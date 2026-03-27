Boicot ó leite importado en Inleit, unha planta multisubvencionada para “valorizar o leite galego”

A medida que se achega o 31 de marzo, data límite para asinar a renovación de contratos do leite, as organizacións agrarias están a intensificar as súas accións de protesta diante das industrias lácteas, reclamando tamén á Administración maior contundencia diante da baixada de prezos anunciada.
Este venres, Unións Agrarias baleirou unha das cisternas de leite procedentes de Portugal coas que Inleit está a abastecer a súa planta de Teixeiro. Óscar Pose, responsable do sector lácteo de Unións, denuncia que son máis de 300.000 litros de leite ao día, unhas 12 cisternas, ás que a empresa de capital americano está a procesar cada día en Curtis procedentes de Portugal. “Son moitas cisternas ao día. Estase substituíndo a recollida de leite de produtores de aquí”, asegura.
Coa acción desta mañá Unións quixo deixar tamén en evidencia a actitude que consideran laxa e permisiva da Xunta de Galicia. “Moi normal non é que a Administración galega dea máis de 10 millóns de euros a esta industria para facer iso”, critica Pose.
O propio presidente da Xunta, Alfonso Rueda, cifrara no seu día en 14 millóns de euros as axudas concedidas a Inleit para “xerar valor engadido ó leite galego”.
“Levamos constatando e denunciando nas últimas semanas o aumento nas entradas de leite -advirte Pose-, que tamén reflicten os propios datos do Ministerio, cun incremento disparado das importacións de leite desde decembro. Pero o leite non entra só, son as industrias de aquí as que o traen”, evidencia Óscar.
Estratexia para abaratar o prezo do leite en Galicia
A situación de excedente de leite en países como Francia ou Portugal está a ser aproveitada polas empresas que operan en Galicia para abaratar o prezo do leite na comunidade. “Con isto a industria o que quere é estirar a baixada do prezo do leite en Galicia máis aló dos 4 meses de vixencia dos novos contratos. A industria está arreglando a súa conta de resultados para todo o ano 2026”, afirma.
“A situación de aumento de excedentes en países de por si xa excedentarios é algo coxuntural, debido á baixada que se produciu no valor do leite en po e a manteiga, que xa se están a recuperar”, opina Pose.
Controis nas industrias e nos supermercados
Unións Agrarias avanza que intensificará nos vindeiros días os controis con piquetes nas industrias, a medida que se achega a data límite para asinar os novos contratos, así como a vixilancia nos supermercados.
“No lineal estase substituíndo o selo de orixe España por orixe UE para dar cabida ao leite que vén de fóra. Imos sinalar claramente ás cadeas de distribución que están a facer isto porque se está enganando ao consumidor”, din, poñendo como exemplo marcas que cambiaron recentemente de etiquetado, pasando de “orixe Galicia” a ‘orixe UE’, “como foi o caso da marca Xoia (Clun)”, apuntan desde Unións.
Cómpre lembrar que Clun atribuiu recentemente ese cambio de etiquetado do envase de Xoia a un simple erro, en proceso de corrección, garantindo que todo o leite envasado baixo a marca Xoia era galego.
Anulación de contratos
Do mesmo xeito, Unións Agrarias pide que se anulen os contratos que se asinen entre industrias e gandeiros cos prezos de renovación que están a propoñer as empresas debido a que as acusadas baixadas contravirían a lexislación vixente.
“Os contratos que se están asinando para nós son ilegais e esperamos que a Administración tome nota para que se declaren nulos e se asinen uns novos a uns prezos superiores”, pide Óscar.
“Se os custos de produción están subindo, o prezo do leite non pode estar baixando. A Administración ten que facer un traballo de fixación de custos e poñer en marcha os mecanismos necesarios para obter un índice oficial de referencia. Se esta situación se mantén no tempo vai haber moitas granxas que teñan serias dificultades”, advirte.