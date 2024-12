Bovinos resilientes: Son as nosas vacas leiteiras resistentes?

Estimados lectores,

O meu nome é Alexander Manrique Gómez, orixinario de Venezuela, onde medrei rodeado da gandería desde neno. Hai 23 anos, establecinme en Austria, onde cursei os meus estudos en Produción Animal na Universidade de Recursos Naturais e Ciencias da Vida (BOKU) en Viena, lugar onde resido actualmente. Desde entón, cultivei unha profunda paixón pola raza Fleckvieh, que considero unha verdadeira xoia no mundo gandeiro.

Durante o Congreso Mundial de Fleckvieh Simmental 2.024, celebrado en Calgary, Canadá, o pasado mes de xullo, tiven o pracer de coñecer a Franziska, unha moza alemá con quen forxei unha bonita amizade. Na nosa primeira conversación, tras unha longa viaxe desde Europa, atopámonos todos esgotados e trasnoitados no ximnasio. Foi entón cando ela mencionou a importancia de adaptarse rapidamente ao jetlag e demostrar resiliencia. Cun sorriso, respondinlle: “Ah, Como as vacas Fleckvieh!”. Xamais imaxinei que detrás deste comentario casual, Franziska estivese a traballar nun tema tan importante e fundamental para esta raza.

Desde o 2.012 estou a traballar para a gandería austríaca, onde a miña misión profesional, ademais da exportación, céntrase en ser embaixador da raza Fleckvieh – como raza principal do país, promovendo o seu extraordinario potencial como gando de dobre propósito e difundindo a mensaxe das súas vantaxes e resiliencia a nivel mundial. A resiliencia no gando bovino é un aspecto que a miúdo pasa desapercibido, pero que é clave para garantir a rendibilidade das nosas explotacións gandeiras.

Durante a nosa estadía en Canadá, pedinlle a Franziska que, unha vez concluído o seu traballo, mo compartira para transmitilo aos meus colegas gandeiros de fala hispana. Hoxe, con gran emoción, preséntolles este artigo, que adaptei e traducín co desexo de inspirar a outros gandeiros e resaltar a importancia de traballar por un gando máis resiliente. Espero que o disfruten e que lles sexa de gran utilidade…

” Más alto, máis lonxe, máis rápido: do mesmo xeito que as fazañas deportivas de alto rendemento que presenciamos recentemente nos Xogos Olímpicos de París, as nosas vacas leiteiras tamén logran proezas todos os días. A partir de fibra crúa, que os humanos non poden dixerir, producen un alimento de alta calidade como é o leite. Ao mesmo tempo, están influenciadas pola súa contorna e deben adaptarse ás condicións de manexo que se lles proporcionan.”

Grazas a unha gran experiencia e novos coñecementos constantes, podemos apoiar ás nosas vacas leiteiras mediante unha alimentación optimizada, unha boa xestión operativa e modernas instalacións de establos. Con todo, os impactos externos e perturbacións a curto prazo, como períodos de calor debidos ao cambio climático, están a aumentar. Isto leva á pregunta de se non sería posible tamén unha adaptación das nosas vacas leiteiras desde un punto de vista xenético.

Resiliencia: máis que unha palabra de moda

Aquí entra en xogo o concepto de resiliencia. Aínda que hoxe en día descártase rapidamente como unha palabra de moda, a investigación sobre resiliencia comezou cos humanos na década de 1.950 e desde entón expandiuse a moitas áreas científicas. Nos últimos anos, tamén gañou importancia na cría de animais de granxa. Refírese á capacidade dun animal de reaccionar a perturbacións a curto prazo, manter o seu rendemento ou restaurar rapidamente o seu nivel de rendemento orixinal.

Resiliencia en imaxes

Isto pode soar abstracto, pero pódese explicar cun exemplo: imaxina unha árbore durante unha tormenta. O vento abanea as polas da árbore, estas dóbranse baixo a influencia do vento, pero enderéitanse novamente unha vez que o refacho de vento pasa. É dicir, a árbore regresa ao seu estado orixinal. Se o refacho de vento ou a perturbación son demasiado fortes, a pola esgaza: a árbore non é resiliente.

Un organismo é resiliente cando unha perturbación externa ten dificultade para sacalo do seu estado de repouso. Isto pódese comparar cunha pelota de praia no medio de dunas de area. Se as dunas son altas (esquerda), a pelota estará protexida do vento por máis tempo que se estivesen case planas sobre a area (dereita). A pelota vermella verase obrigada a abandonar o seu estado de repouso máis rapidamente. A resiliencia é a capacidade interna dun organismo (por exemplo, un maior peso da pelota verde aumenta a súa resistencia fronte a un refacho de vento), que pode ser apoiada por condicións externas (neste caso, a altura das dunas).

Medición do comportamento resiliente

A cuestión clave é como medir a resiliencia, especialmente considerando que pode haber factores perturbadores descoñecidos e inobservables. Para isto, utilízase a cantidade diaria de leite producido polas vacas leiteiras. Durante unha lactación, pódese calcular a varianza, é dicir, as fluctuacións no rendemento. Se unha vaca mostra unha gran variación no seu rendemento diario ao longo da lactación, isto indica numerosas ou fortes caídas no rendemento: a vaca ten pouca resiliencia. Pola contra, se a variación é pequena, a vaca parece ser estable en rendemento e, por tanto, resiliente. Outro indicador é a autocorrelación, que mide que tan forte é a relación entre a produción de leite dun día co seguinte. Unha baixa autocorrelación indica un rendemento diario consistente, mentres que unha alta autocorrelación suxire períodos de recuperación prolongados tras perturbacións.

No diagrama a fluctuación do rendemento (eixo e) con respecto aos días de lactación (eixo X). O diagrama mostra a variación na produción de dúas vacas durante unha lactación. A vaca resiliente (gráfico verde) presenta menos fluctuacións no seu rendemento, mentres que a vaca non resiliente (gráfico vermello) mostra caídas de produción frecuentes.

Pódese crear resiliencia?

Os trazos descritos foron analizados utilizando métodos estatísticos nun conxunto de datos de aproximadamente 3.200 vacas Fleckvieh. Os resultados mostran que ao redor do 15 % da varianza e o 5 % da autocorrelación están influenciados xeneticamente. Isto demostra que a resiliencia é herdable e, polo tanto, a súa mellora a través da selección xenética sería posible. Con todo, os datos tamén mostran que a contorna ten unha influencia significativa, explicando o 85 % restante da varianza e o 95 % da autocorrelación. Ademais, examinamos se existía unha relación entre a resiliencia e o rendemento ou a saúde das vacas. En ambos os casos, considerando o nivel de rendemento de cada vaca, atopamos correlacións desexables.

Por tanto, mediante a selección para unha alta resiliencia, sería posible criar animais cun rendemento máis estable e unha mellor saúde xeral.

O estudo alemán demostra que o gando Fleckvieh tende a recuperarse máis rapidamente tras perturbacións. Na imaxe a vaca PAULA (P: ETOSCHA) de Bernhard Hartl, Neumarkt en Estiria. Nai do touro GS HUNGARO. Foto: G Moy

Fleckvieh tende a recuperarse máis rápido

Ademais das vacas Fleckvieh, tamén se avaliaron numerosas vacas da raza Holstein e 500 vacas Brown Swiss na nosa análise. Os datos proveñen de explotacións gandeiras con rexistro xenealóxico en Baden-Wurtemberg, que son socios do proxecto KlimaFit. Todos os animais incluídos no estudo foron xenotipados.

Na comparación directa entre razas, observouse que todas mostraron niveis similares de resiliencia. Mentres que as vacas Brown Swiss e Holstein presentaron menos fluctuacións no seu rendemento, o gando Fleckvieh tendeu a recuperarse máis rapidamente tras perturbacións. Porén, para obter conclusións máis precisas, será necesario levar a cabo investigacións máis detalladas.

Como minimizar os impactos nas miñas vacas leiteiras?

Unha cría enfocada na resiliencia pode ser razoable debido á súa herdabilidade. Con todo, trátase dunha característica fortemente influenciada pola contorna, o que implica que a mellora xenética dentro dunha poboación require tempo. Ademais, sería necesario investigar previamente que indicador de resiliencia achega realmente información valiosa ao gandeiro e como podería integrarse na avaliación xenética.

No noso proxecto con Holstein alemás, desenvolvemos un índice de selección para a resiliencia, optimizado en base á súa relación con características de saúde. O obxectivo é representar unha resiliencia integral. Actualmente, estamos en discusión con outros grupos de investigación para perfeccionar este enfoque.

Os gandeiros tamén poden axudar aos seus animais para adaptarse mellor ás condicións externas. Un manexo ben planificado do rabaño e da explotación contribúe a optimizar a contorna e a reducir as perturbacións. Algunhas medidas prácticas inclúen:

– Deseñar unha alimentación axustada ao nivel de produción.

– Manter unha densidade de ocupación adecuada.

– Realizar unha vixilancia regular dos animais para detectar enfermidades de maneira temperá.

Para abordar o crecente desafío do estrés por calor, o uso de nebulizadores de auga ou ventiladores no establo pode ser de gran axuda. A temperatura ideal para o confort das nosas vacas leiteiras atópase entre 4 e 16 graos Celsius. Porén, en combinación cunha alta humidade, as temperaturas de verán poden volverse rapidamente incómodas para os animais.

Conclusión

A resiliencia no gando leiteiro é un tema crucial que combina xenética, manexo e adaptación ás condicións cambiantes. Este artigo pon en evidencia o potencial do gando Fleckvieh e outras razas para superar perturbacións e manter un rendemento estable. A mellora xenética enfocada na resiliencia, xunto cun manexo adecuado, non só contribúe á sustentabilidade das explotacións gandeiras, senón que tamén asegura unha mellor rendibilidade a longo prazo.

Para os gandeiros de España, Europa e Latinoamérica, a mensaxe é clara: investir en resiliencia non é só unha cuestión de innovación, senón unha necesidade para afrontar os desafíos dun sector en constante evolución. Desde o deseño de estratexias de manexo ata a incorporación de criterios de resiliencia na selección xenética, cada paso conta para garantir a competitividade e sustentabilidade das nosas explotacións.

Neste contexto, a gandería ten unha oportunidade única de avanzar cara a un futuro máis resistente, equilibrado e rendible. A invitación é a seguir explorando, implementando e compartindo estes coñecementos para transformar a produción leiteira e enfrontar con éxito os retos do mañá.