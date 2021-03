Biotrituradoras e astilladoras FÖRST: Tecnoloxía punta con 3 anos de garantía

O fabricante británico de biotrituradoras e astilladoras FÖRST, distribuídas en España e Portugal por Milllasur, presenta o seu catálogo actualizado de produtos.

Trátase de produtos robustos, fiables e versátiles con uso en múltiples contextos; como a transformación de bioresiduos en acolchado, a creación de abonos orgánicos (compostaxe) ou a xeración de enerxía combustible renovable mediante biomasa.

Entre os usuarios potenciais de Först atópanse non só os profesionais do sector madeireiro, senón que tamén administracións públicas, interesadas no tratamento e reciclaxe das súas bioresiduos, ou particulares para a xestión de restos de materia orgánica de pequeno volume.

12 características destacadas das máquinas FÖRST:

1) RODETES HORIZONTAIS DE ALIMENTACIÓN FORSTGRIP:

O sistema exclusivo de avance de Forst!! O rodete de alimentación superior ForstGrip sobe nun arco cara á madeira, tirando do material cara ao volante e percorrendo de forma fácil os extremos para facer que o agarre sexa excepcional. Os resortes xemelgos de alta tensión a ambos os dous lados do rodete, así como o seu gran peso de inercia e a inserción por gravidade fan que mesmo as polas máis duras e grosas quedarán perfectamente trituradas.

2) SISTEMA DE VOLANTE ABERTO:

Unha maior velocidade ao picar. Forst aloxará a astilla directamente á fronte do seu vagón debido ao sistema de volante aberto superior con grandes aletas de empuxe con fol na súa parte final. A labra empúxase, non se sopra, o que significa que non existen bloqueos con material húmido.

3) ENGRASE CENTRALIZADO:

O engrase centralizado fai que o mantemento sexa moi fácil e cómodo. Non ten que levantar unha soa tapa para engraxar a máquina. Dáse conta do que supón en aforro tempo para calquera operario?

4) SISTEMA AUTOMÁTICO DE CONTROL INTELIXENTE:

Un sistema de control eléctrico sinxelo que se ocupa de todos os compoñentes eléctricos da máquina. Un sistema completamente resistente á auga e ás vibracións, deseñado e probado nas contornas máis esixentes, que ofrece unha facilidade de uso excelente e unha fiabilidade sobresaliente.

Tamén lle informará sobre o mantemento e recomendaralle o momento de realizar calquera tarefa de revisión

5) CONTROIS DE BOTÓNS TÁCTILES:

Excelentes controis de alimentación con botóns de almohadilla táctil resistentes á auga e ás vibracións, sen partes móbiles, e aloxados ao costado da moxega.

6) ROBUSTO CHASIS DE SECCIÓN EN “C”:

Usamos unha forma “C” en contraposición a unha caixa simple. É máis resistente e adáptase mellor ao traballo, pode pintar ao seu ao redor e a auga non queda atrapada no seu interior. Este é un chasis construído especialmente para superar o traballo.

7) VELOCIDADE DO RODETE DE ALIMENTACIÓN VARIABLE:

Pode modificar a velocidade do rodete de alimentación para acelerar o traballo e facer que sexa máis efectivo para o tipo de madeira que estea a cortar. Terá sempre a maior velocidade asegurada!!

8) BIGORNIA DE TRITURADO DE FÁCIL ACCESO:

É tan importante ter unha boa bigornia como ter as follas ben afiadas. A bigornia das nosas astilladoras pódese virar ou substituír en cuestión de minutos. Non podería ser máis simple para calquera operario.

9) MOXEGA DE ALIMENTACIÓN PLEGABLE:

Moxega plegable con bandexa de alimentación nivelada e parte superior aberta para facilitar a alimentación de material máis denso. Barra superior da moxega dispoñible como opción.

10) RODAMIENTOS GRANDES E RESISTENTES:

Todas as nosas máquinas teñen grandes coxinetes de almohadilla con engraxador que soportan o volante e resistentes rodamentos para a transmisión do rodete de alimentación.

11) TANQUE DE COMBUSTIBLE TRANSPARENTE

Tanque de combustible de 30 litros con pescozo ancho, fácil de encher para todo tipo de métodos de reposición.

12) CONSTRUCIÓN PREMIUM E ROBUSTA:

Construída para resistir e alcanzar a máxima durabilidade. Chapas de aceiro groso cun acabado de alta calidade e unha capa de pintura en po electroestática moi duradeira.

E ADEMAIS:

Soporte técnico incomparable:

Como o primeiro fabricante de astilladoras de madeira en ofrecer garantía de 3 anos, cremos no respaldo aos nosos clientes e os nosos produtos.

A marca Först non é soamente unha gama de produtos excepcionais, senón tamén un mellor servizo ao cliente. Vemos o mundo desde o punto de vista dos clientes, tratamos aos nosos clientes como quixésemos que nos traten a nós mesmos e é por iso que unha vez que vostede comprou unha Först, vostede é un cliente para sempre.

O equipo de servizo de Först ha de ser honesto, de confianza e puntual, sempre facendo un esforzo adicional para os nosos clientes e brindándolles sempre o mellor.

3 anos de garantía:

A garantía de 3 anos de Först é unha garantía integral para pezas e man de obra que vén de serie con cada produto Först.

¿Por que non garantir un produto por 3 anos cando existe a confianza na súa calidade e durabilidade? Investimos sempre máis naquilo que nos permita gañar a súa confianza. Non o dubide. É unha garantía completa e fiable.

Först foi o primeiro fabricante en establecer de serie unha garantía de 3 anos. Först é un verdadeiro líder neste campo e ofrece un servizo que non ten comparación con ningún outro.