG suxire axustar a densidade de sementeira para reducir a competencia pola auga entre as plantas nas parcelas máis lixeiras. Isto axuda a asegurar que cada planta teña suficiente acceso aos recursos dispoñibles.

Como se comparan estas variedades con outras do mercado en canto a estabilidade de produción?

As variedades de LG, como as desenvolvidas baixo o programa Hydraneo, demostraron ter unha maior estabilidade de produción en condicións de estrés hídrico e térmico en comparación con outras variedades do mercado. Isto débese á súa capacidade para manter o rendemento mesmo en condicións adversas. As variedades que LG seleccionou e probou en diversas condicións ambientais de forte estrés, o que asegura a súa adaptabilidade e rendemento estable en diferentes rexións. Estas características e tecnoloxías fan que as variedades de LG sexan unha opción preferida polos agricultores que buscan maximizar a produción e calidade do seu millo en condicións adversas.

7. A elección dunha boa semente é clave para mellorar a rendibilidade das explotacións gandeiras. Que debe buscar un gandeiro á hora de seleccionar o seu híbrido de millo?

Para mellorar a rendibilidade das explotacións gandeiras, os gandeiros deben considerar varios factores ao seleccionar un híbrido de millo. É fundamental elixir híbridos que ofrezan un alto rendemento en termos de produción de forraxe e gran. A calidade da forraxe é crucial, e os híbridos deben proporcionar un bo equilibrio entre fibra digestible e contido de amidón, o que mellora a saúde e produtividade do gando.

En rexións con condicións climáticas adversas, é importante seleccionar híbridos que sexan tolerantes á seca e á calor. Os híbridos deben ser capaces de adaptarse aos diferentes tipos de chan presentes na rexión. Elixir híbridos con resistencia xenética a enfermidades comúns do millo, como o Helminthosporium e a Roia, pode marcar a diferenza ente unha boa colleita ou non.

8. Como axudan as variedades de LG a cumprir os requisitos que buscan os nutrólogos para maximizar a eficiencia da alimentación do gando?

Buscando sempre unha alta dixestibilidade de fibras e en gran equilibrio entre esta e o contido de amidón, proporcionando así ensilados cunha alta capacidade de producir leite.

Como inflúe a xenética do millo na saúde e produtividade do gando?

As variedades máis dixestibles son máis eficientes para o gando, grazas a iso as vacas con capaces de inxerir máis alimentos e así producir máis leite. Isto é crucial, xa que con niveis de produción que temos hoxe en día nas nosas ganderías isto é un factor clave que marca a diferenza. Ao mesmo tempo, ao non buscar que a enerxía se aporte por un contido alto de amidón, redúcense os riscos de acidose e os problemas que estes traen nas ganderías.

Cales son os valores óptimos de fibra, amidón e dixestibilidade nunha boa ensilaxe?

Estes son puntos clave, pero, aínda que hai un valor de referencia para cada un deles, o importante é o equilibrio entre estes tres e o resto dos parámetros para proporcionar a maior cantidade de leite posible. Non importa, por exemplo, que o amidón sexa moi bo se a dixestibilidade é baixa; o resultado en leite dese silo non será o idóneo.

O contido de fibra neutro deterxente (FDN) adoita estar no rango do 40-50%, pero máis importante que esta cifra, o é a dixestibilidade desta FND e isto canto maior sexa moito mellor, estes son os valores de referencia que nos dá o laboratorio Rock River ás diferentes horas, debemos aproximarnos o máis posible a eles e se é posible superalos.

En canto ao amidón, un bo valor é o obtido a partir do 32%. É bo ter amidóns máis altos se van en relación coa materia seca. Se estes amidóns conséguense por cultivar un millo moi seco, teremos pouca dixestibilidade de fibras e tamén menor degradabilidade do amidón. Para aumentar a degradabilidade do amidón é moi importante facer un bo procesado do gran e esperar un tempo de fermentado da ensilaxe (uns 90 días ou máis).

9. Cara a onde se dirixe o futuro da innovación en sementes de millo para ensilaxe? Que desenvolvementos ten LG en marcha para seguir mellorando a produtividade e calidade da ensilaxe na Cornixa Cantábrica?

O futuro da innovación en sementes de millo para ensilaxe céntrase en varias áreas clave que buscan mellorar a produtividade e a calidade da forraxe, así como a sustentabilidade das explotacións gandeiras. Aquí detallo algunhas das tendencias e desenvolvementos máis prometedores:

Será clave o uso das novas tecnoloxías e da Intelixencia Artificial para xestionar os datos e proporcionar a mellor información que nos axude a escoller variedades mellor adaptadas a cada zona e época de sementeira, así como a súa densidade e outras recomendacións de cultivo.

En canto á mellora xenética e a resistencia ao estrés, a tolerancia a enfermidades segue sendo fundamental, sen esquecer os parámetros nutricionais, a dixestibilidade da fibra, a degradabilidade do amidón e o contido en proteína.