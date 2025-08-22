Bo balance do 2024 para o sector español de vacún de carne: 4442 millóns de euros de facturación, un 12% máis

O valor da produción de carne de vacún en España no ano 2024 aumentou un 12 % con respecto ao exercicio anterior e alcanzou 4.452 millóns de euros. Este volume representa o 16 % do valor da produción total gandeira nacional e sitúa a carne de vacún en terceiro lugar desta, tras o porcino e o sector lácteo.
Os datos, recollidos no informe de indicadores económicos anuais do sector vacún de carne publicado na páxina web do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, testemuñan que España é o terceiro país produtor de carne de vacún da Unión Europea (UE), con case un 12 % do valor dos 38.000 millóns de euros de produción total. No conxunto de Europa, o incremento da produción foi sensiblemente inferior ao rexistrado en España.
O volume de produción superou as 718.000 toneladas, un 3 % máis que en 2023, dato que sitúa a España como o terceiro país europeo e cuarto do mundo, e iso a pesar da diminución gradual da cabana gandeira que reflicte o informe.
Das máis de 100.000 explotacións de gando vacún rexistradas en España, o 75% dedícase á produción de carne, mentres que o segundo grupo máis numeroso é o de cebaderos. A cabana de vacas nutrices en 2024 era de 2,19 millóns de cabezas, máis do 35 % do censo nacional de vacún. Castela e León, Galicia e Estremadura mantéñense como as comunidades autónomas cun maior número de explotacións e de animais.
A diminución de explotacións e de efectivos produtores é común en España e no conxunto da Unión Europea, debido a unha serie de factores xeopolíticos, climáticos, económicos e sociais.
En canto aos insumos, en 2024 destacou a normalización no prezo dos custos de alimentación, tras o aumento producido en anos previos. Isto, unido a que os prezos das principais canles e animais vivos alcanzaron cifras históricas, xerou que os indicadores de estimación de marxes se mantivesen favorables en 2024.
A balanza exterior mantense positiva, tanto en volume como en valor económico. As exportacións de carne de vacún xeraron un valor que superou os 1.700 millóns de euros, entre os que destacan a carne fresca e os animais vivos.
Os principais compradores de carne fresca, refrixerada e conxelada española son Estados membros da UE, aínda que comezan a gañar importancia terceiros países como Alxeria, Marrocos ou Filipinas.
O informe destaca tamén a evolución favorable do consumo no ano 2024, cun crecemento do realizado dentro dos fogares do 1,5 % con respecto a 2023, para un total de 182.000 toneladas. O incremento do consumo fóra dos fogares foi superior, un 9%, e alcanzou 81.530 toneladas. A carne de vacún é a segunda máis consumida polos españois, tras a de polo.