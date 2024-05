Bicogal, unha iniciativa para potenciar a bioeconomía e a sustentabilidade nos montes galegos

O 7 e 8 de maio celebráronse dous talleres de participación co obxectivo de fomentar usos sostibles e innovadores dos montes de Galicia, organizados pola Fundación Roberto Rivas dentro do seu proxecto Bicogal – Bioeconomía para o Corazón verde de Galicia. Este proxecto busca conectar emprendedores, empresas e especialistas en prol dun futuro máis sustentable e prometedor para a rexión, ao mesmo tempo que pretende revalorizar o coñecemento local e xerar oportunidades económicas para a poboación rural.

Os talleres, que tiveron lugar nas casas do Concello de Irixo e Forcarei, concentráronse en sectores críticos como a xestión forestal sostible, enerxía renovable, silvicultura e turismo ecolóxico. O primeiro día, no Irixo, Rosa María Dalama, concelleira de Medio Rural, inaugurou a sesión que contou con ponencias de especialistas como Manuel Beiro de BIOeCO2, Francisco J. Álvarez do Clúster Biomasa de Galicia e Esther Merlo de Madera Plus, que abordaron temas de enerxías renovables e uso da madeira.

O segundo día en Forcarei, dirixido por Verónica Pichel, alcaldesa do municipio, contou con relatorios de Ovidio Queiruga da Comunidad de Montes de Baroña, Sandra Viñas de MareMonte Setas, e Fátima Cachafeiro de Avivae, centrándose en silvicultura e propostas de turismo sustentable. A xornada en cada localización culminou con talleres nos que os participantes, incluíndo representantes de comunidades de montes, desenvolveron ata 25 propostas emprendedoras.

Bicogal non só proporciona un espazo para o debate e a idea, senón que tamén ofrece un soporte integral para o desenvolvemento destes proxectos a través de mentorías e apoio técnico. Das iniciativas presentadas, catro serán seleccionadas para recibir unha asesoría intensiva e terán a oportunidade de ser expostas ante un comité avaliador. O proxecto gañador beneficiarase de seis meses adicionais de apoio e unha axuda económica de ata 5.000 euros, facilitados pola Fundación Roberto Rivas con financiamento do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico.