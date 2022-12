Bayer e adegas Mar de Frades presentan un proxecto para mellorar a biodiversidade e a sustentabilidade dos seus viñedos

A agricultura enfróntase a enormes desafíos, como é o cambio climático, a escaseza de recursos naturais e a necesidade de producir máis alimentos para unha poboación en crecemento exponencial.

Fronte a estes desafíos Bayer, en liña co seu compromiso coa sustentabilidade, presentou este martes en Rías Baixas un proxecto de fomento da biodiversidade nas adegas Mar de Frades, un dos referentes nesta denominación de orixe.

A iniciativa busca contribuír á biodiversidade nos seus viñedos. Para iso o proxecto conta coa colaboración de técnicos de campo de Mar de Frades, un grupo de expertos en biodiversidade dunha consultora ambiental – Biodiversitynode-, o distribuidor local Agroquimicos Carballa e a responsable de vendas de Bayer en Galicia, Montse Vázquez.

Neste sentido, Reinaldo Pereira, responsable de activación de campañas de Bayer en Portugal e Galicia, destaca que “con estes proxectos baixo o concepto Baydiversity podemos avanzar con medidas efectivas que realmente poidan preservar e fomentar a biodiversidade en explotacións agrícolas garantindo a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade económica do agricultor e a sustentabilidade social do medio rural”.

Máis concretamente, unha das accións que se está realizando ao abeiro deste proxecto ten lugar no viñedo Pazo do Monte, e consiste en fomentar a presenza de quirópteros (morcegos) con dous obxectivos: Mellorar a calidade e biodiversidade do hábitat e realizar un control biolóxico de dúas pragas que sofre o viñedo, como son o mosquito verde e a couza do acio.

Ademais, o proxecto contempla tamén a restauración do propio pazo que, se se fai axeitadamente, pode servir como refuxio de diferentes especies de morcegos.

“Outra medida de gran importancia sería recuperar a cuberta vexetal en lindes e camiños para reducir a erosión por escorrentía superficial e atraer insectos polinizadores, así como outros insectos que sexan inimigos naturais do mosquito verde e da couza do acio. Tamén se contempla a instalación de ramplas antiafogamento na balsa de rega do viñedo, unha instalación onde se produciron mortes de raposos e xabarins”, avanza o representante de Bayer.

Estes son algúns dos exemplos de medidas que se están implementando nos viñedos das adegas Mar de Frades co obxectivo innovar na forma de producir uva, promovendo a fauna e a flora, para lograr así unha viticultura en perfecto equilibrio co medio ambiente. “Unha restauración ecolóxica e paisaxística da contorna que permite mellorar a saúde de ecosistema e, ademais, facer fronte a pragas no viñedo”, conclúe Reinaldo Pereira.

#BayDiversity