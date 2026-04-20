Bioestimulantes para millo: Ampla oferta de Bayer para impulsar o crecemento nas primeiras etapas e resistir mellor a seca

Bayer Cropscience amplía nesta campaña 2026 o seu catálogo de produtos bioestimulantes para millo, co obxectivo de mellorar o desenvolvemento do cultivo nas primeiras etapas, unha etapa crítica na que a planta está máis exposta a estrés por frío ou pola aplicación de herbicidas, así como para axudar a resistir o estrés por seca en fases posteriores.
En concreto, Bayer ofrece os novos Bayfolan Algae Gen 2, Elizea e o xa coñecido Bayfolan Aktivator; tres produtos con características específicas e que poden aplicar conxuntamente cos herbicidas de Bayer.
Características dos bioestimulantes no cultivo do millo:
– Aminoácidos e bioestimulantes: catalizadores da eficiencia e escudos antiestrés. Non son fertilizantes.
-Melloran a asimilación de nutrientes do chan.
-Aforro enerxético metabólico: Liberan enerxía para procesos produtivos ou para a recuperación da tensión.
-Mitigación da tensión abiótica causada pola deshidratación celular en períodos de seca ou o dano por golpe de calor.
-Melloran a eficiencia no Uso da auga (WUE): Melloran a resposta á tensión hídrica.
– Melloran a eficiencia do nitróxeno.
– Optimizadores do desenvolvemento e a resiliencia fisiolóxica.
– Melloran o desenvolvemento radicular, e por tanto a resistencia á seca e a asimilación de nutrientes
– Protección contra a fitotoxicidadE provocada pola aplicación de herbicidas: Poden conter ou inducir a produción de fitohormonas, vitaminas e encimas que aceleran o metabolismo xeral da planta.
BAYFOLAN ALGAE GEN2: Estimula o crecemento en situacións de frío e de fitotoxicidade
Elaborado a partir de algas mariñas, o novo bioestimulante de Bayer aplícase nas primeiras fases para mellorar a resistencia da planta a situacións de tensión climática (frío) como á fitotoxicidade provocada por herbicidas.
Os compostos de Bayfolan Algae Gen2 desbloquean os receptores das plantas para activar o crecemento, a tolerancia á tensión abiótica, a calidade e o rendemento.
Dose: 1 litro por hectárea. Pódese aplicar conxuntamente con herbicidas de Bayer.
ELIZEA: Mellora a resistencia á seca
Este novo bioestimulante está pensado para millo cultivado en parcelas con risco de déficit hídrico. Aplícase co millo en estado de 6 a 10 follas e a unha dose de 1 litro por hectárea. Incrementa o rendemento en situacións de estrés hídrico.
– Trátase dun produto baseado nos fitoesterois e doado de usar.
– Unha soa aplicación e permanace todo o ciclo da planta.
– Pode mesturarse con outros tratamentos.
– Non é tóxico e é biodegradable.
– 3 niveis de acción: Nos estomas da planta, nas follas e nas raíces.
BAYFOLAN AKTIVATOR: Axuda a lograr o máximo potencial produtivo
Enfocado á súa aplicación en parcelas nas que se busque o máximo potencial produtivo.
Dose: 2 litros por hectárea
Trátase dun fisio-activador de orixe natural baseada en Proteínas hidrolizadas, acedos fúlvicos e microelementos.
-Axuda á planta para sacar o seu máximo potencial.
-Optimiza a fertilización.
-Desde desenvolvemento inicial ata floración.
-Aumenta a produción xa que se mellora a absorción dos nutrientes.