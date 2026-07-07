Belgrove Farms, unha granxa jersey neozelandesa que fai monomuxido no final da lactación

David O’Sullivan e a súa muller Raeurgn levan 45 anos producindo leite a baixo custo. Niso se basea toda a estratexia da súa granxa, situada perto de New Plymonth, na illa norte de Nova Zelandia, desde a alimentación do gando, á selección xenética ou o manexo.
Entregan o leite a Fonterra, que lles paga non polos litros que entregan senón polos quilos de graxa e proteína que producen as súas vaca. Son as esixencias dun negocio baseado na exportación no que importan os sólidos e a parte líquida hai que extraela nas torres de secado que a cooperativa á que pertencen 9.000 gandeiros neozelandeses ten por todo o país.
O rabaño dos O’Sullivan é jersey, unha raza que aproveita ben o pasto e produce sólidos. A herba é a base da alimentación todo o ano, mesmo no inverno, no que suplementan con silo de herba dos excedentes da primavera.
A granxa está encadrada no sistema 2 dunha escala até 5 polo seu baixo nivel de insumos
David loita contra unha tendencia crecente en Nova Zelandia, onde as explotacións camiñan cara unha maior intensificación, sobre todo nos momentos de bos prezos do leite. Pero advirte: “non hai garantía no prezo do leite porque dependemos completamente do prezo da exportación”
Po riso, Belgrove só dá 2 kg de penso ao día, que subministran ás vacas na sala de muxido e dentro da clasificación de granxas que fai Dairy NZ, a entidade de asesoramento oficial do país, está encadrada no sistema 2 dunha escala até 5.
Carga gandeira de 2,7 vacas por hectárea
Para abaratar custos e reducir insumos o aproveitamento do pasto é fundamental. A granxa ten 200 vacas en produción (dun rabaño total de 350 cabezas) e 95 hectáreas de superficie, das que 72 están dedicadas a pradeiras e o resto a parcelas de castigo para ter o gando no inverno. Non fan ningún tipo de cultivo, só xestionan o pasto e renovan as pradeiras cando é necesario. “Non me gustan os tractores; canta menos maquinaria mellor, as vacas fan o traballo”, afirma.
Non me gustan os tractores; canta menos maquinaria mellor, as vacas fan o traballo
Na primavera, o período de rotación no pasto é de 20 días, que se vai alongando até un máximo de 27 días no verán. Ábrenlle pasto novo ás vacas dúas veces ao día, para que vaian pacer a unha nova parcela despois de cada muxido.
Na primavera, o gando volta de novo pacer as parcelas cada 20 días
A terra é en propiedade e está toda xunta ao redor da granxa. As vacas camiñan até 2 km cara un lado da explotación e 1,5 até o outro para iren até as parcelas que están máis distantes da sala de muxido, o corazón do sistema en todas as explotacións leiteiras de Nova Zelandia.
Monomuxido
A granxa dos O’Sullivan ten unha sala rotativa Re-wired de 24 puntos do ano 1970, a segunda sala rotativa montada en toda Nova Zelandia. Lévalles unha hora muxir e media hora lavar e logo as vacas volven para o prado.
Lévalles unha hora muxir e media hora lavar e logo as vacas volven para o prado
Moxen 10 meses ao ano, desde principios de agosto até o 31 de maio, e logo secan todas as vacas xuntas. Dividen a lactación en dous períodos, no primeiro moxen dúas veces ao día e no segundo unha: entre agosto e o Nadal fan dous muxidos e desde xaneiro a finais de maio un.
O pico de produción obtéñeno en outubro e nesa época logran 2 kg de sólidos por vaca e día con dous muxidos. Cando pasan a muxir unha vez ao día despois do Nadal a produción baixa de 1,7 a 1,5 kg de sólidos pero despois xa se estanca e non segue descendendo.
Noto que o estrés do gando baixa moito cando pasamos ao monomuxido
“Aínda que mantiveramos os dous muxidos, tamén baixaría a produción, porque ás vacas nesta época do verán aféctalles a calor, polo que non ten sentido seguir muxindo dúas veces”, argumenta David, que pon énfase en que nota moito descenso de estrés no gando cando pasa ao monomuxido.
As vacas que non se adaptan a este sistema de monomuxido son descartadas e empregan probióticos con moi bos resultados fronte ás mamites e ás células. “Antes era un problema”, recoñece. Tamén fan selección xenética tendo en conta este aspecto diferencial.
Concentración de partos
Belgrove Farms ten neste momento todas as súas vacas secas. Fan concentración de partos e comezarán a parir a comezos de agosto. É a época de máis traballo, pois teñen que atender os 200 becerros que nacen e os nacementos prodúcense todos xuntos, en poucas semanas.
A época de partos comeza a principios de agosto e é o momento de máis traballo
As vacas paren no prado e dúas veces ao día acoden a recoller os becerros e lévanos para a casa. Despois danlles leite en pó durante unha semana e véndenos a outra granxa que os aleita até os 100 kg cos que son destetados antes de ser cebados. Sacrifícanse con entre 18 e 24 meses.
Ten contrato con outro gandeiro veciño para venderlle os becerros cunha semana de vida para cebar
Os becerros que non quere este veciño (págalle uns 30 euros por xato), son sacrificados con 4 días de vida e destinados a penso para mascotas (recibe 15 euros por cada un). Estes becerros sacrificados recén nacidos son os chamados boby calves, unha práctica habitual en moitas granxas do país pero que levanta unha importante polémica na sociedade neozelandesa.
Alto nivel xenético
Para concentrar os partos, o período de cubrición esténdese desde o 20 de outubro ao 2 de xaneiro. Emprega normalmente 6 touros diferentes para inseminar e no mes de decembro mete un touro no rabaño para as repetidoras que fallaron na inseminación artificial.
O período de cubrición esténdese desde o 20 de outubro ao 2 de xaneiro
Entre un 5 e un 10% das vacas non quedan preñadas neste período de 2 meses e medio pero no canto de mandalas ao matadoiro, como fan a maioría das explotacións en Nova Zelandia, Belgrove prefire aguantalas até a seguinte tempada de inseminacións.
David ten certo prestixio como criador e leva rexistro do pedigree dos seus animais, algo que só fan 4 ou 5 das ganderías que traballan con jersey en Nova Zelandia. Traballa coa compañía holandesa CRV, que conta cun centro de sementais en Nova Zelandia para producir seme para todo o mundo de touros destinados a pastoreo, e cun par de empresas de xenética máis para elixir aqueles touros que mellor lle encaixan. Os criterios de selección xenética que prioriza son: ubre, temperamento, fertilidade e sólidos.
A medida que medran as granxas mandan antes as vacas ao matadoiro
A alta lonxevidade é tamén unha característica do rabaño dos O’Sullivan. O 20% das vacas da granxa teñen máis de 10 anos e chegan a ter un 30% con máis de 8 anos. As xovencas comezan a parir a partir dos 2 anos de vida e chegan a ter vacas de 8 e 10 partos. “Esta é unha tendencia cada vez menor nas explotacións, porque a medida que medran as granxas mandan antes as vacas ao matadoiro”, razoa David.
Man de obra familiar
Con 200 vacas en muxido, a súa é unha gandería que se pode considerar pequena en Nova Zelandia. Levan 45 anos traballando el e a súa muller sós na granxa e fai dous anos contrataron a unha persoa para axudarlles que fai tamén a podoloxía, algo fundamental nas granxas neozelandesas debido ao sistema de pastoreo e ás longas distancias que camiñan as vacas a diario.
Con 200 vacas en muxido, Belgrove pode considerarse unha gandería pequena en Nova Zelandia
A man de obra nas explotacións do país é basicamente familiar e as granxas buscan simplificar o manexo ao máximo para non teren que contratar persoal. “Atender 200 vacas por persoa é o habitual aquí. A miña muller non moxe, só se encarga de atender os becerros na época de partos”, explica David.
Prezo do leite
O custo por quilo de sólidos de leite producidos pola granxa subiu de 2,10 euros a 2,40 ao contratar ao traballador, pero nos sistemas máis intensivos de Nova Zelandia (que aínda así son explotacións menos intensivas que unha explotación media de Galicia) está por enriba dos 3 dólares.
Os gandeiros neozelandeses levan tres anos con prezos altos pola venda do seu leite
En canto ao prezo de venda do leite, Fonterra vén de fixar para a actual campaña 2026-2027, que arrincou o 1 de xuño, en 9,75 dólares neozelandeses (uns 5 euros) o prezo do kg de sólidos lácteos que entregan as súas explotacións provedoras. Son prezos altos, que repiten o valor co que rematou a campaña 2025-2026 e lixeiramente por baixo do prezo récord da campaña 2024-2025, no que se acadaron os 10,16 dólares.
“Os prezos actuais do leite non só son bos para os gandeiros, senón que iso é tamén bo para a comunidade rural e para o país”, argumenta David. As súas vacas producen de media uns 400 kg de sólidos por lactación. “Normalmente estamos sempre un pouco por enriba do 10% de nivel de sólidos no leite, cun 5,5% de graxa e un 4,5% de proteína”, detalla.
Encalado e fertilización
Malia a estabilidade inusual das últimas tres campañas, a volatilidade dos prezos é algo habitual no sistema leiteiro neozelandés, debido á vinculación entre prezo e orixe e prezo de mercado dos produtos lácteos industriais que produce a cooperativa.
É algo que os gandeiros teñen asumido, polo que as granxas procuran producir a baixo custo para cubrirse ante unha posible caída repentina dos prezos. “Para min o maior custo é a fertilización das pradeiras”, explica David.
Deixei de empregar nitróxeno químico porque vin que ese sistema estaba a converterse en antinatural para o solo
Actualmente non emprega nitróxeno, pero estivo usándoo durante 35 anos, nin tampouco urea. “A última vez que usei urea quedáronme os prados amarelos e deixei de utilizala. Despois deixei tamén de usar todo tipo de nitróxeno químico porque vin que ese sistema estaba a converterse en algo antinatural para o solo. O meu veciño usa moita urea e fai unha rotación de 40 días no pasto e aínda así a herba del parece que ten fame e a miña ten un color verde máis intenso. Non perdín cantidade de materia seca nas pradeiras ao deixar de abonar con nitróxeno, sigo sacando entre 13 e 15 toneladas de MS por hectárea e ano nas miñas pradeiras”, conta.
Tras facer analíticas, encalan no outono se é necesario
Belgrove fai todos os anos análiticas do chan para controlar o nivel de pH e nutrientes do solo. “A analítica é o mellor negocio que se pode facer”, asegura. Se é necesario, encalan no outono, normalmente cada dous anos. A granxa está preto das casas e comeza a ter problemas de conflitividade cos veciños polos cheiros, polo que agardan a que o vento sopre do lado correcto para aplicalo.
Utilizan para iso un blending a base de cal, fósforo e potasio. A dose habitual está entre 400 e 500 kg por hectárea. O seu obxectivo é estabilizar o pH do solo entre 6 e 6,5 desde o nivel inicial de 5,5 que ten a terra nesta zona. “É normal que o solo sexa moi ácido porque aquí chove moito, até 3.000 litros, e hai moito lavado”, explica. A granxa atópase a carón dunha cordilleira costeira que frea as nubes e multiplica as precipitacións no inverno e a primavera.
Cobertizo para os días de chuvia do inverno
Ademais da sala de muxido, Belgrove tan so dispón dun cobertizo tipo invernadoiro para ter o gando nos días nos que chove moito no inverno. “Cando chove moito as vacas saen pacer e volven para aí para non machacar tanto as pradeiras”, explica David.
Moitas granxas en Nova Zelandia non contan con ningún tipo de instalacións para o gando no inverno
Nestas instalacións, que teñen unha vida útil duns 12 anos, empregan cama quente de estelas de madeira, que cambian cada 15 días polo grao de humidade que acada nos meses do inverno.
Moitas granxas en Nova Zelandia non contan con ningún tipo de instalacións para o gando no inverno, pero nos últimos anos o Goberno está a debater se establecer esta obriga por cuestións de benestar animal, xa que o gando pasa varios meses en patios de castigo que acaban convertidos en auténticas lameiras.
Relevo xeracional
David e Raeurgn están xa próximos á xubilación tras case medio século traballando como gandeiros. Teñen dous fillos, pero non continúan na actividade. “O relevo é algo que sempre teño na cabeza, levo con esa preocupación 10 anos”, recoñece David.
A el gústalle muxir, pero nos próximos anos quizais teña que vender a granxa, recoñece. “Acaba e verderse unha granxa aquí ao lado, semellante á nosa, de 350 vacas e 90 hectáreas de terreo por 4,8 millóns de dólares neozelandeses (uns 2,4 millóns de euros ao cambio)”, indica.
Hai unha época específica do ano, de decembro a febreiro, para vender as granxas e para facer os cambios nos arrendamentos
Moitas veces estas granxas que pechan por falta de relevo son mercadas por outro gandeiro para replicar a súa explotación noutra localización próxima. A superficie hai que vendela toda xunta nunha peza, non se pode parcelar nin vender a cachos, o que supón un importante desembolso económico para o gandeiro que a merca pero, ao mesmo tempo, a terra é o principal activo co que contan as explotacións.
A terra é o principal activo co que contan as explotacións
“O habitual aquí é un grado de endebedamento do 7%. Se sobe do 10% e os prezos do leite son baixos, moitas granxas xa teñen dificultades para pagar o préstamo”, asegura David. “Nesta zona está collendo moito valor a terra porque está medrando o pobo cara aquí, as fincas boas estanse a pagar entre 60.000 e 80.000 dólares a hectárea (entre 30.000 e 40.000 euros ao cambio)”, detalla.
En Nova Zelandia a compra-venda de explotacións é algo habitual e dispoñen tamén dun sistema específico de alugueiro, denominado share milking (muxido compartido), que facilita o arrendamento das explotacións mediante contratos a 3 e 5 anos prorrogables nos que o dono e o arrendador se reparten os ingresos pola venda do leite.