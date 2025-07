Bonificación de xuros para préstamos no sector agrogandeiro

O Consello da Xunta destina un total de 6 millóns de euros para que as explotacións poidan subscribir créditos en condicións vantaxosas de financiamento

O Consello da Xunta aprobou esta semana o proxecto de acordo polo que se toma razón do procedemento para recoñecer o dereito a préstamos de financiamento de investimentos e capital circulante no marco do Plan estratéxico da política agraria común (PEPAC). Este instrumento conta cun orzamento total de 6 millóns de euros, unha contía que permitirá financiar préstamos por un volume potencial total de case 60 millóns de euros.

Trátase dun mecanismo que pon á disposición do destinatario final a garantía para subscribir préstamos en condicións vantaxosas de financiamento, facilitando o acceso ao crédito de proxectos financeiramente viables, e está deseñado para optimizar a administración e distribución dos fondos destinados á agricultura e ao desenvolvemento rural.

Deste xeito, habilitarase este instrumento para as intervencións vencelladas aos investimentos produtivos en explotacións agrarias vinculadas a contribuír á mitigación-adaptación ao cambio climático e ao uso eficiente dos recursos naturais e benestar animal, así como para os investimentos en modernización e/ou mellora de explotacións agrarias.

No primeiro caso, os importes dos préstamos oscilarán entre un mínimo de 30.000 euros e un máximo de 250.000 euros por beneficiario. A liña conta cun orzamento de 1,8 millóns de euros e con ela poderán financiarse accións de mitigación ou adaptación ao cambio climático; investimentos para a xestión dos recursos auga, solo e aire; accións de mellora da eficiencia enerxética e produción de enerxías verdes e aqueles investimentos relacionados co benestar animal e a implementación de medidas de bioseguridade nas explotacións agrarias.

Por outra banda, no que atinxe á modernización e/ou mellora de explotacións, os importes mínimos dos préstamos oscilarán entre os 15.000 euros para capital circulante e os 30.000 euros para investimentos, mentres que os importes máximos serán de 30.000 euros para circulante e de ata medio millón de euros para investimentos por beneficiario.

A liña está dotada dun orzamento total de 4,29 millóns de euros. Deste xeito, serán elixibles os investimentos materiais e inmateriais que supoñan unha mellora do rendemento global, a competitividade ou a viabilidade das explotacións, como pode ser a reforma de instalacións, a compra de maquinaria ou a plantación e mellora de cultivos leñosos, entre outros.

Concorrencia non competitiva

O procedemento de recoñecemento ao dereito a préstamos garantidos tramitarase en réxime de concorrencia non competitiva. É dicir, atenderanse as solicitudes segundo a orde de chegada, ata cando haxa orzamento dispoñible. O prazo de solicitude estará aberto ata que se esgote o orzamento.

Para formalizar o préstamo, a persoa interesada deberá presentar, na entidade financeira adherida, a resolución do recoñecemento do dereito a recibilo. Todos os préstamos levan unha bonificación de xuros de tres puntos porcentuais durante os tres primeiros anos.