BASF presenta Agrigenio Vite by Horta: A nova ferramenta que axuda ao viticultor

BASF presenta nesta campaña xunto con Horta srl. (https://www.horta-srl.it/es/), spin-off da Università Cattolica del Sacro Cuore especializada en solucións tecnolóxicas para o sector agrario, Agrigenio Vite, un sistema de apoio á toma de decisións (DSS) para viña.

A ferramenta dispoñible en dúas versións, unha plataforma web (Agrigenio Vite PRO) e unha aplicación móbil para teléfonos intelixentes e tabletas (Agrigenio Vite GO), proporciona aos viticultores e técnicos especializados información útil para predicir o risco asociado aos principais patóxenos do viñedo e tomar decisións racionais no manexo do cultivo

Agrigenio Vite ten un enfoque holístico, xa que ofrece información dos aspectos claves do manexo do viñedo, entre eles a fenoloxía do cultivo e o desenvolvemento vexetativo, o risco de infección das principais enfermidades (mildiu, oídio, botrytis e black rot) e pragas (couza do acio, planococcus e escafoideos), a protección debida ao último tratamento funxicida, o balance hídrico ou o risco de xeadas.

Agrigenio Vite PRO consta de dúas partes principais: un sistema de seguimento e recollida de datos en campo (condicións meteorolóxicas, variedade cultivada, tipo de chan, etc.) e unha plataforma web que, baseada en modelos matemáticos avanzados de predición, analiza os datos e devolve ao usuario alertas en tempo real dos principais compoñentes do viñedo.

Desenvolvida para un uso simplificado e unha consulta aínda máis inmediata, a aplicación Agrigenio Vite GO é particularmente adecuada para pequenas e medianas empresas, o que permite ao viticultor ter control sobre o viñedo en todo momento. Conectándose a estacións agrometeorolóxicas ou baseándose en datos de satélites, a aplicación proporciona información sintética acerca da fenoloxía da planta, o risco das principais enfermidades e pragas e sobre a dinámica de protección dos tratamentos funxicidas.

Grazas á continua actividade de I+D que leva a cabo Horta srl., as versións de Agrigenio Vite actualízanse e enriquecen constantemente con novas aplicacións orientadas a xestionar cuestións críticas específicas na xestión do viñedo.

Así funciona Agrigenio Vite: